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Ley Monse: la reforma que surgió contra el encubrimiento familiar de feminicidas, cinco años después sentencian al asesino de Montserrat Bendimes

El caso evidenció cómo el apoyo de familiares a un presunto feminicida puede retrasar el acceso a la justicia

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El encubrimiento de los papás de Marlon Botas Fuentes por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, derivo en la creación de una ley. (CUARTOSCURO)
El encubrimiento de los papás de Marlon Botas Fuentes por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, derivo en la creación de una ley. (CUARTOSCURO)

El encubrimiento familiar en casos de violencia contra las mujeres repercute en la impartición de justicia y muchas veces, genera que la impunidad permee los casos. Lo anterior se vio reflejado en el feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán, cuando los papás de su agresor decidieron ayudarlo para permanecer prófugo por más de un año.

Complicidad familiar que abona a la impunidad

El feminicidio de la joven ocurrió el 17 de abril de 2021 en el municipio de Boca del Río, Veracruz, Marlón Botas Fuentes la golpeó al punto de provocarle fracturas en el cráneo, el cuello y un brazo, tras ser trasladada al hospital permaneció seis días en terapia intensiva, sin embargo, perdió la vida.

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La madre de la víctima, Cecilia Roldán, afirmó que su hija habría señalado a Botas Fuentes como el responsable de lo ocurrido. Pese a que los papás del agresor sabían lo que su hijo hizo y fueron quienes avisaron a los padres de la víctima, Diana Elizabeth “N” y Jorge Ignacio “N” decidieron ayudarlo a huir, lo que prolongó el acceso a la justicia desde un inicio.

Recapturaron a padres del presunto feminicida de Montserrat Bendimes

Los padres del feminicida le brindaron apoyo económico, de transporte y refugio, esa situación derivo en la detención de Diana y Jorge en mayo de 2021 en Ciudad de México, bajo acusaciones de encubrimiento.

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Tras dos años en prisión, en julio de 2023, Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que un juez de control concedió la suspensión condicional “que, de no ser observadas, generarán la revocación de la misma, dando continuidad al proceso”.

Ambos quedaron en libertad bajo las siguientes condiciones impuestas en el proceso penal 289/2023:

  • Residir en un lugar determinado.
  • Someterse a tratamiento psicológico.
  • Presentarse a firmar de manera periódica ante las autoridades.
  • No consumir drogas.
  • No portar armas.
  • Abstenerse a salir del país, haciendo entrega de pasaporte y cisa.
  • Así como no acercarse al domicilio de la víctima por dos años.

La medida causó indignación por parte de colectivos feministas, la organización Marea Verde México comentó en su momento:

“Ayudar a tu hijo a matar o a evadir su responsabilidad en un delito no es amor, es complicidad. Los padres de Marlon son feminicidas y no deberían estar libres”.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Policía Ministerial, implementaron una orden de aprehensión en contra de Jorge N. y Diana N. padres del presunto y feminicida Marlon Botas Fuentes, que en el pasado mes de Abril golpeó a su
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Policía Ministerial, implementaron una orden de aprehensión en contra de Jorge N. y Diana N. padres del presunto y feminicida Marlon Botas Fuentes, que en el pasado mes de Abril golpeó a su

Pese a los esfuerzos de la familia de Marlon Botas Fuentes para que la justicia aplazara una sentencia para su hijo, el pasado 9 de julio, un juez de Veracruz lo declaró culpable por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, dando un paso más en la lucha que ha mantenido la familia de la víctoma por cinco años.

Ley Monse le hace frente al encubrimiento familiar

Tras el caso y el encubrimiento del feminicida, el colectivo feminista Brujas del Mar impulsó la iniciativa “Ley Monse”, la cual contempló reformas al Código Penal Local, su aprobación también fue dilatada por el Congreso de Veracruz, validándola hasta noviembre del 2025.

El dictamen aprobado, contempla:

  • Eliminar la protección legal que eximía de responsabilidad penal a familiares que encubran a feminicidas o responsables de delitos graves en Veracruz.
  • Modificó los artículos 26 y 345 del Código Penal estatal para que los lazos familiares ya no sean motivo de impunidad en casos de encubrimiento.
  • Permite sancionar penalmente a parientes que ayuden a ocultar a los responsables de feminicidio u otros delitos graves, cerrando una vía frecuente de evasión de la justicia.
Integrantes del colectivo Las Brujas del Mar lamentaron que Morena se haya echado para atrás en la aprobación de la Ley Monse, que contempla severas penas a quien encubra a feminicidas. (CUARTOSCURO)
Integrantes del colectivo Las Brujas del Mar lamentaron que Morena se haya echado para atrás en la aprobación de la Ley Monse, que contempla severas penas a quien encubra a feminicidas. (CUARTOSCURO)

A la fecha y pese a que los casos de feminicidio han incrementado de manera preocupante de 2021 a la fecha, solo Morelos, Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz, han aprobado la legislación que castiga conductas de encubrimiento familiar en casos de feminicidio.

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