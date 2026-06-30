México

Alerta por fuertes lluvias en CDMX complica la operación del AICM: concentran despegues y aterrizajes en una pista

El aeropuerto restringió temporalmente sus operaciones a la pista norte por seguridad, mientras Protección Civil activó alertas meteorológicas en Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero

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Autoridades activaron la Alerta Amarilla por lluvias en diversas demarcaciones, entre ellas Venustiano Carranza, donde se ubica el aeropuerto capitalino. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
Autoridades activaron la Alerta Amarilla por lluvias en diversas demarcaciones, entre ellas Venustiano Carranza, donde se ubica el aeropuerto capitalino. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que restringió temporalmente sus operaciones a una sola pista debido a las lluvias que persisten en la zona aeroportuaria.

A través de su cuenta de X, la administración del aeropuerto señaló que los aterrizajes y despegues se realizan únicamente en la pista 05 izquierda/23 derecha, una medida adoptada para mantener las condiciones de seguridad en las operaciones aéreas ante las condiciones meteorológicas.

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Las operaciones quedaron concentradas temporalmente en la pista norte del AICM (05L/23R), mientras las autoridades monitorean el comportamiento del clima para determinar cuándo podrá restablecerse el uso simultáneo de ambas pistas.

El aeropuerto estimó que la normalización de las operaciones podría ocurrir aproximadamente en una hora —el anuncio se hizo a las 08:43 de la mañana—, aunque precisó que la decisión dependerá de la evolución de las lluvias en la capital del país.

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Asimismo, recomendó a los pasajeros con vuelos programados consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estatus de sus itinerarios para conocer posibles ajustes derivados de las condiciones climáticas.

Protección Civil activa alertas por lluvias en alcaldías de la capital

La medida implementada en el AICM coincide con las alertas meteorológicas emitidas por autoridades capitalinas durante la jornada.

El Gobierno de la Ciudad de México informó la activación de la Alerta Naranja en la alcaldía Gustavo A. Madero ante el pronóstico de lluvias fuertes, mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también activó la Alerta Amarilla en diversas demarcaciones, entre ellas Venustiano Carranza, donde se localiza el aeropuerto capitalino.

Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, afectaciones a la movilidad y otros riesgos asociados a las condiciones meteorológicas, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y consultar las actualizaciones difundidas por Protección Civil.

Asimismo, recordaron que ante cualquier emergencia la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del número 911.

Lluvias recientes ya habían provocado incidentes en el aeropuerto

Las precipitaciones también habían generado incidencias recientes dentro de las instalaciones aeroportuarias. El pasado 28 de junio, el AICM reportó que una intensa lluvia provocó el taponamiento de una bajada de agua en una sección de la azotea de la Terminal 1.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió entre las 17:15 y las 18:00 horas, cuando la acumulación de sedimentos y basura obstruyó el sistema de desagüe, lo que ocasionó escurrimientos de agua entre las salas 21 y 22.

La administración aeroportuaria informó entonces que la situación quedó completamente atendida antes de las 19:00 horas y aseguró que no se registraron afectaciones en pistas, calles de rodaje ni plataformas.

Asimismo, señaló que los escurrimientos no provocaron cancelaciones ni retrasos con impacto para los pasajeros y que el resto de los servicios en ambas terminales continuó operando con normalidad.

Tras ese episodio, el aeropuerto indicó que realizaría coordinaciones con las empresas encargadas del mantenimiento para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse durante la temporada de lluvias.

Hasta el momento, el AICM mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y continúa informando sobre el estado de sus operaciones mediante sus canales oficiales.

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