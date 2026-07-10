Detienen a venezolano ligado a robo con el método de “La Patrona” en Jardines del Pedregal

El titular de la policía capitalina destacó la captura. Crédito: SSC

Autoridades capitalinas detuvieron este 9 de julio en la alcaldía Álvaro Obregón a Juan Manuel “N”, ciudadano venezolano acusado de participar en un robo a casa habitación bajo el método conocido como “La Patrona”.

Las investigaciones comenzaron tras un crimen cometido el 17 de abril en la colonia Jardines del Pedregal, donde las autoridades señalaron que el implicado utilizó tácticas de manipulación psicológica para sustraer objetos de valor, un modus operandi que ha sido vinculado a una serie de fraudes en la capital.

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La captura de Juan Manuel “N” se realizó tras la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), tras obtener pruebas suficientes para solicitar una orden de aprehensión por parte de un juez de control por el delito de fraude genérico.

El sujeto, de 29 años, fue localizado tras trabajos de vigilancia en la colonia Primera Victoria, notificado de sus derechos y trasladado a un centro penitenciario. Autoridades confirmaron que el detenido cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud en este 2026.

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Investigación, seguimiento y prevención

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, informó tras los hechos que la detención de Juan Manuel “N” fue resultado de trabajos de investigación en seguimiento a la denuncia ciudadana por el robo en Jardines del Pedregal. La modalidad utilizada orientó las indagatorias y facilitó la obtención del mandamiento judicial.

Vázquez indicó que el detenido quedó a disposición y reiteró el compromiso de la dependencia para atender denuncias y combatir los delitos de alto impacto en la ciudad.

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“Seguimos trabajando, atendiendo las denuncias ciudadanas para detener a los generadores de violencia, combatir los delitos de alto impacto y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, dijo el funcionario.

Con la detención de Juan Manuel “N”, la policía documentó la reincidencia del implicado en hechos delictivos y reforzó la estrategia para frenar modalidades de robo y manipulación psicológica que afectan la seguridad y el patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México.

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“La Patrona”: manipulación para cometer fraudes

El método de “La Patrona” consiste en que los delincuentes se hacen pasar por jefes de empleados domésticos, personal de confianza o administrativos y, por medio de llamadas o mensajes, inventan emergencias como accidentes, problemas legales o urgencias médicas, para engañar a las víctimas y obtener dinero u objetos de valor.

En esta estafa, alguien se hace pasar por un empleado o persona de confianza para obtener datos personales como tarjetas y números de cuenta (X/@SSC_CDMX)

La SSC alertó el 31 de marzo de este año sobre la sofisticación de este mecanismo, señalando que los extorsionadores utilizan información obtenida en redes sociales para hacer más creíble el engaño y aumentar la vulnerabilidad de sus víctimas.

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Se han documentado casos en los que suplantan la identidad de familiares o personas cercanas para manipular a quienes tienen acceso a viviendas o recursos valiosos.

Las víctimas, trabajadores, suelen creer que es su jefe o jefa quien les solicita entregar los objetos. - crédito Archivo

La dependencia recomendó establecer códigos de seguridad entre empleadores y trabajadores, capacitar al personal sobre estos fraudes y evitar hacer publica información personal en redes sociales.

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Famosos, entre las víctimas del modus “La Patrona”

Entre los casos de mayor notoriedad en la Ciudad de México destaca el robo cometido en octubre de 2025 en la casa de la cantante y actriz Susana Zabaleta, en la colonia Chimalistac, también en Álvaro Obregón.

La cantante alertó a sus seguidores sobre el crimen en sus redes sociales. Crédito: SSC - Redes Sociaes

Según información de la SSC reportada por Infobae México, la banda de ese caso integraba principalmente ciudadanos extranjeros y operaba bajo el mismo patrón de engaño: presionaban psicológicamente a empleados domésticos para obtener acceso y sustraer objetos de valor.

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Hasta marzo de 2026, tres personas han sido detenidas por el robo a la casa de Susana Zabaleta bajo el método de “La Patrona”. El primero fue Ronny Antonio “N”, alias “El Ronny”, identificado como líder de la banda, capturado el 9 de marzo. En el mismo operativo fue detenida Jhorianna Klismar “N”, presunta pareja sentimental de “El Ronny” y también de nacionalidad venezolana.

Días después, la policía detuvo a otro integrante de la banda, también venezolano, asegurándole droga, cartuchos útiles y una motocicleta. Las autoridades atribuyen a y su grupo una serie de robos a casas habitación en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla, empleando el mismo modus operandi.

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