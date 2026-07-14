Así fue el asesinato del “Cheyo Ántrax”, uno de los últimos crímenes atribuidos a “El Mayo” Zambada antes de su captura

Ismael Zambada y Eliseo Imperial Castro posan en el asiento trasero de un vehículo con el emblema de Los Ántrax entre ellos y un anillo de calavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A seis días de que el juez federal Brian Cogan dicte sentencia a Ismael “El Mayo” Zambada en Brooklyn, la fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito en el que vuelve a recordar el perfil criminal del cofundador del Cártel de Sinaloa.

En el documento se enumeran algunos de los crímenes que el capo ordenó en los meses previos a su captura el 25 de julio de 2024. Uno de ellos ocurrió apenas dos meses antes: cuando Zambada ordenó asesinar a su propio sobrino, Eliseo Imperial Castro, alias “El Cheyo Ántrax”, de 40 años, en una carretera de Culiacán, Sinaloa.

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El motivo, según el documento presentado el 13 de julio de 2026 ante el juez Cogan: el sobrino cobraba deudas a nombre de su tío sin autorización y para su propio beneficio.

Quién era el “Cheyo Ántrax” y por qué su muerte sacudió al Cártel de Sinaloa

'El Cheyo Ántrax' operaba en favor de su tío, Ismael 'El Mayo' Zambada. (Departamento del Tesoro de EEUU)

La tarde del 30 de mayo de 2024, minutos antes de las 15:00 horas, dos vehículos que circulaban a toda velocidad interceptaron a Imperial Castro cuando manejaba una camioneta Chevrolet Colorado blanca sobre la Carretera Internacional México 15, a la salida sur de Culiacán, cerca del panteón Jardines del Humaya.

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Los asesinos impactaron el cofre, las puertas y el parabrisas del vehículo, obligaron al “Cheyo” a detenerse junto al camino y le dispararon en la cabeza antes de que llegara la policía.

Las autoridades de Sinaloa recogieron en el lugar cerca de 40 casquillos percutidos de cuernos de chivo. Al menos tres de los disparos impactaron en su rostro. Junto al cuerpo también se encontraron armas y cartuchos útiles dentro de la camioneta.

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Para entender por qué el asesinato del Cheyo Ántrax sacudió al Cártel de Sinaloa, hay que entender quién era dentro de la organización. Eliseo Imperial Castro no era un sicario cualquiera. Era sobrino de “El Mayo” por línea materna: su padre, Eliseo Imperial López, era hermano de una de las esposas de Zambada García.

Esa cercanía familiar lo colocó desde joven en el círculo más íntimo del capo. La relación era tan estrecha que cuando murió su padre, también asesinado, al funeral llegó un arreglo de rosas con la leyenda “De parte de Ismael Zambada”.

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La ejecución de Eliseo Imperial Castro ocurrió en una carretera al sur de Culiacán. Foto: facebook/Sonora informativo

Imperial Castro fue uno de los cofundadores de Los Ántrax, el brazo armado que El Mayo creó en 2008 para proteger a su familia y ejecutar sus órdenes más delicadas. Lo fundó junto a José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Ántrax”, quien se convirtió en el rostro más conocido del grupo por presumir sus lujos en redes, incluidas sus apariciones con la socialité Paris Hilton.

Los Ántrax se distinguían por su brutalidad, sus tácticas militares y un detalle que los identificaba: portaban un anillo de calavera con brillantes. El nombre del grupo proviene de la bacteria Bacillus anthracis, elegido, según versiones recogidas por medios especializados, para “mandar una señal de letalidad”.

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Los principales líderes del grupo fueron Jesús Peña, alias “El 20”; El Chino Ántrax; René Velázquez Valenzuela, alias “El Sargento Phoenix”; Francisco Arce Rubio, alias “Pancho Arce”; y el propio “Cheyo”.

“El Cheyo” también fue escolta personal de Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”, uno de los hijos de El Mayo, hasta que este fue detenido en noviembre de 2014.

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Los dos líderes de Los Ántrax fueron asesinados en Culiacán, lugar que los vio crecer. Imagen: Infobae México

En 2016, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, sancionó al Cheyo Ántrax por sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Era buscado desde julio de 2014 según el expediente número 14-CR-2127-DMS radicado en el Distrito Sur de California, y en mayo de 2022 un tribunal de ese mismo distrito lo acusó formalmente de traficar metanfetamina, cocaína y mariguana, además de lavado de activos.

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A pesar de las sanciones y las acusaciones, el Cheyo nunca dejó de operar. En 2021 circularon imágenes donde se le veía presuntamente en una fiesta, lo que confirmó que seguía activo. Para 2023 era considerado el último cabecilla de Los Ántrax.

Su popularidad dentro del mundo del narco llegó a tal punto que el cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez le compuso un corrido titulado El 2, con referencias explícitas a su apodo, al grupo y a la MZ. La letra dice: “Ántrax pasado, modas, clicas y el sombrero no nos deja de tapar”. Y también: “Fan de los autos, siempre exclusivos, le gustan mucho los deportivos. Perfeccionista en todo sentido, Cheyo me apodan, firmes seguimos”.

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De leal a traidor: cómo El Cheyo perdió la confianza de El Mayo

Cheyo Ántrax y El Mayito Gordo

El grupo había perdido a su líder más visible cuando El Chino Ántrax fue capturado en Ámsterdam en diciembre de 2013, extraditado a Estados Unidos en 2014 y liberado bajo custodia en 2019. Se escapó meses después y viajó a Sinaloa, donde fue encontrado muerto junto a su hermana y cuñado en mayo de 2020. Luego “El Cheyo” tomó el bando hasta el día de su asesinato.

La versión que circuló en un principio tras la muerte de “El Cheyo” fue que se trataba de un golpe de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que desde la captura de su padre mantenía una disputa territorial creciente con la facción de El Mayo.

Esa lectura tenía sentido: Los Ántrax eran enemigos declarados de Los Chapitos y el Cheyo había participado activamente en esa confrontación.

Pero la versión cambió por completo cuando, el 12 de septiembre de 2024, el periodista Keegan Hamilton dio a conocer un documento oficial enviado por el fiscal estadounidense Breon Peace al juez Cogan. El documento revelaba que fue el propio El Mayo quien ordenó la ejecución de su sobrino, tras enterarse de que Imperial Castro cobraba deudas a su nombre para su propio beneficio y sin su permiso.

El crimen que la fiscalía usa para pedir cadena perpetua a El Mayo Zambada

Ismael El Mayo Zambada está de pie en el centro de una celda de prisión federal estadounidense, con paredes de bloques grises, una litera metálica y una ventana con barrotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escrito de sentencia que la fiscalía presentó el 13 de julio de 2026 retoma ese mismo hecho como parte del argumento para justificar la cadena perpetua. El documento lo describe como un ejemplo del patrón de violencia que Zambada mantuvo hasta el final de su reinado: “El acusado continuó dirigiendo a miembros del cártel para matar con el fin de proteger y expandir los intereses criminales de la organización”, señala el texto.

El asesinato del Cheyo Ántrax no es el único crimen reciente que la fiscalía cita en su escrito del 13 de julio. También menciona que en noviembre de 2023, Zambada ordenó violencia en represalia por el robo de un cargamento de fentanilo, metanfetamina y cocaína en Tijuana, lo que resultó en al menos tres asesinatos.

Ambos casos son presentados como evidencia de que el capo mantuvo una cadena de mando violenta hasta semanas antes de ser detenido.

El escrito de la fiscalía, firmado por el fiscal del Distrito Este de Nueva York Joseph Nocella Jr., concluye que los crímenes de Zambada “son tan vastos que la ley exige una sentencia de cadena perpetua”. La audiencia de sentencia está programada para el 20 de julio de 2026 ante el juez Cogan en Brooklyn.

El Cheyo Ántrax fue eliminado de la lista de sanciones de la OFAC el 28 de mayo de 2026, dos años después de su muerte, como parte de una actualización de la agencia que retiró a ocho narcotraficantes mexicanos fallecidos de su lista de personas bloqueadas.