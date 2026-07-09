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Eduardo España aclara los rumores sobre La Casa de los Famosos México: ¿Entrará al reality? Esto fue lo que dijo

El actor y comediante aclara los rumores sobre su participación en el reality

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Lalo España
Lalo España habló sobre su posible participación en "La casa de Los Famosos México" (Foto: Instagram)

Luego de semanas de especulaciones en redes sociales y diversos medios de entretenimiento, el actor y comediante Eduardo España decidió poner fin a los rumores sobre una supuesta participación en La Casa de los Famosos.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el intérprete explicó que desde hace varios meses ha recibido llamadas de amigos, familiares y seguidores preguntándole si formará parte del popular reality show, luego de que su nombre apareciera en diversas listas filtradas que circulan en internet.

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El actor señaló que incluso hubo publicaciones en las que se aseguraba cuánto dinero recibiría cada uno de los supuestos participantes, incluyéndolo entre los famosos que, presuntamente, ya tenían un contrato firmado para ingresar al programa.

Las filtraciones alimentaron las especulaciones

Durante su mensaje, Eduardo España aseguró que le sorprendió el nivel de las especulaciones, especialmente cuando comenzaron a difundirse listas con nombres de celebridades y hasta supuestos salarios de cada integrante del elenco.

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“Han puesto una lista en la cual me incluyen. Incluso salió una publicación donde supuestamente se decía cuánto íbamos a ganar cada uno de los integrantes de ‘La Casa de los Famosos’”, comentó.

El actor calificó ese tipo de publicaciones como poco responsables, ya que generan desinformación entre el público y provocan que muchas personas den por hecho información que nunca ha sido confirmada.

¿Por qué Eduardo España no estaba convencido del reality?

Declaración personal de Lalo España respecto a su participación en el programa La Casa de los Famosos México.

El comediante recordó que cuando comenzó a ganar popularidad el programa, muchos de sus amigos le preguntaban si aceptaría participar.

Su respuesta, dijo, siempre fue negativa.

España explicó que el formato de convivencia permanente y aislamiento nunca llamó su atención y que incluso llegó a decir públicamente que no era un programa pensado para él.

Entre las principales razones que expuso se encuentran el tener que permanecer encerrado durante varias semanas, la posibilidad de verse involucrado en conflictos entre participantes y el hecho de alejarse de su vida cotidiana.

Uno de los aspectos que más le preocuparía, confesó, sería estar lejos de su mascota, “extrañaría muchísimo a mi perra”, expresó durante el video.

Asimismo, señaló que no le agradaría participar en un ambiente donde constantemente puedan surgir enfrentamientos o diferencias entre los concursantes.

“No me gustaría que me amarraran navajas ahí de unos con otros”, comentó.

Recuerda su experiencia en otros realities

Micrófono de condensador sobre soporte, auriculares, consola de mezcla con luces LED y un letrero de neón "La casa de los famosos México" en magenta y azul.
Ya se acerca la nueva temporada de La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque descartó que el formato de La Casa de los Famosos sea el ideal para él, Eduardo España dejó claro que no está en contra de todos los programas de competencia.

Como ejemplo mencionó su participación en ¿Quién es la Máscara?, experiencia que describió como positiva.

Según explicó, ese proyecto le permitió disfrutar del entretenimiento desde una perspectiva completamente distinta, en un ambiente que calificó como constructivo, divertido y respetuoso para todos los participantes.

Por ello, aclaró que su postura nunca ha sido rechazar los realities en general, sino que cada formato ofrece experiencias completamente diferentes.

¿Cambió de opinión?

(Foto: Instagram de Lalo España)
El actor que interpreta a Margara Francisca podría estar en el proyecto que está a días de empezar (Foto: Instagram de Lalo España)

Uno de los momentos que más llamó la atención de su mensaje fue cuando reconoció que con el paso del tiempo las personas pueden modificar sus puntos de vista.

El actor comentó que la vida cambia constantemente y que las decisiones también pueden evolucionar conforme cambian las circunstancias personales y profesionales.

“Pues a veces la vida cambia las perspectivas”, expresó antes de referirse nuevamente a los rumores sobre el programa.

Sin embargo, justo cuando parecía que revelaría si finalmente aceptó o rechazó la invitación para integrarse a La Casa de los Famosos, el video fue interrumpido por un efecto de interferencia, dejando en suspenso la respuesta definitiva.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores, quienes continúan especulando sobre si el actor realmente participará en el reality o si únicamente utilizó el video para jugar con la expectativa del público.

Hasta el momento, Eduardo España no ha confirmado oficialmente su ingreso a La Casa de los Famosos, por lo que su posible participación sigue siendo una incógnita y los rumores continúan alimentando la conversación en redes sociales.

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