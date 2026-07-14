Caos total por el inicio de las obras del Tren México-Querétaro: se esperan 7 semanas de calvario para los automovilistas

Una infografía del Gobierno de México ilustra el diseño isométrico de la cimentación para las nuevas vías del proyecto de tren México-Querétaro, con sus componentes estructurales. (Gobierno Querétaro)

Las obras del Tren México-Querétaro iniciaron este lunes 13 de julio con la intervención del puente ferroviario que cruza el Boulevard Bernardo Quintana, una de las vialidades más transitadas de la capital queretana. La reducción de carriles, las clases virtuales en decenas de planteles y las restricciones al transporte de carga forman parte del operativo previsto para reducir afectaciones durante los trabajos.

La intervención corresponde al Frente No. 12 de la obra federal y está a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En coordinación con la AMEQ y el gobierno capitalino, las autoridades diseñaron una estrategia para reducir el congestionamiento, con trabajos continuos durante 24 horas y una duración estimada de hasta siete semanas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos oficiales de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), por esta arteria circulan cerca de 150 mil vehículos al día. También pasan cuatro rutas del sistema de transporte público, con 55 autobuses y una afluencia cercana a 30 mil usuarios diarios, en un corredor que conecta de norte a sur la ciudad, por lo que las obras paralizarán el tránsito y serán meses de contratiempos, así como de congestión vial.

El tren AIFA-Pachuca estará terminado en 2027, Sheinbaum muestra avances del 36% en las obras. (X/@delfinagomeza)

Cierres y cambios de rutas por las obras del Tren en Querétaro

Debido a que los carriles quedarán reducidos a la mitad, las autoridades prohibirán el paso de vehículos de carga y del transporte privado de personal entre las 05:00 horas y las 22:00 horas.

PUBLICIDAD

Las afectaciones por la intervención alcanzarán a colonias como El Refugio, Álamos, Arboledas, Bosques del Acueducto, Loma Dorada, Zakia, Zibatá y La Pradera. También llegarán a la zona de Centro Sur y a los sectores aledaños al Boulevard Bernardo Quintana hasta el 30 de agosto, fecha prevista para la entrega de la obra.

Durante las pruebas piloto de cierre de carriles realizadas este fin de semana, los retrasos en los traslados aumentaron 11 minutos respecto de lo habitual, según información difundida por la AMEQ. El ayuntamiento capitalino informó que desplegará 166 auxiliares de movilidad para atender a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Durante el periodo de construcción del tren Ciudad de México–Santiago de Querétaro, las y los automovilistas que transitan por los carriles centrales serán desviados hacia los carriles laterales a la altura de avenida de la Acordada, con el objetivo de permitir la continuidad de los trabajos relacionados con la obra federal.

A partir de este lunes, se efectúan cierres intermitentes sobre el boulevard Bernardo Quintana, específicamente a la altura de Calzada de Los Arcos, en sentido poniente. Estos cierres tienen una duración aproximada de 10 minutos y buscan garantizar la seguridad durante las maniobras de construcción. Durante los cierres, la carga vehicular es redirigida hacia avenida Zaragoza, motivo por el que se recomienda a las y los automovilistas anticipar sus traslados y contemplar rutas alternas para evitar retrasos.

PUBLICIDAD

Los entierros, con individuos infantiles, juveniles y adultos, fueron hallados con osamentas incompletas, destacando la presencia de tumbas de tiro reutilizadas para diferentes difuntos (INAH)

Además, se implementó un desvío temporal en el bajo puente de avenida Universidad en su cruce con el boulevard Bernardo Quintana. Las y los conductores que se dirijan hacia avenida del Río o hacia el boulevard Bernardo Quintana en dirección norte deberán incorporarse provisionalmente al boulevard Bernardo Quintana en sentido sur, para después utilizar el retorno ubicado en Calzada de Los Arcos y continuar su trayecto.

La Secretaría de Movilidad exhorta a las y los automovilistas a evitar detenerse para observar el avance de la obra, advirtiendo que esta práctica ocasiona congestionamientos y retrasa la circulación vial en la zona intervenida.

PUBLICIDAD

Medidas para reducir afectaciones por obras del Tren México - Querétaro

La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro autorizó clases virtuales para educación media y superior. La medida contempla que al menos 39 instituciones educativas ubicadas en un radio de tres kilómetros de la obra habiliten sedes alternas y esquemas de trabajo a distancia.

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) informó en un comunicado difundido en redes sociales que “del 27 al 31 de julio de 2026, las actividades académicas de licenciatura y posgrado en los campus Centro Histórico y Aeropuerto se realizarán en modalidad virtual”.

PUBLICIDAD

¿Cuánto terminan las obras del Tren México - Querétaro?

La obra del tren inició en abril de 2025 y su conclusión está prevista para el segundo semestre de 2027. El proyecto contempla una vía de 232 kilómetros para conectar la Ciudad de México con Santiago de Querétaro, con seis estaciones distribuidas entre la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro.

Las proyecciones oficiales indican que el sistema movilizará alrededor de 6 millones de pasajeros al año, con trayectos de 1 hora y 50 minutos. La inversión federal prevista asciende a 166 mil 974 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Hasta el corte de junio, el avance total del proyecto se ubica en 19.22% y la construcción genera cerca de 22,910 empleos.