Euro hoy en México: cotización de apertura del 9 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 20,07 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de 0,47% respecto al cierre previo de 19,98 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,57%, aunque su rendimiento interanual muestra una caída del 7,75%.

El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, lo que refuerza una recuperación gradual en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio es de 5,38%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,59%, indicando una fase de relativa estabilidad en el mercado.

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