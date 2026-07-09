México

Precio de la gasolina en México hoy jueves 9 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)

Antes de llenar el tanque de tu auto, consulta cuáles son los precios de los principales carburantes nacionales de este jueves 9 de julio registrados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El valor de las gasolinas varía todos los días por lo que es importante que estar informado sobre su costo más alto y más bajo.

PUBLICIDAD

Este es el precio de los carburantes de hoy

La gasolina magna está en un promedio de 23.697 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.477pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.123 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nacionalesmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La otra cara del cuidado: el desgaste físico y emocional pone en riesgo la salud de más de 31 millones de cuidadores en México

Siete de cada diez cuidadores son mujeres, quienes emplean casi 39 horas semanales a estas actividades

La otra cara del cuidado: el desgaste físico y emocional pone en riesgo la salud de más de 31 millones de cuidadores en México

Hincapié rompe el silencio tras su expulsión ante México en el Mundial 2026: “Fue un error”

El zaguero también afirmó que la eliminación dejó importantes enseñanzas para el futuro de la selección ecuatoriana

Hincapié rompe el silencio tras su expulsión ante México en el Mundial 2026: “Fue un error”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de julio? Se normaliza el servicio en Línea 5

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de julio? Se normaliza el servicio en Línea 5

Asesinato de Alex Serna pone bajo la lupa a políticos, la Marina y empresa deshidratadora por denuncias ambientales en Guerrero

El activista y periodista ambiental publicó un video denunciando a una empresa que contaminaba el agua de la comunidad el mismo día en el que desapareció

Asesinato de Alex Serna pone bajo la lupa a políticos, la Marina y empresa deshidratadora por denuncias ambientales en Guerrero

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”

El conductor de ‘Ventaneando’ arremetió contra los ‘perrhijos’

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las 7 investigaciones que la FGR mantiene abiertas por el caso “El Mayo” Zambada

Estas son las 7 investigaciones que la FGR mantiene abiertas por el caso “El Mayo” Zambada

“El Mayito Gordo” se habría fugado de EEUU y regresado a México para pelear contra Los Chapitos, según Luis Chaparro

Hallan ocho cuerpos con huellas de tortura en El Bosque, Chiapas: Fiscalía inicia investigación

Perfil de “El Chorro”: el yerno de “El Mencho” que hoy integra la tríada de nuevos líderes del CJNG

¿Quién es el piloto que trasladó al “Mayo Zambada” a EEUU? FGR confirma identidad y detalla qué ocurrió con él

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”

Más allá de la cancelación: ¿qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

Murió Bonnie Tyler: así fue la única vez que la cantante se presentó en México

Surge video de Ángela Aguilar gritándole a Nodal en el partido México vs Ecuador del Mundial 2026: “Amooor”

Famosos arremeten contra Pedro Sola y Ventaneando por comentario sobre envenenar perros: “Son una vergüenza”

DEPORTES

Hincapié rompe el silencio tras su expulsión ante México en el Mundial 2026: “Fue un error”

Hincapié rompe el silencio tras su expulsión ante México en el Mundial 2026: “Fue un error”

Cruz Azul cerca de vender a Giorgos Giakoumakis a un equipo de Arabia Saudita

¿Cuándo pelea McGregor vs Holloway? Fecha, horario y dónde ver EN VIVO la UFC 329 en México

Iker Casillas y Jorge Valdano “trolean” a Christian Martinoli por no jugar un Mundial

España vs Bélgica por los cuartos del Mundial 2026 en vivo: dónde y cuándo ver gratis el minuto a minuto del partido desde México