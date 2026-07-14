México, a un paso de un mercado sin aranceles en Europa: esto falta para sellarlo

Ursula von der Leyen, Claudia Sheinbaum y António Costa. firman la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea. (SRE)

El Consejo Europeo adoptó este martes la decisión de celebrar formalmente el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y México. Con este trámite, el bloque europeo agotó todos los procedimientos técnicos y administrativos internos necesarios para que el instrumento pueda entrar en vigor, según información difundida por medios especializados con base en el comunicado oficial del Consejo.

La decisión llegó como punto A en la sesión de Asuntos Exteriores celebrada en el edificio Europa de Bruselas, y se suma a dos pasos previos: la firma del acuerdo el 22 de mayo de 2026 durante la cumbre UE-México, y la aprobación del Parlamento Europeo en su sesión plenaria del 8 de julio, donde el instrumento comercial obtuvo 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones.

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SHEINBAUM Y VON DER LEYEN FIRMAN HISTÓRICO ACUERDO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA. (Presidencia)

Solo falta la aprobación del Congreso mexicano

De acuerdo con lo reportado, el único paso pendiente para que el nuevo acuerdo comercial entre en vigor es la aprobación por parte del Senado de la República. Una vez que ambas partes se notifiquen mutuamente la conclusión de sus procedimientos internos, el acuerdo entraría en vigor el primer día del segundo mes siguiente a dicha notificación.

César Guerra, quien encabezó al equipo negociador mexicano y actualmente funge como Secretario Ejecutivo de la Cámara de Comercio Unión Europea-México, consideró relevante activar el acuerdo entre noviembre y diciembre de este año, ya que —según explicó— eso permitiría un segundo corte arancelario en enero de 2027. De no lograrse en ese plazo, el proceso se retrasaría hasta 2028, de acuerdo con su valoración.

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Un acuerdo reciente contempla recursos especiales para empresas europeas interesadas en desarrollarse en México, sin que ello represente un endeudamiento directo para el sector público nacional. (Infobae-Itallana)

Qué contempla el acuerdo modernizado

El pacto actualiza el pilar comercial del Acuerdo Global UE-México vigente desde el año 2000. Entre sus puntos centrales:

Eliminación de la mayoría de los aranceles aduaneros restantes entre ambas partes

Ampliación de oportunidades en servicios, inversión y contratación pública

Reducción de barreras comerciales

Refuerzo a la protección de indicaciones geográficas europeas

Cooperación en comercio digital, propiedad intelectual, aduanas y facilitación del comercio

Mecanismos contra el lavado de dinero y la corrupción vinculados al comercio

La titular de la presidencia semestral de la UE, la ministra de Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, señaló que la decisión envía la señal de que el bloque mantiene su compromiso con un comercio abierto, basado en normas y mutuamente beneficioso.

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Contexto de la relación comercial

México es el segundo socio comercial más importante de la UE en América Latina, mientras que la UE representa el tercer socio comercial de México. Durante 2025, el intercambio bilateral alcanzó los 88 mil 306 millones de dólares, según cifras citadas por la Secretaría de Economía. Las exportaciones mexicanas hacia ese mercado sumaron 23 mil 817 millones de dólares.

Las negociaciones para modernizar el acuerdo, autorizadas por el Consejo Europeo en 2016, concluyeron formalmente el 17 de enero de 2025, tras un principio de acuerdo alcanzado originalmente en abril de 2018.

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