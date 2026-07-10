¿De qué trata la iniciativa ciudadana contra Pedro Sola tras sus comentarios sobre envenenar a mascotas?

Pedro Sola enfrenta preguntas sobre la salud de Daniel Bisogno (Captura de pantalla)

El nombre de Pedro Sola se encuentra en el ojo del huracán por sus controversiales comentarios en contra de las mascotas. durante una emisión de Ventaneando.

Las declaraciones provocaron reacciones tanto de usuarios en redes sociales como de figuras públicas, quienes calificaron sus palabras como macabras y violentas.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Pedro Sola?

El conductor expresó en vivo que no tolera ver mascotas en establecimientos públicos y afirmó que desearía “aventar un trozo de carne envenenada” a los perros y de “darles un balazo” a los dueños que pasean a sus animales en carriola.

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La reacción pública no se hizo esperar y no solo exigió sanciones para Sola, sino que también incluyeron a Pati Chapoy, quien tomo con humor y secundó los comentarios.

Posteriormente Pedro Sola presentó una disculpa al aire en Ventaneando.

“No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”, expresó Sola, atribuyendo sus palabras a su edad y contexto generacional.

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Por su parte Chapoy no ofreció disculpa alguna e incluso intento minimizar la polémica. Ocasionando que las reacciones en redes consideran insuficiente la postura de ambos conductores.

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

¿De qué trata la iniciativa?

Diversos usuarios en redes sociales acompañados de agrupaciones protectoras de animales realizaron un petición en línea exigiendo sanciones en contra del presentador Pedro Sola.

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El lanzamiento de esta petición se dio mediante la conocida plataforma Change.org, pidiendo que se tome acciones en contra del presentador y del propio programa.

“A todos los defensores de los derechos de los animales y amantes de las mascotas. Urgimos acción en respuesta a los preocupantes comentarios realizados por Pedro Sola, un reconocido periodista del programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca. Durante una emisión reciente, Sola hizo declaraciones inaceptables, sugiriendo que le daría veneno a las mascotas que ve en lugares públicos. Estas palabras no solo son profundamente ofensivas, sino que también promueven una actitud peligrosa y violenta que atenta contra el bienestar animal”, se puede leer en la petición.

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Haciendo énfasis en lo alarmante que es que una figura pública del calibre de Pedro Sola utilice su plataforma para incitar al odio y el potencial maltrato hacía los animales.

En un contexto donde los lugares ‘pet friendly’ son cada vez más comunes la petición menciona que los comentarios, de Pedro Sola, van en contra de la aceptación y el respeto que merecen las mascotas en nuestra sociedad.

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(Redes Sociales)

¿Qué propone la iniciativa?

La iniciativa espera que TV Azteca tome medidas urgentes, entre las propuestas se encuentran que el canal desarrolle e implemente políticas más estrictas sobre los comentarios que emiten al aire sus presentadores.

Además de implementar campañas de concientización sobre el cuidado y el respeto a los animales.

Para concluir mencionando que tales comentarios no pueden quedar impunes y que la sociedad no debería de tolerar ningún comentario que ponga o busque poner en riesgo a las mascotas.

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¿Cuál fue la reacción de los usuarios ante la petición?

La petición, recién emitida, ya cuenta con más de mil firmas y varios comentarios de gente que ya se unió a la causa.

“Alzo la voz y firmo por sancionar a personas que promueve la violencia contra cualquier animalito y mas en televisión nacional, los perritos y cualquier otro animalito merecen respeto, tienen sentimientos y merecen voz”, son algunos de los comentarios que han dejado las personas que ya firmaron.

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Presentan peticiones en contra del conductor Pedro Sola tras cometarios en contra de las mascotas. (Captura de pantalla: change.org)

El tema aún no se encuentra cerrado y tanto los animalistas como las asociaciones esperan sanciones ejemplares más allá de las disculpas presentadas en el programa.

Ya que consideran que la violencia animal no debe ser tomada a la ligera y que los comentarios de Sola incitan al odio mencionando que la crueldad animal no es una broma ni se debe normalizar.

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