“No hay temor de visitar Uruapan”: Gobierno asegura coordinación con Grecia Quiroz

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no hay temor” de visitar el estado de Michoacán tras señalamientos sobre su ausencia en zonas críticas de la entidad, como Uruapan y Tierra Caliente, afirmó que mantiene coordinación directa con autoridades locales y que el Gobierno federal atiende de manera continua la seguridad en la región.

Durante su conferencia de prensa de este viernes 3 de julio, realizada desde Michoacán, la mandataria fue cuestionada sobre su ausencia en las regiones de Tierra Caliente y Uruapan, afectadas por la violencia, donde no se le ha visto a la mandataria desde el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

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La jefa del Ejecutivo federal negó que exista temor o falta de condiciones para acudir, y enfatizó que ha visitado Michoacán en varias ocasiones, incluso acompañada de la ahora presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo.

“He estado en las zonas críticas. He estado ahí con la presidenta municipal de Michoacán [Uruapan], con Grecia. Estamos en contacto incluso por chat. Lo que ella nos ha solicitado, de inmediato se atiende”, declaró Sheinbaum. Detalló que la última vez estuvo en Lázaro Cárdenas y reiteró que continuará visitando el estado.

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Shienbaum no ha visitado Uruapan ni antes ni después de Carlos Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira al estado de Michoacán este primer fin de semana de julio, sin embargo, en su agenda, los municipios de Uruapan y Tierra Caliente no están contemplados.

“No nos vamos a arrodillar”: Grecia Quiroz afirma que no pactará con el crimen organizado durante homenaje a Carlos Manzo.

En una entrevista realizada al entonces presidente municipal Carlos Manzo —antes de su asesinato el 1 de noviembre de 2025—, el funcionario aseguró que la presidenta “ha ido a Michoacán alrededor de 5 veces en lo que lleva de su primer año de gobierno” pero “no ha volteado a ver a Uruapan”.

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Meses después, el político independiente fue asesinado a tiros cuando celebraba con su familia el Día de Muertos de 2025. Desde entonces, la mandataria continúa sin incluir al municipio dentro de su agenda. Fue en ese contexto que se le cuestionó sobre si había miedo de ir, o cuál era la razón de su ausencia, cosa que negó rotundamente y aseguró trabajar en coordinación con los gobiernos locales para atender a la entidad.

Sin visitar Uruapan, pero con apoyos al municipio, destaca Sheinbaum

La mandataria explicó que se está trabajando en acciones de mejoras para el municipio, en coordinación con Grecia Quiroz. “Se está construyendo un cuartel para la Policía Municipal, que nos lo pidió y lo estamos haciendo. Estoy en contacto incluso de manera personal con ella”, señaló al referirse a la presidenta municipal de Uruapan.

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Sheinbaum subrayó la presencia constante del gabinete de seguridad federal en Michoacán. Indicó que el general secretario y el secretario de Seguridad han visitado Uruapan en diversas ocasiones, además de encuentros en Morelia con autoridades estatales y municipales.

Respecto al fenómeno de la extorsión, la presidenta reconoció que se trata de un problema complejo que requiere acciones más allá de la detención de líderes delictivos. Explicó que se trabaja desde la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad en estrategias de inteligencia y en la promoción de la denuncia anónima, facilitada por la reciente ley contra la extorsión.

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La jefa del Ejecutivo destacó que, gracias a la nueva normativa, los ciudadanos pueden denunciar de manera anónima y recibir atención directa sin necesidad de acudir a la Fiscalía.