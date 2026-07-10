Delfina Gómez inicia rehabilitación de la Avenida Alfredo del Mazo en Toluca: beneficiará a 1.6 millones de mexiquenses

Inicio de obra de Av. Alfredo Del Mazo en Toluca (especial)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación de 2.8 kilómetros de la Avenida Alfredo del Mazo, una de las vialidades más importantes de la capital mexiquense, con una obra que beneficiará directamente a más de 1.6 millones de habitantes y fortalecerá la movilidad en una de las zonas con mayor tránsito vehicular de la entidad.

Durante el arranque de la obra, la mandataria estatal destacó que este tipo de proyectos no solo representan una mejora en la infraestructura urbana, sino que también impulsan el desarrollo económico, generan empleos y fortalecen el bienestar de las comunidades.

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Esta obra tendrá una inversión de 30 millones de pesos, se intervendrán 2.81 kilómetros para mejorar la carpeta asfáltica, la señalización y las condiciones de tránsito en beneficio de más de un millón 623 mil habitantes y 50 mil vehículos que circulan todos los días por esta zona.

Avenida Alfredo del Mazo, una vía estratégica para el Estado de México

La Avenida Alfredo del Mazo es considerada una de las arterias de mayor importancia para la movilidad del Valle de Toluca debido a que conecta a la capital mexiquense con municipios del norte del Estado de México, además de servir como una ruta esencial para el transporte de carga y mercancías.

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Esta vialidad también facilita el flujo de miles de automovilistas que diariamente se trasladan hacia la Ciudad de México y a municipios del sur de la entidad, por lo que su rehabilitación permitirá mejorar las condiciones de circulación, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad vial.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México busca ofrecer una infraestructura moderna y funcional que responda al crecimiento urbano y a las necesidades de movilidad de la población.

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Obra contempla renovación completa de la carpeta asfáltica

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Los trabajos estarán a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México, dependencia responsable de ejecutar las labores de modernización de la vialidad.

Las acciones incluyen:

Recorte de la carpeta asfáltica existente.

Aplicación de riego de impregnación.

Construcción de una nueva carpeta asfáltica.

Colocación de señalamiento horizontal para reforzar la seguridad de automovilistas y peatones.

Estas obras permitirán mejorar significativamente las condiciones del pavimento, disminuir el deterioro provocado por el tránsito constante de vehículos particulares y de transporte pesado, así como ofrecer una circulación más segura y eficiente.

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Durante su mensaje, la Gobernadora agradeció a la población la confianza depositada en su administración y señaló que cada una de las obras que se realizan en el Estado de México son posibles gracias a las contribuciones de las y los ciudadanos.

Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno de continuar invirtiendo en infraestructura que genere beneficios permanentes para las familias mexiquenses y contribuya al desarrollo regional.

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Forma parte del Programa de Rescate Carretero 2026

Rehabilitación de la Avenida Alfredo del Mazo forma parte del programa de obras del 2026 (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La rehabilitación de la Avenida Alfredo del Mazo forma parte del Programa de Rescate Carretero, impulsado durante el “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, estrategia estatal enfocada en modernizar la infraestructura y fortalecer diversos sectores prioritarios.

Además de las acciones de movilidad, este programa contempla proyectos relacionados con seguridad pública, salud, educación, desarrollo del campo y bienestar social, con el objetivo de elevar la calidad de vida de millones de habitantes del Estado de México.

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La intervención en la Avenida Alfredo del Mazo representa una de las obras estratégicas para mejorar la conectividad del Valle de Toluca y reafirma la apuesta de la administración de Delfina Gómez por fortalecer la infraestructura vial como un motor para el crecimiento económico, la generación de empleos y el desarrollo integral del Estado de México.