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Luis Alonso apuñaló a su ex pareja en la fiesta de cumpleaños de su hija en Tlajomulco: fue detenido

Tras beber y agredir a la madre de su hija, fue arrestado por los hechos ocurridos en 2025 en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco

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Fue detenido Luis Alondo N por intento de feminicidio de su novia en Tlajomulco, Jalisco Foto: Fiscalía
Fue detenido Luis Alondo N por intento de feminicidio de su novia en Tlajomulco, Jalisco Foto: Fiscalía

Luis Alonso “N” fue capturado por agentes de la Fiscalía del Estado al contar con una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa, derivada de una investigación por hechos ocurridos en 2025 en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco.

La detención se cumplimentó ayer, 13 de julio, en calles de la colonia Zalatitán, en Tonalá, como parte de las diligencias para presentarlo ante la autoridad judicial que lo requería por su presunta responsabilidad en el ataque contra su pareja.

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La orden de aprehensión había sido decretada por el Juzgado Segundo de Control y Juicio Oral Especializado en Violencia Contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial, con sede en Tlajomulco de Zúñiga, instancia que lo señaló como imputado en una causa penal por el delito de tentativa de feminicidio.

De acuerdo con las indagatorias, el caso se relacionó con una agresión registrada durante una fiesta de cumpleaños de la hija de ambos. En ese contexto, el hombre presuntamente ingirió bebidas embriagantes y, en un momento, reaccionó de manera violenta contra la víctima.

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Un par de manos de hombre adultas, sujetas por esposas de metal brillantes. Las manos están juntas, con los dedos entrelazados. El fondo es oscuro.
Las manos de un hombre aparecen juntas y sujetas por esposas metálicas contra un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación estableció que el ataque se habría cometido con un objeto punzocortante. La mujer resultó lesionada en distintas ocasiones, según lo asentado en los actos de investigación integrados en la carpeta correspondiente.

Antes de retirarse del lugar, Luis Alonso “N” presuntamente amenazó a la víctima. Según la indagatoria, le dijo que lo ocurrido era una muestra de lo que podía hacer, expresión incorporada al expediente como parte de los antecedentes del hecho investigado.

Tras la denuncia, se iniciaron actuaciones para reunir datos y solicitar un mandamiento judicial. Con esos elementos, la autoridad jurisdiccional decretó la orden de aprehensión que posteriormente fue cumplimentada por personal de la Dirección de Órdenes de Aprehensión.

Luego de su captura en Tonalá, el hombre quedó a disposición del juzgado que lo requería. La autoridad debía definir los pasos procesales siguientes conforme a la causa por feminicidio en grado de tentativa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
canibalismo, peligro, dolor, canibal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía del Estado señaló que mantuvo el seguimiento del caso con perspectiva de género, con el objetivo de evitar la impunidad en delitos donde se vulneraron los derechos y el bienestar de las mujeres. La institución afirmó que continuó con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y fincar responsabilidades.

• Detuvieron a Luis Alonso “N” por una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa.

• La captura se realizó el 13 de julio en la colonia Zalatitán, en Tonalá.

• La investigación vinculó el caso con una agresión en 2025 durante una fiesta familiar en Santa Cruz del Valle, Tlajomulco.

Pintura de un hombre con el puño apretado, una mujer asustada en el suelo, y un niño mirando desde una puerta con un oso de peluche en un ambiente de tensión.
Una mujer aterrorizada en el suelo, un puño amenazante y un niño observando desde la puerta ilustran el devastador impacto de la violencia intrafamiliar en la vida de quienes la padecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trasladaron a presunto abusador infantil de Nayarit a Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco y la Fiscalía General del Estado de Nayarit capturaron a Natividad “N” en Tepic, señalado por abuso sexual infantil y con una orden de aprehensión vigente. La detención ocurrió el pasado 10 de julio, tras labores de inteligencia y coordinación entre ambas instituciones.

La orden de aprehensión fue decretada por el Juzgado de Control y Juicio Oral del Décimo Segundo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, por hechos que habrían ocurrido en 2021, según el mandamiento judicial. La captura se realizó mediante la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la fiscalía jalisciense, en colaboración con la autoridad nayarita.

De acuerdo con las indagatorias, en 2021 el ahora detenido se encontraba en el domicilio de su pareja cuando llegó su cuñada acompañada de sus hijas menores de edad. En un momento de distracción de los adultos presentes, se presumió que Natividad “N” aprovechó para realizar tocamientos indebidos a una de las niñas.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación estableció que, después de la agresión, el señalado habría amenazado a la menor para impedir que contara lo ocurrido. Al conocerse el hecho, se presentó una denuncia que permitió al Ministerio Público abrir la carpeta correspondiente e impulsar las diligencias para identificar al presunto responsable.

Con el avance de las investigaciones, se tramitó el mandamiento judicial que finalmente se ejecutó en Nayarit. Tras su aseguramiento, Natividad “N” fue trasladado a Jalisco y quedó a disposición del juzgado que lo requería para la continuación de su proceso legal.

La Fiscalía del Estado de Jalisco afirmó que mantuvo su postura de que no habría impunidad cuando se vulnerara el bienestar y la integridad de niñas, niños y adolescentes. También sostuvo que realizó las investigaciones necesarias para ubicar y detener a quienes fueran señalados por este tipo de delitos.

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