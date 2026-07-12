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Sedena y Semar acumulan quejas sin resolver por actuación de su personal

La CNDH tampoco emitió quejas contra la Sedena, y solo ocho contra la Semar

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Las quejas contra Sedena y Semar se acumulan sin resolverse. Crédito: X/ @Defensamx1
Un informe para el Congreso confirma que las quejas contra Sedena y Semar se acumulan sin resolverse. Crédito: X/ @Defensamx1

De noviembre de 2025 a mayo de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) acumularon 178 quejas relacionadas con la actuación de su personal.

Sin embargo, la mayoría de esas quejas continúa en proceso de atención, así lo reveló el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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El documento en cuestión detalla que la Sedena recibió 94 quejas, de las cuales 14 fueron concluidas y 80 permanecen en trámite. Mientras que la Semar registró 84 expedientes, 16 de ellos concluidos y 68 aún en gestión.

Esas cifras reflejan que 148 de las 178 quejas presentadas, es decir, más del 83 por ciento, continúan sin resolución al cierre del periodo reportado.

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CNDH no emite recomendaciones contra el Ejército

Respecto a la Sedena, el informe también detalla que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no emitió recomendaciones contra la dependencia castrense entre el 20 de noviembre de 2025 y el 19 de mayo de 2026.

Sobre la Semar, el reporte destaca que la CNDH emitió ocho recomendaciones. De las cuales cuatro fueron aceptadas, tres rechazadas y una estaba en análisis para determinar el camino jurídico correspondiente.

Este informe es parte de la rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y da seguimiento a las quejas presentadas “por presuntas irregularidades o posibles violaciones a derechos humanos atribuidas a personal militar y naval”.

Quejas contra marinos y soldados no se resuelven y se acumulan, revela reporte. Crédito: X/ @Defensamx1
Las quejas contra marinos y soldados no se resuelven y se acumulan, revela reporte. Crédito: X/ @Defensamx1

Este es el procedimiento para interponer una queja contra soldados o marinos

Ante violaciones a derechos humanos, la vía es presentar una queja ante la CNDH, ya sea de forma presencial o mediante sus canales de atención en línea, por teléfono o por correo electrónico.

Para posibles faltas administrativas o irregularidades en el desempeño de servidores públicos, las denuncias también pueden presentarse ante los Órganos Internos de Control de ambas dependencias.

En el caso de la Secretaría de Marina, cuenta con un procedimiento para someter quejas y denuncias, además de un protocolo para atender posibles incumplimientos al Código de Ética por parte de su personal.

La dependencia también dispone de un canal de denuncia ciudadana para asuntos relacionados con la Autoridad Marítima Nacional.

Mientras que en la Sedena, el procedimiento institucional establece que las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos presentadas ante la CNDH pueden derivar, cuando corresponda, en la intervención de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.

Ese órgano funge como instancia interna de control para investigar posibles responsabilidades administrativas del personal, de acuerdo con el esquema institucional descrito.

Crédito: Marina
Crédito: Marina

Rosario Piedra también defiende al Ejército en caso Ayotzinapa

Mientras la Sedena y Semar acumulan quejas de su personal, esta semana, la CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, presentó una recomendación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

La recomendación 208VG/2026, según la Comisión, busca reivindicar la lucha de las víctimas de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, “y de las deficientes investigaciones de los mismos”.

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

No obstante, en el documento, la CNDH salió en defensa de los militares –a pesar de que hay 17 de ellos procesados por la desaparición de los estudiantes– y arremetió contra las investigaciones sobre el caso hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

Entre opacidad por su actuar en diversas tareas, no solo de seguridad, el personal de la Sedena y Semar acumula quejas sin resolver.

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