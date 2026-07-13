Autoridades confirman nueve muertos y 13 lesionados tras el choque en la autopista Guadalajara–Tepic

El accidente en la autopista Guadalajara–Tepic dejó 9 personas fallecidas y 13 lesionadas. Crédito: X/@JisselJ77992

Un tractocamión que presuntamente perdió los frenos provocó este 12 de julio un choque múltiple en la autopista Guadalajara–Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, con saldo de 9 personas fallecidas y 13 lesionadas, después de que la rampa de emergencia quedó sin posibilidad de uso por un percance previo que ya ocupaba la zona.

De las víctimas mortales, siete murieron calcinadas y dos no. Entre estas últimas fue localizado un trabajador de mantenimiento debajo del tractocamión, según informó en redes sociales Josh Ojeda, delegado en Nayarit de la Comisión Nacional de Emergencias.

PUBLICIDAD

Los lesionados fueron 13 personas: tres trabajadores de mantenimiento de la autopista, dos elementos de la Guardia Nacional y ocho civiles. Cuatro pacientes fueron trasladados a Tepic, seis al Hospital Arboledas de Guadalajara y tres al Hospital Country 2000 en la capital de Jalisco.

Un tractocamión descendía sin posibilidad de detenerse y buscó ingresar a la rampa de frenado. Esa vía de escape ya no estaba disponible porque un incidente de menor magnitud había invadido el acceso, lo que derivó en el impacto contra cinco vehículos más y otro tractocamión involucrado en el hecho previo.

PUBLICIDAD

La rampa de emergencia estaba ocupada por un accidente previo

Entre los 13 lesionados hay tres trabajadores de mantenimiento, dos elementos de la Guardia Nacional y ocho civiles. Crédito: X/@JisselJ77992

De acuerdo con la actualización difundida por Ojeda, el conductor circulaba por el carril de alta cuando presuntamente se quedó sin frenos. Al intentar incorporarse al carril de baja para usar la zona de frenado de emergencia, se encontró con un accidente que ya se registraba en el lugar.

Sin posibilidad de detenerse, el tractocamión impactó por alcance a cinco vehículos y a otro tractocamión relacionado con el incidente anterior. En una publicación posterior, el delegado sostuvo que la tragedia comenzó con un percance menor mal gestionado que terminó por invadir la zona de acceso a la rampa.

PUBLICIDAD

Ojeda planteó que en carretera no existen accidentes “pequeños”, porque cualquier incidente puede convertirse en un riesgo mayor para los vehículos que vienen detrás. También señaló que mantener libres las rampas de frenado, respetar los cierres de circulación y reducir la velocidad al aproximarse a una emergencia puede evitar más víctimas.

Ojeda confirmó que la circulación con dirección a Guadalajara ya fue reabierta. El tránsito avanza de forma lenta por la carga vehicular acumulada, por lo que se recomendó extremar precauciones y mantener paciencia al cruzar por la zona.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Ojeda afirmó que el saldo es “irreparable” y que varias familias quedaron afectadas por la magnitud del choque. También llamó a reforzar la cultura de la prevención en autopistas y a proteger las escenas de emergencia para evitar que un primer incidente detone una tragedia mayor.

Información en desarrollo