La historia de Tristán, el hijo de Yahir que luchó contra adicciones y ahora vende aguacates

Tristán, hijo de Yahir, deja las drogas tras años de lucha

Sin duda la historia de Tristán, el hijo de Yahir, ex integrante de la primer generación de La Academia, no ha sido la de un camino fácil ya que ha tenido de vivir su problema de adicciones de manera mediática por la fama de su padre.

Sin embargo, a pesar de haber transitado un camino tortuoso, parece que poco a poco, con ayuda de sus seres queridos, recupera su vida con trabajo y determinación.

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Así lo ha dado a conocer Yahir en diversas entrevistas, en las cuales ha compartido que su hijo ha tratado de salir adelante realizando trabajos honestos mientras busca también abrirse camino dentro de la música.

Es así que Yahir dio a conocer que su hijo Tristán vende aguacates y compone música mientras trabaja, después de dejar atrás las adicciones y tras años de distanciamiento.

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En declaraciones fueron dadas a conocer hace algunos meses en el programa Venga la Alegría donde el cantante dio a conocer que el joven, de 27 años, atraviesa una etapa “más estable” y con mayor cercanía familiar.

El artista detalló que Tristán se sostiene con ese oficio, sin abandonar su meta musical: “Se dedica a vender aguacates… anda en eso, pero él en el carro, donde anda con los aguacates, trae el micro y la compu y va componiendo de un trayecto a otro, haciendo rolas, y me manda ideas y todo, y sí, muy padre”, reveló al programa Venga la Alegría.

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Yahir sostuvo que su hijo toma “mejores decisiones” y que, aunque él y la mamá de Tristán lo acompañaron en tratamientos y terapia, hoy el avance depende de él.

“Yo creo que es un momento en el que Tristán ha tomado decisiones ya importantes en su vida él, por él”, agregó el cantante.

El intérprete también dice que su prioridad es verlo bien y en armonía con su familia, y que lo respalda en su camino en la música. “A mí lo importante es que él esté bien, que esté feliz, que tenga proyección en su vida”.

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En otra declaración citada por Univision, Yahir recuerda que en una conferencia de prensa reveló que su hijo lo sorprendió en Hermosillo, Sonora, durante la Navidad de 2024: “La verdad se me cayeron los calzones porque me cayó de sorpresa Tristán en Hermosillo”.

La información más reciente sobre Tristán, hijo de Yahir (ex integrante de La Academia), señala que la relación entre padre e hijo ha tenido varios altibajos a lo largo de los años. Yahir, conocido por mantener su vida personal alejada de los reflectores, se convirtió en padre de Tristán en abril de 1998.

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El tema de las adicciones de Tristán sí ha sido abordado en años anteriores por medios nacionales, donde se mencionó que el joven enfrentó problemas de consumo de sustancias y que esto afectó la relación con su padre.

La historia del joven con las adicciones ha sido muy cubierta mediáticamente.

Tristán Othón, hijo del cantante Yahir, afirmó en una entrevista que estuvo a punto de morir por sus adicciones y que un ingreso al hospital a los 23 años marcó el inicio de su recuperación.

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En esa conversación con el periodista Javier Ceriani, Tristán relató que llegó a un estado crítico por una fuerte gastroenteritis provocada por el consumo de alcohol. “Me dijeron: ‘Pues le paras o bye, bye’, pues cómo que bye, bye, tengo mucho que vivir”, comentó en esa ocasión.

Tristán sostiene que su proceso no se limita a dejar la dependencia física, sino que incluye atender los factores emocionales que lo llevaron a “tocar fondo”. También señaló que ahora vive cerca de su familia y que recibe apoyo constante de su padre.

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El joven agrega que sus adicciones afectaron su relación con Yahir y que trabaja para reconstruir el vínculo.

Quién es Yahir, ex integrante de La Academia, nuevo habitante de LCDLFM

Ha sido confirmada la participación de Yahir Othón Parra, conocido artísticamente como Yahir, es un cantante y actor mexicano originario de Hermosillo, Sonora.

Nació el 21 de marzo de 1979 y ganó fama nacional tras su participación en la primera generación del reality musical La Academia, donde se consolidó como uno de los exparticipantes más exitosos.

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Tras su paso por La Academia, Yahir lanzó varios discos y sencillos que alcanzaron popularidad en la radio mexicana. Además, incursionó en la actuación, participando en telenovelas y musicales en teatro.

En lo personal, Yahir es padre de dos hijos: Tristán, nacido en 1998, e Ian, nacido en 2016. Aunque suele mantener su vida privada fuera de los medios, se sabe que ha enfrentado altibajos en la relación con su hijo mayor.

El cantante Yahir posa con el torso visible frente al logo tridimensional de La Casa de los Famosos México, sobre un fondo abstracto y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientemente, se confirmo como participante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM), programa de telerrealidad que reúne a celebridades en una casa bajo vigilancia constante.

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