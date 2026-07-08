Gobierno de México descarta incertidumbre en la economía mexicana y presume indicadores de crecimiento

(Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la economía en México presente incertidumbre o se muestre débil, contrario a lo que afirmó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No hay incertidumbre para la inversión. No hay. Ninguna. Mientras cumplan con las reglas, las normas mexicanas, no hay ninguna incertidumbre, ninguna”, reiteró la mandataria desde Palacio Nacional, durante la conferencia matutina de este 8 de julio.

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La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al rechazar cualquier señal de inestabilidad en la economía nacional tras la reducción en las previsiones del FMI. La mandataria destacó que las condiciones para la inversión permanecen estables en México, siempre que los inversionistas respeten las normativas locales.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, puntualizó que el ajuste en las estimaciones del FMI corresponde a una tendencia global y no es exclusivo de la economía mexicana. “Fue una reducción en general de las estimaciones a las economías globales por parte del FMI, resultante del choque en el mercado de energía por los eventos en el Golfo Pérsico. No fue una revisión exclusiva a la economía mexicana, sino a la economía global”, explicó.

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El secretario recordó que en 2025 el FMI había proyectado una recesión para México, pero los resultados contradijeron ese pronóstico. “Creemos que, en lo que toca a la economía mexicana, vamos a tener un desempeño mejor que el pronosticado por el FMI”, afirmó. Subrayó que la economía mexicana ha mostrado una solidez y una resistencia peculiares, pese al entorno internacional.

Doce indicadores económicos: inversión, empleo y comercio exterior

Durante la conferencia, el Gobierno federal presumió doce indicadores económicos que, de acuerdo con sus datos, muestran la fortaleza de México:

México se ubica entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa a nivel mundial. Primer lugar en la OCDE en incrementos salariales desde 2018. Segunda tasa de desempleo más baja de la OCDE, solo detrás de Japón. Récord histórico en empleos formales en junio de 2026: 22 millones 779 mil 704 plazas. Salario de cotización más alto de la historia, con 669 pesos diarios, 6.4% por encima del año anterior. Intercambio comercial con Estados Unidos alcanzó 839 mil millones de dólares, cifra histórica; México sigue como principal socio comercial de Estados Unidos. Exportaciones en máximo histórico, con 723 mil millones de dólares. Inversión fija creció 5.1% en abril de 2026 respecto al año anterior. Indicador mensual de consumo privado creció 2.1% frente al año anterior. La actividad económica sigue en tendencia creciente y alcanza máximo histórico. Actividad industrial repunta en abril, su mayor nivel desde octubre de 2024. Inflación baja a 3.6%, su menor nivel en ocho meses.

El secretario de Hacienda subrayó: “El consumo está bien, las remuneraciones y el mercado laboral siguen desempeñándose de manera muy sólida. Pensamos que, a pesar de cualquiera de estos factores, vamos a tener un buen desempeño en el año”.

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Resistencia frente al contexto global

El funcionario federal destacó que la revisión de pronósticos por parte del FMI se debió principalmente al impacto de los precios de la energía y la inestabilidad internacional, especialmente por eventos en el Golfo Pérsico. Aclaró que varios países a nivel mundial vieron revisadas sus perspectivas económicas y no solo México.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la confianza del Gobierno en la estabilidad macroeconómica y el atractivo del país para la inversión extranjera, insistiendo en que “no hay incertidumbre” siempre que se cumplan las reglas nacionales.

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