Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, acusado por fraude

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga son acusados de varios delitos en México. (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Luego de la emisión de una ficha de búsqueda por parte de las autoridades mexicanas, se dio a conocer la detención de Alejandro Álvarez Puga, empresario y cuñado de la reconocida conductora Inés Gómez Mont.

La aprehensión ocurrió la noche del 9 de julio en Cancún, Quintana Roo. El empresario y abogado es señalado de participar en una red de empresas fantasma usada para triangular más de 2,950 millones de pesos provenientes de dos contratos con el Gobierno Federal.

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¿Qué sucedió?

Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont, fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial a las 21:26 horas en el Bulevar Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún. Después quedó a disposición de un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, al momento de la consulta el detenido se encontraba en traslado. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la detención ni han precisado los delitos que se le imputan.

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El abogado deberá comparecer ante las autoridades para deslindar responsabilidades. (RND)

¿Cómo va el caso?

Alejandro, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, era presuntamente una de las piezas clave que continuaba en libertad dentro de la intrincada red que presuntamente desvió 2 mil 950 millones de pesos del erario federal.

Con su detención y traslado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, las autoridades federales cierran el cerco sobre una familia que pasó de la opulencia y las portadas de revistas de espectáculos al banquillo de los acusados.

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Mucho antes de que el nombre de Inés Gómez Mont apareciera en los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Mario Álvarez Puga ya operaban un exitoso —y bajo la lupa— modelo de asesoría fiscal.

A través de su firma Álvarez Puga & Asociados, consolidaron un imperio especializado en el outsourcing y la estrategia fiscal. Sin embargo, las autoridades fiscales comenzaron a sospechar que detrás de sus asesorías corporativas se escondía una masiva maquinaria dedicada a la compraventa de facturas falsas y subcontratación ilegal para evadir impuestos.

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La audiencia que definirá si Víctor Álvarez Puga es deportado, extraditado o permanece en Estados Unidos se realizará en noviembre. (Facebook)

El Modus Operandi: Contratos federales y empresas fantasma

El verdadero escándalo estalló cuando las investigaciones de la FGR descubrieron que la organización de los Álvarez Puga no solo ayudaba a particulares a evadir al SAT, sino que extraía dinero público a gran escala.

De acuerdo con las indagatorias federales, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) —entonces liderada por Miguel Ángel Osorio Chong— otorgó dos contratos millonarios a empresas ligadas a esta red para el equipamiento y mejora tecnológica de los penales federales (delitos que posteriormente también alcanzaron e involucraron penalmente a funcionarios del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social).

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El dinero se dispersaba mediante una compleja triangulación financiera:

Emisión del contrato original: El Gobierno Federal transfería los recursos públicos por supuestos servicios tecnológicos.

Dispersión en cascada: El dinero era enviado a una red de empresas fachada o “fantasmas”.

Lavado: Se realizaron 1,446 operaciones bancarias simuladas para pulverizar el rastro del dinero.

Retorno y Beneficio Final: El dinero terminaba en las cuentas personales de la familia y de Inés Gómez Mont, utilizado para financiar un estilo de vida de altísimo perfil.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: cronología del polémico caso a una semana de su detención en EEUU (Foto: Infobae México)

Inés Gómez Mont: De las pantallas a la Ficha Roja de Interpol

Inés Gómez Mont, una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, se casó con Víctor Manuel Álvarez Puga en 2015. En sus redes sociales, Gómez Mont presumía una vida idílica: viajes en jets privados, exclusivas colecciones de bolsos de diseñador (como el célebre Hermès Birkin de millones de pesos) y mansiones en las zonas más cotizadas de Miami.

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En septiembre de 2021, el esquema se derrumbó. Un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra de la pareja por los delitos de:

Delincuencia organizada (con fines de lavado de dinero). Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Defraudación fiscal.

De la noche a la mañana, la conductora y el empresario desaparecieron del ojo público, lo que motivó a la Interpol a emitir una Ficha Roja para su búsqueda en más de 190 países. Aunque la FGR acreditó de forma directa que Gómez Mont recibió de forma injustificada cerca de 14.8 millones de pesos provenientes de estas empresas fantasma, su defensa siempre sostuvo que se trataba de una persecución “amañada” y buscaron infructuosamente llegar a acuerdos reparatorios con el fisco.

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La conductora pasó de ser una de las más reconocidas en el medio a ser buscada por las autoridades. (Infobae México / Jesús Avilés)

Tras cuatro años prófugo, el esposo de la conductora fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, Estados Unidos, debido a irregularidades migratorias. Aunque el gobierno mexicano solicitó formalmente su extradición por lavado de dinero y delincuencia organizada, Álvarez Puga solicitó asilo político alegando persecución en México, por lo que su proceso sigue bajo litigio en los tribunales estadounidenses.

El eslabón perdido: ¿Dónde está Inés?

Con Víctor Manuel retenido en los Estados Unidos y Alejandro de cara a un proceso penal en la Ciudad de México, el único cabo suelto de esta trama sigue siendo Inés Gómez Mont.

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A casi cinco años de haber huido, y a pesar de los constantes rumores sobre supuestos escondites en el extranjero y exclusivas residencias en Florida, el paradero de la conductora continúa siendo un misterio absoluto para las autoridades mexicanas. Sin embargo, tras la caída de los dos cerebros financieros de la familia Álvarez Puga, la red de protección económica que sostenía su huida parece estar completamente desmantelada.