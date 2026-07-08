Cruz Azul Femenil presume dura pretemporada previo al inicio del Apertura 2026

Cruz Azul Femenil hizo historia el torneo pasado al clasificar por primera vez a la Liguilla y ahora buscará superar lo logrado (X@AzulFemenil)

Cruz Azul Femenil acelera su preparación para el Apertura 2026, con entrenamientos intensos y refuerzos en su plantilla, mientras la directiva apunta a superar las semifinales alcanzadas en el último torneo.

Cabe recordar que también hacer algunos días el club cementero presentó su nuevo uniforme y mantiene el ritmo competitivo tras regresar de vacaciones hace dos semanas, con el objetivo de clasificar a la Liguilla de manera consecutiva.

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Un grupo de mujeres atletas, vestidas con uniformes deportivos azules, realiza una sesión de carrera en un sendero al aire libre. El entorno presenta densa vegetación y árboles. Las imágenes documentan un momento de entrenamiento físico de un equipo.

El torneo, que inicia el viernes 31 de julio, tendrá la salida de Mazatlán y el debut de Atlante en la Liga MX Femenil. La Máquina quedó fuera en las Semifinales del Apertura 2025 y en Cuartos de Final del Clausura 2026, por lo que la exigencia interna es avanzar un peldaño más en la fase final, una meta que el cuerpo técnico define como prioridad para este semestre.

Cruz Azul mantiene plantel y refuerza ataque

El equipo dirigido por Israel del Real solo reporta una alta relevante para este semestre: la llegada de Brenda Cerén, delantera procedente de Atlas, quien se integra como el único fichaje confirmado hasta la fecha. En contraste, las bajas de Niomi Grimaldo y Alejandría Godínez se concretan tras finalizar sus préstamos, mientras que Hanna Osorio salió cedida a Puebla.

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Cruz Azul Femenil acelera su preparación para el Apertura 2026, con entrenamientos intensos y refuerzos en su plantilla, mientras la directiva apunta a superar las semifinales alcanzadas en el último torneo (X@AzulFemenil)

La plantilla se mantiene bajo la supervisión del cuerpo técnico, que ha intensificado las sesiones para garantizar el ritmo físico y táctico previo al arranque de la competencia. El trabajo de pretemporada, documentado en la cuenta oficial de X del club, muestra a las jugadoras en prácticas de alta intensidad.

En una publicación del 8 de julio, la escuadra presumió: “Mis Celestes no paran y si no ven tan clarito el video es por el exceso de calidad”, mensaje acompañado de imágenes del plantel trabajando en campo.

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Un objetivo claro

El equipo de Cruz Azul Femenil inició su preparación de cara al nuevo torneo con un resultado contundente: una victoria por 15-0 frente a Tec de Monterrey. El encuentro, disputado como parte del trabajo de pretemporada, exhibió una diferencia notoria en el marcador y abrió la puerta para que el cuerpo técnico probara variantes tácticas y físicas.

Cruz Azul Femenil acelera su preparación para el Apertura 2026, con entrenamientos intensos y refuerzos en su plantilla, mientras la directiva apunta a superar las semifinales alcanzadas en el último torneo (X@AzulFemenil)

Durante el partido, las jugadoras Rodríguez, Calderón, Ángeles, Analu, Uche, Frías y Montaño aportaron los goles que sellaron la goleada. Más allá del resultado, la prioridad del cuerpo técnico estuvo en la adaptación futbolística y en evaluar a distintas futbolistas en situaciones de competencia real.

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El objetivo inmediato del plantel es claro: clasificar a la Liguilla por tercer semestre consecutivo, después de haber quedado fuera de la final en las últimas dos ediciones. La directiva y el cuerpo técnico consideran que la incorporación de Cerén y la nueva indumentaria pueden ser elementos que impulsen la cohesión y el desempeño grupal.