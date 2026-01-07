Angélica María y Enrique Guzmán compartirán escenario en un concierto íntimo en la CDMX el 14 de febrero

Un dueto que promete una velada inolvidable - ( (Jovani Pérez/ Infobae)

Angélica María y Enrique Guzmán unirán sus voces en un espectáculo que busca resaltar la fuerza de dos carreras fundamentales para la música mexicana.

El concierto reunirá a dos intérpretes que marcaron generaciones distintas, pero que comparten un lugar central en la memoria de sus seguidores.

La sede elegida es el Teatro Metropólitan, ubicado en el centro de la Ciudad de México, un recinto que por sus características permite una experiencia más directa entre artistas y asistentes, privilegiando la interpretación y la cercanía.

Un concierto marcado por la fecha y el recinto

La velada se llevará a cabo el día 14 de febrero - (Instagram/@sgproducciones)

La presentación ya tiene día definido y se realizará el sábado 14 de febrero de 2026, una fecha asociada tradicionalmente a las expresiones afectivas y a la música romántica. El contexto refuerza el carácter emotivo del encuentro entre ambos intérpretes.

El Teatro Metropólitan será el espacio donde se desarrolle el espectáculo, un lugar reconocido por albergar conciertos que apuestan por la acústica y la interacción con el público. La elección del foro apunta a una velada pensada para escuchar, sentir y no solo para ver.

Los boletos ya se encuentran disponibles y la expectativa se centra en una noche que combine nostalgia y vigencia artística, con un formato que permita apreciar las voces y estilos que definieron una época especial en el país.

¿Quién es Angélica María?

Angélica María también es conocida como la "Novia de México"

Conocida como “la novia de México”, Angélica María es una de las figuras más representativas del espectáculo nacional. Su carrera abarca música, cine y televisión, consolidándose como un referente cultural a lo largo de varias décadas.

Desde sus inicios destacó por una versatilidad que le permitió alternar entre distintos géneros musicales y formatos artísticos. Esa capacidad de adaptación la mantuvo presente en el gusto del público a través del tiempo.

Su influencia se extiende más allá de los escenarios, al convertirse en un símbolo de una etapa clave del entretenimiento mexicano, en la que la música popular encontró nuevas formas de conexión con la audiencia.

Una carrera de éxito de Enrique Guzmán

Enrique Guzmán uno de los pioneros en unos de los géneros que mas han marcado a México (Archivo)

Enrique Guzmán es reconocido como uno de los pioneros del rock and roll en español y una figura central de la música juvenil en México. Su trayectoria inició en un momento de cambio cultural que transformó la escena musical.

A lo largo de los años, su trabajo se caracterizó por una identidad clara y por canciones que marcaron a varias generaciones. Esa continuidad le permitió consolidarse como un intérprete con presencia constante en los escenarios.

Su participación en este concierto representa la oportunidad de revisar una carrera que influyó de manera directa en la evolución de la música popular mexicana, ahora en un formato más cercano y directo.