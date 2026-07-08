Más de 130 actividades y 64 conciertos gratuitos en la Feria de las Flores 2026 en San Ángel

Del 11 al 19 de julio, la Feria de las Flores de San Ángel llenará de color y música el sur de la capital con una cartelera de espectáculos gratuitos, talleres creativos y una amplia muestra gastronómica y artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los preparativos para la Feria de las Flores de San Ángel 2026 anuncian una edición que reunirá tradición, cultura y un despliegue artístico inédito en el sur de la Ciudad de México.

El evento, con más de un siglo y medio de historia, se consolida como la segunda festividad más longeva de la capital y promete una celebración llena de color, música y actividades para toda la familia.

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Este año, la feria alcanzará su edición número 169 y, por primera vez, incorporará una dimensión internacional al recibir a Marruecos como país invitado, iniciativa que busca impulsar el intercambio cultural y artístico en la región.

La cita congregará a visitantes y productores locales en un ambiente donde la tradición se fusiona con nuevas propuestas.

La agenda abarca del 11 al 19 de julio de 2026, con horarios de 09:00 a 23:00 horas.

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 11 de julio a las 10:00 horas en el Parque La Bombilla, epicentro de la festividad y uno de los espacios más emblemáticos de la alcaldía Álvaro Obregón.

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Desde allí, la feria se extenderá a diversos puntos de San Ángel, integrando a los dos pueblos originarios de la zona, que ofrecerán productos y experiencias típicas de la región.

Sedes y accesibilidad para los asistentes

El Parque La Bombilla será la sede principal, ubicado estratégicamente sobre Avenida Insurgentes Sur, una de las arterias más importantes del sur de la ciudad.

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Este espacio se ha preparado para albergar tanto la ceremonia de apertura como el grueso de las actividades, stands y espectáculos.

Además, otros puntos de interés en San Ángel, como plazas y parques tradicionales, se integrarán al circuito de la feria, permitiendo que los visitantes recorran distintos ambientes y conozcan la variedad de propuestas culturales y comerciales.

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De acuerdo con el programa oficial, el festival se desarrollará en las siguientes sedes:

Parque La Bombilla

Centro Cultural San Ángel

Casa Jaime Sabines

Centro Cultural Helénico

Museo Soumaya

Plaza San Jacinto

Museo Casa del Risco

Museo de El Carmen

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Este despliegue de espacios culturales permite que la feria ofrezca una experiencia integral, conectando historia, arte y tradición en múltiples recintos accesibles para todo el público.

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Cartel artístico y conciertos gratuitos

El programa de la feria incluye más de 130 actividades y un cartel de 64 conciertos gratuitos, lo que la convierte en una de las ofertas culturales más robustas de la temporada.

La cartelera completa reúne a talento nacional e internacional, con propuestas que abarcan géneros diversos y garantizan un ambiente festivo para todos los públicos.

Las actividades musicales se distribuyen a lo largo de los nueve días de la feria, permitiendo que los asistentes disfruten de diferentes estilos y propuestas cada jornada.

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Entre los eventos principales del escenario La Bombilla, sobresalen los siguientes conciertos:

Domingo 12 de julio Renee – 13:15 Ángeles de Charly – 17:15 Los Askis – 19:00

Jueves 16 de julio Gran Sur – 19:15 Iraida Noriega. Luna y Agua – 20:30

Viernes 17 de julio Diles que no me maten – 15:00 Belafonte Sensacional – 16:15 Andrea Echeverri – 17:30

Sábado 18 de julio Cecilia Toussaint – 18:30 Matute – 20:00

Domingo 19 de julio Sonora Dinamita de Lucho Argaín – 18:00 Los Llayras – 19:45



Esta selección representa solo una parte del amplio repertorio artístico que ofrece la feria, diseñado para satisfacer a públicos de todas las edades y gustos musicales.

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Oferta cultural y gastronómica

El eje central de la feria continúa siendo la exhibición y venta de plantas, flores de ornato y productos derivados de la horticultura.

Ochenta y cuatro floricultores locales y regionales participarán en la comercialización directa de especies vegetales, lo que favorece la economía rural y resalta la riqueza botánica de la zona.

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La diversidad cultural se refleja en la presencia de once restaurantes formalmente establecidos y 56 comercios supervisados, dedicados a la oferta de antojitos, pan tradicional, dulces típicos y artesanías de plata.

Esta variedad gastronómica permite a los visitantes degustar sabores regionales y adquirir piezas únicas, elaboradas por manos locales.

El programa de actividades incluye más de 50 talleres gratuitos enfocados en disciplinas como grabado, papiroflexia, construcción de instrumentos prehispánicos y diseño de hoteles para polinizadores.

Estas actividades buscan fomentar la creatividad, el aprendizaje y el acercamiento intergeneracional, integrando a públicos de todas las edades.

Tradición y patrimonio cultural

La Feria de las Flores de San Ángel es reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México.

Sus orígenes se remontan a 1857, cuando un decreto presidencial dio permiso para establecer una feria dedicada a la venta de flores, hortalizas, alimentos y juegos.

El festejo mantiene un lazo histórico con el Museo de El Carmen y la celebración de la Virgen del Carmen cada 16 de julio, integrando manifestaciones religiosas, artísticas y sociales.

Este año, la feria celebra 169 años de historia ininterrumpida y espera recibir a más de cien mil visitantes, consolidando su papel como un referente del calendario festivo de la capital.

El evento no solo promueve la preservación de las tradiciones, sino que impulsa la economía local y favorece el intercambio cultural internacional.

Quienes buscan una experiencia completa encontrarán en la feria un espacio donde la naturaleza, el arte y la convivencia familiar se entrelazan.

Para mayor información, consulta el programa oficial del evento.