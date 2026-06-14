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Saúl Monreal analiza competir por la alcaldía de Fresnillo tras bajar de la contienda por Zacatecas

El senador descartó romper con Morena y afirmó que seguirá respaldando al movimiento desde cualquier espacio

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Saúl Monreal deja abierta la posibilidad de regresar a la alcaldía de Fresnillo.
Saúl Monreal deja abierta la posibilidad de regresar a la alcaldía de Fresnillo.

El senador de Morena aseguró que se encuentra en una etapa de reflexión personal y familiar, aunque reconoció que valorará la posibilidad de buscar nuevamente la presidencia municipal de Fresnillo rumbo a los próximos procesos electorales.

Saúl Monreal redefine su futuro político tras bajarse de la contienda estatal

Luego de declinar sus aspiraciones para buscar la gubernatura de Zacatecas en 2027, el senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, abrió la posibilidad de contender por la presidencia municipal de Fresnillo, aunque aclaró que aún no ha tomado una decisión y que actualmente se encuentra en un periodo de análisis junto a su familia.

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En entrevista reciente, el legislador fue cuestionado sobre las versiones que han circulado en redes sociales respecto a un eventual regreso a la política municipal.

Primer plano de Saúl Monreal Ávila, un hombre con traje azul, corbata roja y gafas, hablando a un micrófono; un smartphone graba en segundo plano
Monreal ratifica su permanencia en Morena y su respaldo a la Cuarta Transformación.

Ante ello, afirmó que por ahora mantiene una postura de prudencia y reflexión.

“Ahorita estoy muy tranquilo. Hace días tomé la definición de ya no participar para la gubernatura y estoy en una etapa de reflexión con mi familia, con mis hijos y mis nietas”, señaló.

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Las reglas contra el nepotismo frenaron su aspiración a Zacatecas

La decisión de abandonar la carrera por la candidatura de Morena al Gobierno de Zacatecas se dio luego de que el partido reforzara en sus estatutos la prohibición del llamado nepotismo electoral.

El senador reconoció que las normas internas del movimiento impiden que familiares directos sucedan en cargos de elección popular a parientes que actualmente ejercen funciones públicas.

Las reglas antinepotismo de Morena frenaron las aspiraciones de Saúl Monreal a la gubernatura de Zacatecas. (Crédito X | @Saul_MonrealA)
Las reglas antinepotismo de Morena frenaron las aspiraciones de Saúl Monreal a la gubernatura de Zacatecas. (Crédito X | @Saul_MonrealA)

En su caso, su hermano David Monreal ocupa la gubernatura de Zacatecas.

Monreal sostuvo que entendió los lineamientos partidistas y decidió acatarlos para evitar conflictos internos.

“Nunca seré un factor de división. Siempre voy a privilegiar la unidad”, expresó.

¿Por qué Saúl Monreal quedó fuera de la contienda?

La exclusión del senador de la carrera por la gubernatura se produjo tras una serie de definiciones dentro de Morena y conversaciones con la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel.

Algunos de los factores que marcaron este proceso fueron:

  • Morena estableció en sus estatutos la prohibición del nepotismo electoral.
  • David Monreal actualmente gobierna Zacatecas.
  • Saúl Monreal confirmó que no sería incluido en las mediciones internas para definir la candidatura estatal.
  • El senador descartó abandonar Morena o buscar una postulación en otro partido político.
  • Ha reiterado que mantendrá su respaldo al movimiento de la Cuarta Transformación desde cualquier espacio político.

Fresnillo aparece nuevamente en el horizonte político

Aunque negó que exista una decisión tomada, Saúl Monreal admitió que la posibilidad de competir por la presidencia municipal de Fresnillo sí está siendo considerada.

Bloqueos; Agricultores; Guanajuato; Jalisco; Michoacán
CALERA, ZACATECAS, 14OCTUBRE2025.- Fresnillo reaparece en el horizonte político de Saúl Monreal. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El senador explicó que distintas personas le han planteado la opción y que analizará los escenarios antes de fijar una postura definitiva.

“Sí, vamos a valorarla y vamos a ver los escenarios. Todavía no hay nada, ni siquiera hay ese interés o esa intención formal, pero ante varias personas que han mencionado la posible participación, vamos a esperar”, comentó.

Las declaraciones cobran relevancia debido a que Monreal ya gobernó Fresnillo en el pasado y conserva presencia política en uno de los municipios más importantes de Zacatecas.

Ratifica permanencia en Morena y descarta ruptura

Durante las semanas previas a su declinación, existieron especulaciones sobre una posible salida de Morena ante la imposibilidad de competir por la gubernatura. Sin embargo, el legislador ha sido enfático en rechazar esa posibilidad.

Tras reunirse con la dirigencia nacional del partido, reiteró que continuará dentro del movimiento y que no contempla buscar una candidatura desde otra fuerza política.

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Saúl Monreal ratifica su permanencia en Morena y descarta cualquier ruptura con el partido. Crédito: Cuartoscuro

“Desde cualquier trinchera estaré en Morena. No me voy a prestar a la derecha ni a ningún partido”, afirmó.

Las definiciones electorales aún están pendientes

Por ahora, el futuro político de Saúl Monreal permanece abierto. Mientras Morena avanza en la construcción de su ruta rumbo a las elecciones de 2027, el senador asegura que seguirá recorriendo Fresnillo y manteniendo contacto con la ciudadanía.

Aunque insiste en que no existe una determinación sobre una eventual candidatura municipal, sus declaraciones dejaron claro que la opción de regresar a competir por Fresnillo sigue sobre la mesa y será evaluada en los próximos meses, una vez que concluya su proceso de reflexión personal y política.

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