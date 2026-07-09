Adolescentes de secundaria reportados como desaparecidos regresan a casa en Jalisco: acudieron a “trabajar a la sierra”

Los adolescentes de 14 y 15 años llegaron en la madrugada a la casa de uno de ellos afirmó su abuela Foto: Fichas de búsqueda

Justhin, Jordan y Christopher fueron localizados con vida en Guadalajara luego de nueve días desaparecidos, un caso que abrió la línea de investigación por presunto reclutamiento forzado porque, antes de perder contacto con sus familias, los adolescentes dijeron que irían a trabajar a la sierra tras salir de su graduación de secundaria.

Los tres menores desaparecieron el 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso. A nueve días de su ausencia, regresaron sanos y salvos y quedaron bajo resguardo de sus familiares, aunque hasta el momento no se informó de dónde venían ni en qué circunstancias ocurrieron su localización y retorno.

PUBLICIDAD

La abuela de Jordan, María Luisa, confirmó que los adolescentes llegaron a su domicilio cerca de las 5:00 de la mañana de este jueves 9 de julio. Señaló que los tres estaban bien y que permanecían descansando en la vivienda.

“Es verdad, gracias a Dios. Llegaron a mi domicilio [...] los tres niños”, dijo la familiar. También explicó que los menores no habían mencionado de dónde provenían al momento de volver con su familia.

PUBLICIDAD

Los adolescentes salieron tras su graduación y fueron vistos rumbo al Parque de los Cocos

Justhin Enrique, de 15 años, Jordan Isaac, de 14 y Christopher Alfredo, de 13, desaparecieron horas después de concluir su graduación de la Secundaria Técnica 113. Sus familiares indicaron que fueron vistos caminando hacia el Parque de los Cocos, donde supuestamente un auto de plataforma pasaría por ellos para trasladarlos a trabajar a la sierra.

Ese fue el último trayecto del que se tuvo referencia clara en los primeros días de búsqueda. La preocupación creció porque después de ese punto ya no hubo certeza sobre lo que ocurrió con los menores.

PUBLICIDAD

Como parte de las investigaciones, se revisaron videos de cámaras de videovigilancia. En esas imágenes aparecieron cuatro jóvenes, entre ellos los tres adolescentes, mientras caminaban por el cruce de las calles Arnulfo González Medina y Eustaquio Arias.

El recorrido captado por las cámaras fue de aproximadamente 650 metros hasta el Parque de los Cocos. A partir de esos registros, las autoridades y las familias intentaron reconstruir los últimos movimientos de los menores antes de su desaparición.

PUBLICIDAD

La Fiscalía mantuvo abierta la investigación bajo la hipótesis de reclutamiento forzado. Esa línea surgió por dos elementos: la versión de que irían a trabajar a la sierra y el señalamiento de que habrían sido vistos con una persona desconocida.

Las familias hicieron recorridos, protestas y campañas para exigir su localización

Durante los nueve días que permanecieron desaparecidos, los familiares de los tres menores realizaron manifestaciones, recorridos y campañas de difusión en redes sociales. El objetivo fue mantener visibles sus fichas de búsqueda y exigir avances en la localización.

PUBLICIDAD

El caso provocó una movilización amplia en Lomas del Paraíso y en otras zonas de Guadalajara. También generó solidaridad entre la población, que compartió imágenes e información para ayudar a encontrarlos.

Janeth Molina, madre de Justhin, confirmó el regreso de su hijo y agradeció el apoyo recibido durante los días de búsqueda. “Quiero agradecer todo el apoyo de las personas que nos ayudaron compartiendo las imágenes, que nos ayudaron con sus oraciones, con sus mensajes. Muchas gracias. Así como solicité su ayuda y su apoyo para Justhin, junto con Chris y con Jordan, hoy solo tengo palabras de agradecimiento”.

PUBLICIDAD

La madre del adolescente añadió que no podía ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del regreso, pero precisó que el joven llegó durante la madrugada. “No puedo decir mucho, pero llegó aproximadamente como a las cuatro de la mañana”.

Olivia Raquel Enríquez, tía de Jordan, también confirmó que su sobrino regresó a casa de su hermana. La familiar agradeció a quienes ayudaron a difundir el caso y sostuvo que el menor volvió sin que en ese momento se conocieran más detalles sobre lo ocurrido durante su ausencia.

PUBLICIDAD

La localización con vida de los tres adolescentes respondió la pregunta central que mantuvo en alerta a sus familias desde el 30 de junio: Justhin, Jordan y Christopher ya estaban de vuelta en casa, sanos y salvos, aunque seguía sin conocerse públicamente qué pasó en los días en que estuvieron desaparecidos.

Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían dado a conocer las circunstancias precisas en que fueron localizados los menores ni habían detallado si la línea de investigación por presunto reclutamiento criminal seguía vigente.

PUBLICIDAD

Los tres adolescentes desaparecieron el 30 de junio después de su graduación de secundaria en Guadalajara.

Fueron localizados con vida nueve días después y regresaron durante la madrugada a casa de sus familiares.

La Fiscalía investigó el caso como presunto reclutamiento forzado, pero no se informaron las circunstancias de su localización.