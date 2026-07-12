FGR asegura dos tigres blancos en cateo a domicilio de Durango

El operativo contó con apoyo de la PROFEPA. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró dos tigres blancos en un cateo ejecutado al interior un domicilio de la colonia La Huerta, en la ciudad de Durango, tras una denuncia interpuesta por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

El operativo fue aprobado por un juez ante la posible comisión de un delito contra la biodiversidad y se realizó en coordinación con la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

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Denuncia de autoridades federales derivó en la protección de los animales

Según un comunicado emitido este 11 de julio, la denuncia que desencadenó el decomiso llegó a través de la Ventanilla Única de Atención de la FGR. A partir de ella, la Fiscalía Federal adscrita a la FECOR inició las investigaciones, obtuvo la orden judicial y ejecutó el cateo.

Fachada del inmueble donde fueron localizados los dos felinos. Crédito: FGR

El domicilio quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las diligencias correspondientes. No se reportaron detenidos luego del cateo.

Durango registra dos operativos con fauna exótica en menos de dos semanas

El aseguramiento en la colonia La Huerta se sumó a un cateo previo reportado el pasado 27 de junio en la periferia de la localidad Aquiles Serdán, también en Durango. En ese operativo, la FGR encontró tres tigres, un ocelote y un lince. Los felinos son considerados en peligro de extinción y el ocelote es una especie protegida en México.

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Junto a los animales, los agentes encontraron 32 equinos de distintas razas y edades —caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro—, además de cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila.

Los animales fueron puesto a disposición de autoridades competentes. crédito: FGR

Los cinco ejemplares de fauna silvestre quedaron a cargo del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre de Durango, mientras que los equinos fueron entregados a la Policía Montada de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Tampoco hubo detenidos en ese operativo.

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En ese caso, la investigación del cateo de junio tuvo su origen en los patrullajes que la GN realizaba en la zona. Fue durante esos recorridos que uno de sus elementos observó la situación irregular y presentó la denuncia ante la FECOR de Durango. A partir de esa denuncia, el agente del Ministerio Público de la Federación inició las diligencias para obtener la autorización judicial que permitió ejecutar el cateo.

El hallazgo de Las Huertas ocurre días después de que la UNAM emitiera la necropsia del tigre Kenzo.

La muerte de Kenzo puso en entredicho cómo México captura fauna silvestre

El pasado 2 de julio, un tigre de dos años llamado Kenzo murió en Tepetlaoxtoc, Estado de México, durante un operativo de captura. Pesaba 116.2 kilogramos y medía 236 centímetros; aún no alcanzaba la madurez, que en esta especie llega entre los tres y cinco años.

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Mariana Boy explicó que se debe esperar la necropsia para conocer con certeza el motivo del deceso de Kenzo, (Jesús Avilés / Infobae México)

La UNAM determinó la causa: broncoaspiración de sangre por una herida de bala en la cabeza. El proyectil entró por el párpado superior derecho y atravesó el paladar blando. El cuerpo presentó lesiones adicionales compatibles con arma de fuego y una herida de 11 centímetros en la cola.

El disparo ocurrió cuando el felino, que había permanecido suelto cinco días en la zona luego de fugarse de un santuario privado, se abalanzó contra el veterinario que intentaba sedarlo.

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Un elemento de seguridad intervino presuntamente antes de que el tigre atacara a los presentes. Profepa y Semarnat informaron que el diagnóstico histopatológico final aún estaba pendiente.