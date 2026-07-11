Vacaciones de verano: descubre Mulegé, el paraíso de playas cristalinas en Baja California Sur

Combina playas de arena blanca, aguas turquesa, un oasis rodeado por el desierto, historia colonial y reservas naturales

Baja California Sur alberga algunos de los paisajes costeros más espectaculares de México, pero más allá de destinos ampliamente conocidos como Los Cabos o La Paz existe un rincón que sorprende por su riqueza natural y su tranquilidad.

Se trata de Mulegé, un municipio ubicado al norte del estado que reúne playas de arena blanca, aguas cristalinas, un histórico oasis de palmeras y escenarios ideales para quienes buscan unas vacaciones de verano en contacto con la naturaleza.

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Situado en la desembocadura del río Santa Rosalía, Mulegé destaca por un contraste geográfico poco común: un extenso oasis rodeado por montañas desérticas que termina encontrándose con las cálidas aguas del Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés. Esta combinación convierte al municipio en uno de los secretos mejor conservados de Baja California Sur.

Además de sus paisajes, Mulegé ofrece historia, biodiversidad y una amplia variedad de actividades recreativas, desde deportes acuáticos hasta recorridos por antiguas misiones y reservas naturales.

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Bahía Concepción, el principal atractivo de Mulegé

Uno de los mayores tesoros naturales del municipio es Bahía Concepción, considerada una de las bahías más hermosas de México por el color turquesa de sus aguas y la tranquilidad de sus playas.

Bahía Concepción y el oasis de Mulegé convierten a este destino de Baja California Sur en uno de los lugares más atractivos para disfrutar de playas de aguas cristalinas, paisajes desérticos y naturaleza durante las vacaciones de verano

En esta zona se encuentran algunas de las playas más populares de Baja California Sur, entre ellas El Requesón, El Coyote, El Burro, Los Cocos y Santispac, donde el oleaje suele ser muy suave gracias a la protección natural de la bahía.

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Estas condiciones permiten disfrutar de actividades como natación, kayak, paddleboard, snorkel, campamentos frente al mar o simplemente descansar en playas prácticamente vírgenes rodeadas por montañas y vegetación desértica.

A diferencia de otros destinos turísticos con mayor afluencia, Bahía Concepción conserva un ambiente tranquilo, ideal para quienes desean desconectarse del bullicio y disfrutar de la naturaleza.

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El oasis de Mulegé sorprende en medio del desierto

Otro de los paisajes más emblemáticos del municipio es el Oasis de Mulegé, alimentado por el río Santa Rosalía.

Miles de palmeras datileras forman un extenso corredor verde que rompe con el paisaje árido característico de la península de Baja California. Desde diversos miradores es posible observar el impresionante contraste entre la vegetación tropical, las montañas rojizas y el azul intenso del mar.

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Este oasis ha sido durante siglos una fuente de vida para la región y hoy constituye uno de los principales atractivos turísticos para quienes visitan el municipio.

Historia viva en la Misión de Santa Rosalía de Mulegé

La riqueza cultural de Mulegé también forma parte de su atractivo.

En lo alto de una colina se encuentra la Misión de Santa Rosalía de Mulegé, fundada por los jesuitas en 1705, considerada uno de los edificios históricos más representativos del norte de Baja California Sur.

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La construcción conserva gran parte de su arquitectura original y ofrece una vista privilegiada del oasis, el río y el valle, además de permitir conocer parte del proceso de evangelización que se desarrolló en la península durante la época colonial.

Bahía Concepción y el oasis de Mulegé convierten a este destino de Baja California Sur en uno de los lugares más atractivos para disfrutar de playas de aguas cristalinas, paisajes desérticos y naturaleza durante las vacaciones de verano

Naturaleza, reservas y pinturas rupestres

Más allá de sus playas, Mulegé alberga importantes áreas naturales protegidas.

Uno de los sitios más destacados es la Laguna Ojo de Liebre, ubicada cerca de Guerrero Negro, dentro de la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno.

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Este complejo lagunar es reconocido como una de las lagunas salineras más grandes del mundo y por la biodiversidad que alberga. La región también mantiene una importante actividad salinera desde hace más de siete décadas, aprovechando la evaporación natural del agua de mar mediante la acción del sol y el viento.

En los alrededores también pueden realizarse recorridos de observación de aves y visitas a distintos ecosistemas característicos del desierto bajacaliforniano.

Para quienes buscan aventura, la cercana Sierra de Guadalupe resguarda antiguas pinturas rupestres con miles de años de antigüedad, consideradas parte del importante patrimonio arqueológico de la península.

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Santa Rosalía, un Pueblo Mágico con herencia francesa

Dentro del municipio también se localiza Santa Rosalía, reconocido como Pueblo Mágico por su historia minera y su peculiar arquitectura de influencia francesa.

Recorrer sus calles permite descubrir edificios históricos, museos y parte del legado industrial que marcó el desarrollo económico de esta región durante los siglos XIX y XX.

¿Cómo llegar a Mulegé?

Existen diversas alternativas para visitar este destino de Baja California Sur.

Los viajeros pueden volar hacia Loreto, La Paz o Tijuana y posteriormente continuar por carretera hasta Mulegé. Otra opción consiste en recorrer la Carretera Transpeninsular, una de las rutas más escénicas del país, que atraviesa desiertos, montañas y costas hasta llegar al municipio.

Gracias a su combinación de playas cristalinas, oasis naturales, reservas ecológicas, patrimonio histórico y paisajes únicos, Mulegé se consolida como uno de los destinos más atractivos para disfrutar de las vacaciones de verano en Baja California Sur y descubrir una faceta diferente del noroeste mexicano.