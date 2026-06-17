México

Claudia Sheinbaum pide ‘cuidar’ al IPN durante elección de próximo director, busca mecanismo para democratizar

La presidenta informó que analiza mecanismos para democratizar el proceso, con la participación de estudiantes y profesores, sin que necesariamente sea por voto directo

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Claudia Sheinbaum Pardo, con una chaqueta magenta y negra, sonríe ligeramente mientras habla desde un podio de madera que muestra el escudo de México
La política Claudia Sheinbaum Pardo sonríe durante una conferencia de prensa, de pie detrás de un podio con el escudo nacional de México, en lo que parece ser La Mañanera. (Presidencia)

Claudia Sheinbaum pidió cuidar al Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante el proceso de sucesión de la dirección y reconoció que la etapa generó un ambiente de alta movilización interna.

Hizo un llamado a toda la comunidad politécnica para proteger a la institución, señalando que los intereses personales no debían traducirse en acciones que perjudicaran al Politécnico.

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“La movilización social no debe criminalizarse, pero tampoco debe convertirse en pretexto para buscar una candidatura”, advirtió.

Explicó que su gobierno estaba analizando mecanismos para democratizar la elección del nuevo director, buscando que la comunidad opinara y participara activamente. Sheinbaum aclaró que no proponía el voto directo, sino un esquema que incluyera la consulta y la participación real de estudiantes y profesores en la decisión final.

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