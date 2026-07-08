Pensión del Bienestar 2026: quiénes reciben su pago mañana jueves 9 de julio

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores mantiene la dispersión del pago del bimestre julio-agosto de 2026.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa con la dispersión de recursos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026. Como ocurre en cada periodo de pago, las autoridades implementaron un calendario basado en la primera letra del apellido de los derechohabientes para realizar los depósitos de forma ordenada y evitar una alta concentración de personas en las sucursales del Banco del Bienestar.

Para este año, el monto del apoyo registró un incremento, al pasar de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos por beneficiario. El recurso es depositado directamente en la tarjeta del programa, por lo que no existe la obligación de acudir el mismo día al banco para retirarlo, ya que el dinero permanece disponible en la cuenta hasta que el titular decida utilizarlo.

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El calendario de pagos inició el lunes 6 de julio y avanza de manera gradual. Este jueves 9 de julio corresponde el depósito para las personas cuyo primer apellido comienza con la letra C que forman parte del programa y a Sembrando Vida. La dispersión continuará durante el resto del mes hasta cubrir a todas las personas inscritas en los distintos programas sociales.

Fechas de depósito para el bimestre julio-agosto

Con el objetivo de facilitar la operación del programa y mantener una entrega organizada de los apoyos, las autoridades establecieron el siguiente calendario oficial de depósitos para el mes de julio:

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Lunes 6 de julio: letra A.

Martes 7 de julio: letra B.

Miércoles 8 de julio: letra C.

Jueves 9 de julio: letra C (Sembrando Vida).

Viernes 10 de julio: letras D, E y F.

Lunes 13 de julio: letra G.

Martes 14 de julio: letra G.

Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K.

Jueves 16 de julio: letra L.

Viernes 17 de julio: letra M.

Lunes 20 de julio: letra M.

Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O.

Miércoles 22 de julio: letras P y Q.

Jueves 23 de julio: letra R.

Viernes 24 de julio: letra R.

Lunes 27 de julio: letra S.

Martes 28 de julio: letras T, U y V.

Miércoles 29 de julio: letras W, X, Y y Z.

Con esta programación, los depósitos se realizan de manera escalonada, permitiendo que cada grupo de beneficiarios reciba el recurso en la fecha asignada y reduciendo la saturación en las sucursales bancarias.

¿Cuál es el objetivo del programa y qué documentos se necesitan para registrarse?

Para registrarse en la Pensión Bienestar se solicita acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y teléfono de contacto.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores forma parte de las estrategias sociales enfocadas en brindar un respaldo económico a este sector de la población mediante un apoyo bimestral. Además de representar un ingreso para millones de personas, el programa busca fortalecer las condiciones de bienestar y contribuir a una mayor estabilidad económica para las familias beneficiarias.

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Quienes deseen incorporarse al programa deben presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto. En caso de que el trámite sea realizado por una persona auxiliar, también deberá entregar su identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y acreditar el vínculo con la persona adulta mayor mediante el Formato Único de Bienestar.

Una vez que la documentación es revisada y validada por las autoridades correspondientes, el proceso de incorporación queda concluido. A partir de ese momento, los beneficiarios pueden recibir el apoyo económico conforme al calendario oficial que se publica para cada bimestre. Gracias a este esquema de dispersión, la entrega de los recursos se realiza de manera ordenada y permite que cada persona conozca con anticipación la fecha en la que recibirá el depósito en su tarjeta del Banco del Bienestar.

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