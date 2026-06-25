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Al menos 17 heridos en un atropello múltiple en los festejos por la última victoria de México en el Mundial

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Al menos 17 personas han resultado heridas como consecuencia de un atropello múltiple durante los festejos por la última victoria de México en el Mundial de fútbol, en la ciudad de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California.

El atropelló tuvo lugar durante la noche del miércoles en el bulevar Lázaro Cárdenas, que en ese momento reunía a cientos de personas que celebran un nuevo triunfo del combinado mexicano, en esta ocasión tras golear 0-3 a República Checa.

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Algunas imágenes muestran como el vehículo era rodeado y zarandeado por algunas de las personas que allí se habían congregado antes de arrancar y llevarse por delante a varias de ellas, colisionando posteriormente contra un poste de luz.

Las víctimas han tenido que ser hospitalizadas, una de las cuales está grave. El conductor del vehículo ha sido detenido, informan medios mexicanos.

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