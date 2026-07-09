EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 9 de julio: continuarán las lluvias derivadas del fenómeno de “El Niño”

Se espera que este jueves Claudia Sheinbaum hablé sobre su encuentro con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, en Palacio Nacional, tras mantener relaciones diplomáticas desde 1827.

Asimismo, sobre el señalamiento de la FGR al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tras sus declaraciones donde supuestamente mintió acerca de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, al negar que agentes estadounidenses participaron en la operación.