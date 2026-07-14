Casi mil 800 kilos de droga y más de 10 mil cartuchos: el arsenal decomisado en la CDMX desde 2024. Crédito: RRSS Pablo Vázquez Camacho

Las autoridades de la Ciudad de México decomisaron cerca de mil 800 kilogramos de distintas drogas y más de 3 mil armas de fuego entre el 5 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, en el marco de la estrategia de seguridad de la administración de la jefa de gobierno Clara Brugada Molina. Los operativos, desplegados durante 20 meses en distintas alcaldías, resultaron además en la detención de 11 mil 223 personas y el desmantelamiento de 43 células delictivas.

Drogas aseguradas: marihuana, cocaína, metanfetamina y cristal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el aseguramiento de mil 721 kilogramos de marihuana como el decomiso más voluminoso del periodo, seguido de 226 kilogramos de cocaína, 92,7 kilogramos de metanfetamina y 15,2 kilogramos de cristal.

PUBLICIDAD

En junio se concretaron siete detenciones calificadas como relevantes por las autoridades en las alcaldías Cuauhtémoc, Cuajimalpa e Iztapalapa. Crédito: RRSS Pablo Vázquez Camacho

Los aseguramientos se produjeron tanto en cateos como en detenciones en flagrancia a lo largo de distintas zonas de la capital durante los 20 meses que cubre el informe. La progresión es documentable: el corte de mayo de 2026 ya registraba aproximadamente mil 701 kilogramos de marihuana y 224 kilogramos de cocaína, lo que ubica las cifras de junio dentro de una tendencia acumulada sostenida.

El arsenal: 3 mil 63 armas y más de 10 mil cartuchos

En materia de armamento, la SSC informó el decomiso de 3 mil 63 armas de fuego entre cortas y largas, 247 cargadores y más de 10 mil cartuchos útiles. A ese arsenal se suman más de 400 mil pesos en efectivo presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

El volumen de cartuchos decomisados da cuenta de la capacidad de fuego que las autoridades lograron retirar de grupos delictivos con presencia en varias alcaldías. El corte de mayo de 2026 consignaba ya 233 cargadores y 10 mil 462 cartuchos, con lo que el dato de junio confirma esa trayectoria ascendente.

Vehículos y autopartes: la otra cara del crimen organizado

Los decomisos no se limitaron a drogas y armas. La SSC reportó la recuperación de 6 mil 717 vehículos, 612 unidades semi-completas y mil 026 motocicletas desvalijadas, bienes vinculados a redes de robo y despiece de automóviles que operan en la capital.

PUBLICIDAD

En materia de armamento, la SSC informó el decomiso de 3 mil 63 armas de fuego entre cortas y largas, 247 cargadores y más de 10 mil cartuchos útiles. Crédito: RRSS Pablo Vázquez Camacho

El dato más abultado de este rubro es el aseguramiento de más de 19 mil toneladas de autopartes, cifra que revela la escala de esas redes. El corte de mayo de 2026 ya registraba 6 mil 440 vehículos y 865 motocicletas desvalijadas, lo que sitúa los incrementos de junio dentro de la progresión acumulada del informe.

Este tipo de delincuencia opera con estructuras logísticas que incluyen centros de acopio, talleres clandestinos y redes de distribución con alcance más allá de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Detenciones y células desarticuladas: el contexto de los decomisos

Los aseguramientos se produjeron en el marco de operativos que resultaron en 11 mil 223 detenciones por delitos de alto impacto, de las cuales mil 295 corresponden a presuntos integrantes de células delictivas identificadas mediante trabajos de inteligencia, según la SSC.

En total, 43 agrupaciones criminales fueron desmanteladas en el periodo. Solo en junio, los operativos incluyeron capturas de integrantes de la Unión Tepito y del Cártel Nuevo Imperio, dos de los grupos con mayor presencia territorial en la capital, así como la desarticulación de una banda de narcomenudeo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

PUBLICIDAD

Extorsión: 377 detenidos en 20 meses

Al margen de los decomisos, la SSC reportó 377 detenidos por extorsión o tentativa de ese delito desde el inicio de la administración, frente a las 366 personas registradas al cierre de mayo de 2026.

En junio se concretaron siete detenciones calificadas como relevantes por las autoridades en las alcaldías Cuauhtémoc, Cuajimalpa e Iztapalapa, zonas donde la extorsión a comerciantes y pequeños empresarios representa uno de los delitos de mayor afectación cotidiana.

PUBLICIDAD