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ICE mata a otro migrante en Houston: Amnistía Internacional exige investigación transparente

La organización calificó el caso como un homicidio por parte de un agente de ICE y pidió rendición de cuentas “ahora”

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La organización se suma a familiares y colectivos que exigen una indagatoria imparcial y transparente tras el deceso del mexicano de 51 años, baleado el martes por un agente de ICE en el este de la ciudad. (Infobae-Itzallana)
La organización se suma a familiares y colectivos que exigen una indagatoria imparcial y transparente tras el deceso del mexicano de 51 años, baleado el martes por un agente de ICE en el este de la ciudad. (Infobae-Itzallana)

Houston, Texas. A través de su cuenta oficial en la red social X, Amnistía Internacional se sumó a los reclamos de familiares y organizaciones civiles que exigen una investigación independiente, imparcial y transparente sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, el migrante mexicano de 51 años baleado el martes por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el este de Houston.

A family member holds a picture of a Mexican motorist identified as Lorenzo Salgado Araujo who was fatally shot by an ICE agent, during a news conference, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian
A family member holds a picture of a Mexican motorist identified as Lorenzo Salgado Araujo who was fatally shot by an ICE agent, during a news conference, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian

Lo que publicó Amnistía Internacional

En el mensaje, difundido primero por Amnesty International USA y retomado por Amnistía Internacional México, la organización señaló que “otra persona ha sido baleada y asesinada por un oficial de ICE” y afirmó que Salgado Araujo “debería seguir vivo, con su comunidad y sus seres queridos”.

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La organización utilizó el mensaje para:

  • Exigir una investigación independiente, imparcial y transparente.
  • Solicitar rendición de cuentas de manera inmediata.
  • Emplear la etiqueta #ICEOUT como parte de la difusión del caso.
  • Sostener que, en su valoración, ICE “no hace que nuestras comunidades sean más seguras”.

Hasta el momento, la publicación corresponde a la postura institucional de la organización y no constituye, por sí sola, una determinación legal sobre responsabilidades penales, las cuales corresponden a las autoridades competentes.

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A family member reacts during a news conference after an ICE agent fatally shot a Mexican motorist identified as Lorenzo Salgado Araujo, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian
A family member reacts during a news conference after an ICE agent fatally shot a Mexican motorist identified as Lorenzo Salgado Araujo, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian

El contexto del caso

De acuerdo con la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Salgado Araujo habría intentado evadir un operativo de arresto vehicular la mañana del martes en la calle Canal, y presuntamente utilizó su auto para embestir a un agente, quien disparó lo que la dependencia describió como “defensa propia”. El hombre murió horas más tarde en el hospital Ben Taub.

Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada públicamente. En una conferencia encabezada por LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos), representantes de la organización señalaron que el relato del DHS coincide con el patrón utilizado en casos anteriores, como la muerte de Renee Good en Minneapolis hace seis meses, donde —según lo expuesto por los oradores— la versión inicial también mencionó un vehículo “usado como arma”, antes de que un video contradijera esa narrativa.

Lo que pide la familia

Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, relató durante la conferencia que se enteró de la muerte de su padre a través de redes sociales, antes de recibir información oficial por parte de autoridades u hospital. Familiares y organizaciones solicitaron:

  • La preservación de video de cámaras corporales y de testigos.
  • Una investigación a cargo de autoridades estatales y locales, y no exclusivamente federales.
  • Que el caso sea tratado con la misma prioridad que la vida de la víctima, más allá de su estatus migratorio.

La respuesta del gobierno mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que instruyó al canciller Roberto Velasco a impulsar acciones jurídicas por el caso, adelantando que la Cancillería presentará un informe preliminar este jueves con más detalles.

Hasta la publicación de esta nota, el Departamento de Seguridad Nacional no ha ofrecido declaraciones adicionales a las difundidas horas después del incidente, y la investigación sobre lo ocurrido continúa abierta.

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