Cinco agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos en Ciudad Juárez por secuestro y extorsión

Cinco agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos por secuestro exprés y extorsión en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua Foto: SSC

Cinco agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos en el aeropuerto de Ciudad Juárez por su presunta participación en dos casos de secuestro exprés y extorsión contra pasajeros, hechos ocurridos el 2 y 3 de julio por los que quedaron bajo prisión preventiva y a la espera de que un juez federal definiera si eran vinculados a proceso.

La investigación federal quedó asentada en las causas penales 439/2026 y 443/2026, además de la carpeta 1407/26. El expediente describió dos cobros exigidos a las víctimas: 15 mil pesos en un caso y 3 mil pesos en otro, ambos a cambio de permitirles salir de la terminal aérea.

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Los detenidos fueron Fernando P. R., de 34 años; Horacio D. C. S., de 24; Alfredo G. C., de 31; el sargento primero Jesús Gerardo R. A., de 43, y Jonathan de Jesús O. V. Los cuatro primeros comparecerían el 8 de julio, mientras que Jonathan de Jesús O. V. lo haría el martes 7.

Los hechos investigados ocurrieron en dos días consecutivos dentro del aeropuerto

En cámaras quedó captado el momento que los elementos obligan a un hombre proveniente de la Ciudad de México a ir a un lugar apartado para ser interrogado y presuntamente extorsionado

De acuerdo con la indagatoria, el primer caso ocurrió el 2 de julio en el Aeropuerto Internacional Abraham González. Cuatro agentes retuvieron a un pasajero procedente de la Ciudad de México durante más de 20 minutos, le quitaron su teléfono celular y se comunicaron con sus familiares para exigirles dinero.

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La acusación señaló que los uniformados exigieron 15 mil pesos para dejarlo en libertad. Ese dinero fue transferido a la cuenta bancaria de la esposa de uno de los agentes, según los datos integrados en la investigación.

La misma indagatoria sostuvo que la víctima fue retenida en el estacionamiento del aeropuerto. Ahí habría sido amenazada para pedir el depósito a sus familiares a cambio de recuperar su libertad.

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En ese episodio, el pasajero logró escapar por un momento y volvió al interior de la terminal para pedir ayuda. La investigación indicó que después fue alcanzado de nuevo por los elementos, quienes habrían usado la fuerza para someterlo y subirlo a una unidad oficial.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica Previa - Ciudad de México, México - 10 de junio de 2026. Miembros de la Guardia Nacional afuera del Estadio Azteca antes del partido REUTERS/Hannah Mckay

La intervención de personal del aeropuerto y de mandos de la propia Guardia Nacional permitió que el hecho fuera denunciado y que los señalados fueran detenidos por sus propios compañeros. En esa misma línea de investigación, un taxista también fue asegurado de manera inicial, aunque después quedó en libertad tras aportar información para las indagatorias.

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El segundo hecho ocurrió el 3 de julio. En ese caso, Jonathan de Jesús O. V. fue detectado por el administrador del aeropuerto cuando presuntamente pedía 3 mil pesos a una persona que llegaba de Tapachula, Chiapas, a cambio de permitirle abordar un taxi y retirarse del lugar.

La FGR indagó si existían más personas involucradas

La FGR abrió las carpetas por los delitos de secuestro exprés y extorsión, conductas que habrían sido cometidas por servidores públicos en funciones, una condición que representó una agravante conforme a la legislación aplicable.

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Las investigaciones también apuntaron a que las víctimas eran personas en situación de movilidad. A partir de esos indicios, la fiscalía indagó la posible existencia de una red dedicada a cometer este tipo de delitos dentro del aeropuerto, en la que presuntamente podrían estar involucrados otros servidores públicos federales.

Miembros de la Guardia Nacional de México, equipados con armamento pesado y equipo táctico, patrullan a bordo de una camioneta pick-up en una zona urbana.

El juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los cinco elementos. Con esa resolución, los agentes permanecieron bajo resguardo mientras se desarrollaban las audiencias en las que se determinaría si existían datos de prueba suficientes para iniciar formalmente el proceso penal.

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La resolución judicial pendiente respondía al punto central del caso: si los cinco integrantes de la Guardia Nacional enfrentarían un proceso penal por haber retenido a pasajeros y exigirles dinero para dejarlos salir del aeropuerto. Esa decisión quedaba en manos del juzgador con base en los elementos presentados por el Ministerio Público federal.

Hasta ese momento, la Guardia Nacional no había emitido un posicionamiento oficial sobre la detención de sus elementos adscritos al aeropuerto de Ciudad Juárez. El presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel pidió que se aplicara la ley contra cualquier funcionario o servidor público que incurriera en conductas delictivas.

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• Cinco elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por presunto secuestro exprés y extorsión contra pasajeros en el Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez.

• La investigación documentó dos hechos ocurridos el 2 y 3 de julio, con exigencias de 15 mil pesos y 3 mil pesos a cambio de permitir a las víctimas salir de la terminal.

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• Los agentes quedaron en prisión preventiva y un juez federal definiría su vinculación o no a proceso en audiencias programadas para el 7 y 8 de julio.