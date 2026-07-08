Los números de Javier Aguirre con México tras su salida de la Selección Nacional

(REUTERS/Henry Romero)

La era de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana llegó a su fin tras la eliminación de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

Con la salida del “Vasco” y la llegada de Rafael Márquez como nuevo director técnico, el combinado nacional compartió un balance de los números que dejó el estratega durante sus tres etapas al frente del equipo.

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A través de sus redes sociales, la Selección Mexicana destacó los registros más importantes de Aguirre, quien se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos en la historia del Tricolor.

Los números que dejó Javier Aguirre con la Selección Mexicana

(REUTERS/Paul Childs)

En sus tres etapas como seleccionador nacional, Javier Aguirre dirigió 98 partidos, con un saldo de 60 victorias, 20 empates y 18 derrotas, además de 163 goles a favor y 72 en contra.

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Entre los principales logros que resaltó la FMF se encuentran:

Cuarto entrenador con más partidos dirigidos con la Selección Mexicana.

Tercer entrenador con más triunfos.

Único director técnico en dirigir a México en tres Copas del Mundo .

Entrenador con más partidos oficiales dirigidos en la historia del Tri.

Entrenador con más victorias oficiales con la Selección Mexicana.

En partidos oficiales, Aguirre registró 50 encuentros, con 33 triunfos, nueve empates y ocho derrotas, además de 84 goles anotados y 32 recibidos.

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Los títulos y marcas del “Vasco” antes de ceder el lugar a Rafa Márquez

(REUTERS)

Durante su tercera etapa, Aguirre conquistó la Copa Oro 2025 y la Concacaf Nations League 2024-2025, además de establecer una racha de siete victorias consecutivas, algo que México no conseguía desde 2019-2020.

También dejó una seguidilla de 12 partidos sin perder, la mejor para la Selección Mexicana desde 2015.

Con el cierre del ciclo de Aguirre, Rafael Márquez asumirá oficialmente el banquillo del Tricolor rumbo al proceso mundialista de 2030, con la misión de dar continuidad al proyecto iniciado por el “Vasco”.

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