México

Angélica María y Enrique Guzmán compartirán escenario en un concierto íntimo en la CDMX el 14 de febrero

Dos figuras emblemáticas de la música nacional se reunirán en una presentación especial programada para febrero de 2026

Guardar
Un dueto que promete una
Un dueto que promete una velada inolvidable - ( (Jovani Pérez/ Infobae)

Angélica María y Enrique Guzmán unirán sus voces en un espectáculo que busca resaltar la fuerza de dos carreras fundamentales para la música mexicana.

El concierto reunirá a dos intérpretes que marcaron generaciones distintas, pero que comparten un lugar central en la memoria de sus seguidores.

La sede elegida es el Teatro Metropólitan, ubicado en el centro de la Ciudad de México, un recinto que por sus características permite una experiencia más directa entre artistas y asistentes, privilegiando la interpretación y la cercanía.

Un concierto marcado por la fecha y el recinto

La velada se llevará a
La velada se llevará a cabo el día 14 de febrero - (Instagram/@sgproducciones)

La presentación ya tiene día definido y se realizará el sábado 14 de febrero de 2026, una fecha asociada tradicionalmente a las expresiones afectivas y a la música romántica. El contexto refuerza el carácter emotivo del encuentro entre ambos intérpretes.

El Teatro Metropólitan será el espacio donde se desarrolle el espectáculo, un lugar reconocido por albergar conciertos que apuestan por la acústica y la interacción con el público. La elección del foro apunta a una velada pensada para escuchar, sentir y no solo para ver.

Los boletos ya se encuentran disponibles y la expectativa se centra en una noche que combine nostalgia y vigencia artística, con un formato que permita apreciar las voces y estilos que definieron una época especial en el país.

¿Quién es Angélica María?

Angélica María también es conocida
Angélica María también es conocida como la "Novia de México"

Conocida como “la novia de México”, Angélica María es una de las figuras más representativas del espectáculo nacional. Su carrera abarca música, cine y televisión, consolidándose como un referente cultural a lo largo de varias décadas.

Desde sus inicios destacó por una versatilidad que le permitió alternar entre distintos géneros musicales y formatos artísticos. Esa capacidad de adaptación la mantuvo presente en el gusto del público a través del tiempo.

Su influencia se extiende más allá de los escenarios, al convertirse en un símbolo de una etapa clave del entretenimiento mexicano, en la que la música popular encontró nuevas formas de conexión con la audiencia.

Una carrera de éxito de Enrique Guzmán

Enrique Guzmán uno de los
Enrique Guzmán uno de los pioneros en unos de los géneros que mas han marcado a México (Archivo)

Enrique Guzmán es reconocido como uno de los pioneros del rock and roll en español y una figura central de la música juvenil en México. Su trayectoria inició en un momento de cambio cultural que transformó la escena musical.

A lo largo de los años, su trabajo se caracterizó por una identidad clara y por canciones que marcaron a varias generaciones. Esa continuidad le permitió consolidarse como un intérprete con presencia constante en los escenarios.

Su participación en este concierto representa la oportunidad de revisar una carrera que influyó de manera directa en la evolución de la música popular mexicana, ahora en un formato más cercano y directo.

Temas Relacionados

Angélica MaríaEnrique GuzmánConcierto14 de febreromexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Morenista desata polémica por afirmar que el narco es difícil de enfrentar porque genera empleos

Las expresiones de Adriana Marín, encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX, abrieron un intenso debate en redes sociales

Morenista desata polémica por afirmar

Inician obras de repavimentación de periférico norte: afectaciones viales serán hasta abril próximo

La rehabilitación integral contempla 108 kilómetros de repavimentación y una inversión de mil 265 mdp

Inician obras de repavimentación de

Ricardo Pérez exhibe mensajes y asegura que esposo de Jessica Bustos sí aceptó su disculpa: “En fin”

Tanto él como Slobotzky fueron denunciados por presunto acoso sexual tras unas declaraciones en ‘La Cotorrisa’

Ricardo Pérez exhibe mensajes y

Pastel de elote con carne, tradición y sabor en un platillo al horno

Una preparación casera que combina maíz tierno, relleno sazonado y un terminado gratinado

Pastel de elote con carne,

Matcha latte helado, preparación sencilla y refrescante en casa

Una bebida fría que combina tradición oriental, sabor suave y una alternativa vegetal fácil de elaborar

Matcha latte helado, preparación sencilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales aseguran y destruyen

Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

ENTRETENIMIENTO

¡Cumbia mundialista! Belinda y Los

¡Cumbia mundialista! Belinda y Los Ángeles Azules lanzarán tema para del Mundial 2026

Top 5 obras de teatro en CDMX para enero que no te puedes perder

¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas de Televisa? Rosy Ocampo revela qué dijo la famosa sobre la oferta millonaria

‘Venga la Alegría’: estos son todos los conductores que han enfrentado problemas de salud

Leonardo García se compromete con Flaminia Villagrán tras rumores de una etapa de rehabilitación

DEPORTES

Hubertus von Hohenlohe, conoce la

Hubertus von Hohenlohe, conoce la historia del príncipe que nació en México y lo llevó a los Juegos Olímpicos de Invierno

Real Madrid vs Atlético: a qué hora y dónde ver en México las Semifinales de la Supercopa de España

Jornada 2 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los partidos

Toluca confirma la baja de Héctor Herrera rumbo al Clausura 2026: ¿a dónde se va?

Nacho Rivero reconoce una salida “rara” de Cruz Azul, pero expresa agradecimiento