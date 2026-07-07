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“¿Quién miente?”: Sheinbaum cuestiona versión de Ken Salazar, exembajador de EEUU, sobre detención de ‘El Mayo’ Zambada

La presidenta recordó que el exemabajador aseguró que ninguna agencia estadounidense participó en la detención del capo

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El embajador aseguró que en México es donde se hace el fentanilo
La presidenta reaccionó a las declaraciones del embajador | Foto: Jovani Pérez / Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la versión oficial ofrecida porKen Salazar, exembajador de Estados Unidos, sobre la participación de agencias estadounidenses en la detención y traslado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, de Sinaloa a Nuevo México, en julio de 2024.

Esto, luego de que luego de que recientmente se difundió que el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) se atribuyó la detención de capo.

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En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, Sheinbaum subrayó la gravedad de una posible mentira diplomática, y pidió a la Secretaría de Relaciones Exterioresy a la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer si el FBI actuó sin autorización de México, lo que implicaría violaciones a tratados internacionales y a la Constitución mexicana.

“La respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos.

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“Sin embargo, en días recientes supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es: ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?“, dijo en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

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