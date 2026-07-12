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Clima en CDMX para el Medio Maratón 2026: ¿Habrá lluvia durante la carrera?

El pronóstico para la mañana del domingo perfila condiciones que podrían favorecer el desarrollo de la competencia

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Especial
El Medio Maratón de la CDMX 2026 se prevé que se desarrolle con un clima favorable.

A unas horas de que miles de participantes tomen las calles de la capital para disputar una de las pruebas atléticas más importantes del país, las miradas no solo están puestas en los corredores, sino también en las condiciones meteorológicas.

En plena temporada de lluvias, el clima en CDMX será un factor determinante para quienes buscan completar el recorrido en las mejores condiciones y para los espectadores que seguirán el evento desde distintos puntos de la ciudad.

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¿Lloverá durante el Medio Maratón de la CDMX 2026?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos más recientes, el panorama luce favorable para el desarrollo del Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, programado para este domingo 12 de julio.

Aunque el fin de semana estará acompañado por condiciones típicas de la temporada de lluvias, no se prevén precipitaciones de consideración durante las horas en que se llevará a cabo la competencia.

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Las estimaciones indican que durante la madrugada podrían registrarse algunas lloviznas aisladas en distintos puntos de la Ciudad de México. Sin embargo, conforme avance la mañana, las probabilidades de lluvia disminuirían, permitiendo que la carrera se dispute con un cielo mayormente nublado y un ambiente fresco.

El disparo de salida está programado para las 6:05 horas y, entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana —periodo en el que la mayoría de los participantes recorrerá los 21.0975 kilómetros—, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja.

Medio Maratón CDMX
No se espera que haya lluvias a la hora de la carrera (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

Los modelos consultados apuntan a que las lluvias más significativas comenzarían a desarrollarse hasta después del mediodía, siguiendo el comportamiento que ha predominado en la CDMX durante las últimas semanas.

Esto representa una buena noticia para los más de 30 mil corredores esperados, ya que una lluvia intensa durante el recorrido podría incrementar el riesgo de resbalones, afectar la visibilidad y modificar el ritmo de competencia.

Temperatura fresca y condiciones ideales para correr

Además de la baja probabilidad de lluvia durante la carrera, el pronóstico del tiempo también contempla temperaturas favorables para una prueba de resistencia.

Al momento del arranque se espera un ambiente cercano a los 13 grados Celsius, mientras que conforme avance la mañana el termómetro podría alcanzar entre 15 y 16 grados.

Especialistas consideran que este rango de temperatura resulta adecuado para competencias de medio fondo y fondo, ya que ayuda a reducir el desgaste provocado por el calor y favorece un mejor rendimiento físico en comparación con jornadas de altas temperaturas.

El cielo permanecería mayormente nublado durante buena parte de la mañana, por lo que la exposición directa al sol sería limitada.

No obstante, la humedad característica de esta época del año podría mantenerse elevada, especialmente si durante la madrugada llegan a presentarse las lloviznas previstas, por lo que algunas zonas del pavimento podrían encontrarse ligeramente húmedas al inicio del evento.

Las autoridades también recomiendan a los participantes mantenerse atentos a cualquier actualización del pronóstico del tiempo antes de salir de casa, ya que los sistemas meteorológicos pueden cambiar con relativa rapidez durante la temporada de lluvias.

Aun así, hasta el momento no existe algún aviso que anticipe tormentas o precipitaciones fuertes durante el horario oficial del Medio Maratón de la Ciudad de México 2026.

Con la información disponible, todo apunta a que el clima en CDMX será un aliado para la edición 2026 del Medio Maratón de la Ciudad de México.

Si bien el cielo permanecerá cubierto y no se descarta alguna llovizna aislada antes del amanecer, las condiciones previstas durante la competencia permitirían que miles de corredores disfruten del recorrido sin que la lluvia sea un obstáculo importante.

El verdadero reto volverá a estar en completar los 21 kilómetros sobre la altitud de la Ciudad de México, uno de los elementos que hacen de esta prueba una de las más exigentes y emblemáticas del calendario atlético nacional.

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