Marilyn Cote suma nueva vinculación a proceso por presunto suministro de narcóticos: así avanza el proceso judicial en su contra

La nueva vinculación a proceso por presunto suministro de narcóticos se suma a otros expedientes abiertos en su contra.

El proceso judicial contra Marilyn Cote continúa avanzando en tribunales de Puebla y del ámbito federal, luego de que un juez la vinculara a proceso por el presunto delito de suministro de narcóticos.

Esta nueva imputación se suma a otras investigaciones abiertas desde finales de 2024 por presuntas irregularidades relacionadas con la prestación de servicios de salud mental.

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El caso cobró notoriedad en noviembre de 2024, cuando publicaciones en redes sociales cuestionaron la autenticidad de las credenciales profesionales con las que Cote ofrecía consultas como presunta especialista en psiquiatría.

Tras la difusión de esos señalamientos, ex pacientes presentaron denuncias y las autoridades iniciaron inspecciones e investigaciones que derivaron en varios procesos penales.

Actualmente, Marilyn Cote permanece recluida en el penal femenil de Ciudad Serdán, Puebla, mientras continúan las indagatorias en su contra.

¿Qué delitos investiga la Fiscalía contra Marilyn Cote?

Las investigaciones se desarrollan mediante distintos expedientes, tanto del fuero común como del federal.

En el ámbito estatal enfrenta acusaciones por presunta usurpación de profesión, usurpación de funciones y amenazas. Este último delito derivó de una denuncia presentada por vecinos que aseguraron haber sido intimidados con un arma de fuego.

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A estas investigaciones se suma el proceso federal por presunto suministro de narcóticos, relacionado con la prescripción de medicamentos controlados sin

La Fiscalía mantiene abiertas investigaciones contra Marilyn Cote por presunta usurpación de profesión, usurpación de funciones, amenazas y delitos relacionados con medicamentos controlados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información difundida por representantes legales de algunas víctimas, la nueva vinculación a proceso podría complicar la estrategia jurídica de la defensa, debido a que este delito contempla sanciones mayores que otros cargos que ya enfrentaba.

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Cronología del caso Marilyn Cote

Desde que comenzaron las denuncias, el caso ha registrado diversos avances judiciales y administrativos:

Noviembre de 2024 : salen a la luz denuncias sobre presuntas irregularidades en su ejercicio profesional.

La Secretaría de Salud de Puebla y Cofepris suspenden el consultorio “Neuropsychology Clinic: Marilyn Cote” por diversas irregularidades sanitarias y administrativas.

21 de noviembre de 2024 : Marilyn Cote es detenida en Tlaxcala .

Febrero de 2025 : es vinculada a proceso por el delito de amenazas .

Febrero de 2026 : obtiene dos nuevas vinculaciones por presunta usurpación de funciones .

Julio de 2026: un juez federal la vincula a proceso por presunto suministro de narcóticos.

Un aspecto que llamó mucho la atención es que Marilyn Cote promete a sus pacientes curar la depresión y ansiedad en una semana (Captura de pantalla/neuropsychologyclinicus.com)

El consultorio fue suspendido tras verificaciones sanitarias

Como parte de las primeras acciones oficiales, autoridades estatales y federales realizaron inspecciones al consultorio donde Cote brindaba atención.

Durante las verificaciones, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud de Puebla informaron que el establecimiento no contaba con documentación como aviso de funcionamiento, licencia sanitaria ni acreditación académica del personal para prestar los servicios ofrecidos.

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Además de colocar sellos de suspensión, las autoridades iniciaron procedimientos para la clausura definitiva del consultorio y promovieron denuncias relacionadas con las presuntas irregularidades detectadas.

El consultorio de Marilyn Cote fue suspendido por Cofepris tras detectar presuntas irregularidades sanitarias y administrativas.

Las investigaciones también señalan que, presuntamente, se habrían expedido recetas con medicamentos controlados utilizando cédulas profesionales pertenecientes a otros especialistas, hechos que forman parte de los expedientes actualmente en integración.

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El caso abrió un debate sobre la verificación de especialistas en salud mental

Más allá del proceso penal, el caso generó una discusión nacional sobre la importancia de verificar las credenciales de quienes ofrecen atención médica y psicológica en el sector privado.

Especialistas y organismos académicos han señalado que el incremento en la demanda de servicios de salud mental durante los últimos años hace necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y facilitar el acceso de la población a información oficial sobre la formación de los profesionales.

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El caso Marilyn Cote generó una discusión sobre la importancia de verificar la preparación y certificación de quienes ofrecen servicios de salud mental.

En ese contexto, las autoridades recuerdan que la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública pone a disposición el Registro Nacional de Profesionistas, una plataforma pública para consultar títulos y cédulas profesionales.

Hasta el momento, Marilyn Cote enfrenta diversos procesos judiciales en etapas de investigación. Las vinculaciones a proceso dictadas en su contra permiten que continúen las investigaciones, pero no constituyen una sentencia condenatoria.

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Su responsabilidad penal será determinada únicamente mediante las resoluciones que emitan los jueces competentes al concluir cada uno de los expedientes abiertos.