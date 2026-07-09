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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 9 de julio: continuarán las lluvias derivadas del fenómeno de “El Niño”

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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Se espera que este jueves Claudia Sheinbaum hablé sobre su encuentro con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, en Palacio Nacional, tras mantener relaciones diplomáticas desde 1827.

Asimismo, sobre el señalamiento de la FGR al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tras sus declaraciones donde supuestamente mintió acerca de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, al negar que agentes estadounidenses participaron en la operación.

En pocas líneas:

13:42 hsHoy

Fenómeno de “El Niño”

Conagua explicó que este fenómeno es un patrón océano-atmosférico con una variabilidad de 2 z 7 años, de gran influencia en las condiciones climáticas globales, identificable a través de parámetros como la temperatura superficial del mar.

  • En los últimos dos meses, las anomalías positivas de la TSM se han fortalecido en el Pacífico tropical central.
  • Durante la temporada de lluvias, se espera que El Niño persista y se fortalezca en el pico de la temporada
  • Fin de Año: Pata el trimestre de noviembre a enero existe un 63% del fenómeno muy fuerte.
13:35 hsHoy

Empieza la conferencia de prensa

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