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Yahir es el séptimo habitante confirmado para La Casa de los Famosos México 2026

El cantante se suma al encierro y jugará por los 4 millones de pesos del premio

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El cantante Yahir, vestido con chaqueta y camiseta negra, aparece de cintura para arriba frente al logo 3D azul de La Casa de los Famosos México y un fondo difuminado.
El cantante Yahir posa con el torso visible frente al logo tridimensional de La Casa de los Famosos México, sobre un fondo abstracto y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 13 de julio del 2026 se ha confirmado al séptimo participante de la Casa de los Famosos México 4, y se trata del cantante mexicano Yahir Othón Parra, conocido popularmente sólo como Yahir.

Esta confirmación por parte de la producción se da luego de las pistas que salieron un día anterior, justo después de la revelación de la actriz Cynthia Klitbo como la sexta participante.

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En el video de las pistas se apreciaron elementos que los fans y usuarios de redes sociales asociaron rápidamente con el cantante que saltó a la fama por participar en el programa La Academia.

¿Quién es Yahir, el séptimo participante de La Casa de los Famosos México?

Yahir: polémicas, parejas, el escándalo de su hijo Tristán y más previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Yahir: polémicas, parejas, el escándalo de su hijo Tristán y más previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Yahir Othón Parra, conocido artísticamente como Yahir, nació el 21 de marzo de 1979 en Hermosillo, Sonora, por lo que cuenta con 47 años de edad. Su punto de quiebre en la industria musical llegó en 2002, cuando entró a la primera generación de La Academia, el reality de canto producido por TV Azteca.

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Antes de ese salto televisivo, sorprendió a su abuelo con su talento vocal desde los siete años, y fue él quien le dio sus primeras lecciones. A los 12 años tuvo su primera guitarra y comenzó a formarse como músico autodidacta.

En el concurso permaneció hasta la gran final y terminó en cuarto lugar. Myriam Montemayor ganó la temporada; Víctor García quedó en segundo y Miguel Rodríguez en tercero.

Yahir: De finalista de La Academia a catálogo musical y pantalla

Yahir es parte de la segunda temporada de "Juego de voces" (Foto: Televisa)
Yahir es parte de la segunda temporada de "Juego de voces" (Foto: Televisa)

Tras su paso por el programa, Yahir se colocó entre los participantes favoritos del público y construyó una carrera con temas como “Alucinado”, “La Locura”, “Fue ella, fui yo” y “No te apartes de mí”.

También incursionó como actor en telenovelas como Enamórate y Mi marido tiene familia. En teatro participó en montajes como Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Súper Estrella.

Sobre su vida personal se conoce poco, ya que procura mantener el tema lejos de los reflectores. Aun así, se sabe que se convirtió en padre por primera vez en abril de 1998 con una expareja.

Su hijo se llama Tristán y su relación con él ha tenido varios altibajos. Su segundo hijo nació en 2016, y lleva por nombre Ian, y fue fruto de su relación con Cristina Lliteras; el niño tiene 10 años y mantiene una relación estrecha con el cantante.

¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos en 2026?

Tres personas sonrientes, dos mujeres y un hombre, junto al logo 3D de "La Casa de los Famosos México" sobre un fondo azul y rosa con líneas luminosas.
Tres personalidades del espectáculo posan sonrientes junto al logo de "La Casa de los Famosos México" en un escenario con luces de neón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México iniciará oficialmente el próximo domingo 26 de julio de 2026 a las 8:30 p.m. (hora del centro de México). Y la gala de apertura se podrá ver a través del canal de Las Estrellas y en ViX.

¿Quiénes son los participantes de La Casa de los Famosos 2026?

Hasta el momento son siete los confirmados de la nueva temporada de la Casa de los Famosos México 4:

  • Ernesto Laguardia (Actor)
  • Cynthia Klitbo (Actriz)
  • Karina Torres (Creadora de contenido)
  • Aldo Rendón (Fashion stylist)
  • Ximena Herrera (Actriz)
  • Moisés Peñaloza (Actor)
  • Yahir (Cantante)
Campaña promocional de 'La Casa de los Famosos'.

Casa de los Famosos México 2026 con número inusual de habitantes

Para esta temporada habrá un cambio importante con respecto a ediciones anteriores en México, ya que se esperan 18 habitantes en la casa más famosa y polémica de la televisión. En las temporadas anteriores fueron de 14 a 16 integrantes.

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