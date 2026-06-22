'Montecarlo 67' arrasa en los Premios Fugaz 2026 con ocho galardones y se convierte en el cortometraje más premiado de l

El cortometraje 'Montecarlo 67', dirigido por Rubén Guindo Nova, se ha convertido en el gran triunfador de la décima edición de los Premios Fugaz, los principales reconocimientos del cortometraje español, tras obtener un total de ocho galardones en la gala celebrada este lunes en la Sala 25 de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid.

Con este resultado, la obra se alza como el cortometraje más premiado en la historia de los Fugaz, superando a 'Stanbrook', que en 2021 obtuvo siete premios. Entre los galardones conseguidos destacan Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Mejor Interpretación Masculina para Carlos Santos, Dirección de Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Vestuario y Maquillaje y Peluquería.

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La gala, que ha reunido a alrededor de un millar de asistentes entre profesionales del audiovisual e instituciones, ha reconocido a los ganadores de 21 categorías en una edición especialmente significativa por el décimo aniversario de estos premios.

'Montecarlo 67' reconstruye en clave de ficción el encuentro en el Festival de Televisión de Montecarlo de 1967 entre Chicho Ibáñez Serrador, Pilar Miró y un joven Steven Spielberg, a partir del momento en que el primero recibió el premio a mejor guion por 'El asfalto', de 'Historias para no dormir'. El cortometraje transforma este episodio en una comedia sobre la vocación, el reconocimiento y el compañerismo en la industria audiovisual.

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Entre el resto de premiados, 'In memoriam', 'Señuelo' y 'Chicken Jazz' han logrado dos galardones cada uno. El premio a Mejor Guion ha recaído en 'In memoriam', de Teresa Bellón y César F. Calvillo, mientras que Cristina Soria ha sido distinguida como Mejor Interpretación Femenina por este mismo trabajo.

'Señuelo' ha obtenido los premios a Mejor Dirección Novel para Martha García Ayerbe y Mejores Efectos Visuales para Laura Pedro, mientras que 'Chicken Jazz' ha sido reconocido por Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora.

En las categorías por formato, 'El fantasma de la quinta' ha sido elegido Mejor Cortometraje de Animación, 'Abril, hoy no es invierno' Mejor Cortometraje Documental y 'Baile con la muerte' Mejor Cortometraje Breve. El premio a Mejor Cortometraje Hispanoamericano ha sido para 'La Barbarie' (México), mientras que 'Los murciélagos han abandonado el campanario' ha sido distinguido como Mejor Cortometraje de Escuela. El largometraje 'Sorda' ha recibido el galardón a Mejor Largometraje.

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El actor y ventrílocuo Jaime Figueroa ha repetido como maestro de ceremonias de una gala que ha contado con la presencia de figuras como Toni Acosta, Laura Galán, Mabel Lozano, Luisa Gavasa, Carlos Santos, Mariano Venancio, Álex O'Dogherty, Sofía Otero y Luis Larrodera, entre otros, además de representantes del ICAA, la AECID y la Comunidad de Madrid.

El Premio Fugaz de Honor ha sido otorgado a Álex de la Iglesia en reconocimiento a su trayectoria, iniciada en el cortometraje con 'Mirindas asesinas', y consolidada como una de las más influyentes del cine español contemporáneo por su estilo marcado por el género, la sátira y el humor negro.

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"Cumplir 10 años nos permite mirar atrás y comprobar hasta qué punto el cortometraje español ha cambiado, ha crecido y ha ganado ambición. Los Fugaz nacieron para darle al corto el lugar que merecía dentro de la industria, no como un paso previo ni como una categoría secundaria, sino como una forma de cine con lenguaje propio, riesgo y una enorme capacidad para detectar hacia dónde se mueve nuestro audiovisual. Esta edición vuelve a demostrar que el cortometraje no solo descubre talento, sino que también concentra algunas de las miradas más libres, precisas y necesarias de nuestro cine", ha señalado Samuel Rodríguez, codirector de CortoEspaña, entidad organizadora de los premios.