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“En Durango tiene amigo gobernador”: Esteban Villegas reitera su respaldo a Claudia Sheinbaum durante gira de trabajo

El gobernador aseguró que el país requiere unidad y recordó que la mandataria siempre será bienvenida en la entidad

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El gobernador aseguró que el país requiere unidad y recordó que la mandataria siempre será bienvenida en la entidad
El gobernador aseguró que el país requiere unidad y recordó que la mandataria siempre será bienvenida en la entidad

Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el estado de Durango, entidad gobernada por Esteban Villegas, quien aprovechó el evento para deshacerse en elogios hacia ella.

Tanto el gobernador como la primera mandataria encabezaron la entrega de casas del programa “Viviendas para el Bienestar” en el Fraccionamiento Casa Blanca.

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Durante su discurso, Villegas Villarreal le reiteró su respaldo a Sheinbaum Pardo y afirmó que su administración seguirá trabajando en coordinación con el gobierno federal.

“Sea usted siempre bienvenida, presidenta. En Durango tiene amigos; en Durango tiene amigo gobernador, amigo que tiende la mano, y siempre será muy bien recibida en Durango. En Durango, véalo como su casa, véalo como uno más de usted misma; es una extensión de su gobierno”, dijo Villegas ante la presidenta.

Villegas pide cerrar filas con el gobierno de Sheinbaum

El titular del Ejecutivo estatal afirmó que, pese a quienes buscan generar divisiones políticas, el país atraviesa un momento que exige cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Habrá mucha gente que nos quiera ver divididos, pero ahorita México requiere de unidad; ahorita México requiere de una sola voz; ahorita México está enfrentando procesos que requieren que la presidenta tenga todo el apoyo de todos los mexicanos”, agregó.

Al tiempo que el discurso fue respondido por los asistentes con el coro de: “¡No estás sola!”.

En Durango, Claudia Sheinbaum y el gobernador Esteban Villegas supervisan la presa Tunal II. Crédito: X/ @Claudiashein
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Esteban Villegas en presa Tunal II. Crédito: X/ @Claudiashein

Respaldo del gobernador no es nuevo

Cabe resaltar que el respaldo expresado por el gobernador Esteban Villegas este sábado no es algo nuevo, ya que desde septiembre de 2025, el priista ha expresado públicamente su cercanía con la mandataria emanada de Morena.

Aquella ocasión, en Gómez Palacio, Villegas insistió en que respaldaba el proyecto de la titular del Ejecutivo federal, y hasta afirmó que “es claudista”.

“A pesar de que no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy ‘claudista’, que no se les olvide”.

Sheinbaum reconoce colaboración con gobierno de Durango

Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, respondió al mensaje de Villegas Villarreal y reconoció la colaboración que mantiene con las autoridades de esa entidad, pese a pertenecer a partidos políticos diferentes.

“Hay gobiernos que, aunque no vengamos del mismo partido, nos coordinamos bien y ese es el caso de Durango. Gracias, Esteban”, comentó la morenista.

Sheinbaum expresó que su administración impulsa políticas enfocadas en beneficiar directamente a la población y destacó los resultados del programa para regularizar créditos de vivienda.

De acuerdo con lo dicho por la mandataria, 5.1 millones de familias reciben una reducción en el monto de sus financiamientos y, en algunos casos, la liquidación total de sus adeudos.

Sheinbaum supervisa obra hidráulica el Tunal II en Durango: “70 años esperando esta presa y ahora ya la estamos haciendo”. (Foto: X/@EVillegasV)
Sheinbaum supervisa obra hidráulica el Tunal II en Durango: “70 años esperando esta presa y ahora ya la estamos haciendo”. (Foto: X/@EVillegasV)

Supervisan avance de la presa Tunal II

Claudia Sheinbaum y Esteban Villegas aprovecharon la gira de trabajo para supervisar los avances de la presa Tunal II.

Dicha obra hidráulica ha sido impulsada por la Comisión Federal del Agua (Conagua) y tiene como finalidad asegurar el suministro de agua potable para la capital de Durango durante los próximos 50 años.

Este proyecto de infraestructura hidráulica contempla:

-. Inversión: cinco mil 913 millones de pesos.

-. Beneficio: agua potable para 340 mil habitantes.

-. Capacidad: 126 millones de metros cúbicos de almacenamiento.

-. Infraestructura: cortina de 98 metros de altura, planta de bombeo, línea de conducción y planta potabilizadora.

-. Impacto laboral: generación de cuatro mil 200 empleos directos e indirectos durante su construcción.

Sheinbaum supervisa obra hidráulica el Tunal II en Durango: “70 años esperando esta presa y ahora ya la estamos haciendo”. (Foto: X/@EVillegasV)
Sheinbaum supervisa obra hidráulica el Tunal II en Durango: “70 años esperando esta presa y ahora ya la estamos haciendo”. (Foto: X/@EVillegasV)

Los trabajos se concentran en la habilitación de plataformas, caminos de acceso, plantas de concreto, bancos de materiales, almacenes, campamentos y oficinas.

La nueva infraestructura permitirá sustituir la extracción de mil 500 litros por segundo de agua subterránea, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento para las familias duranguenses y reducir la presión sobre los acuíferos.

El gobernador Esteban Villegas pasó del “soy claudista” a reiterarle a la presidenta Claudia Sheinbaum que “es su amigo” y todo Durango también.

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