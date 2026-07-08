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ENHYPEN en CDMX: todo lo que debes saber para conseguir la mercancía oficial del concierto

Los conciertos se realizarán el próximo sabado 11, domingo 12 y martes 14 de julio en la Arena Ciudad de México

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Enhypen
Enhypen llega a la Ciudad de México. (IG - enhypen)

La cuenta regresiva para que Enhypen pise tierras mexicanas por primera vez ha comenzado. A pocos días del concierto, la empresa Hybe reveló detalles sobre la venta de mercancía oficial que las ENGENE (nombre del fandom) podrán adquirir dentro del recinto.

El grupo de K-pop conformado por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki, visitará el país con su gira mundial "Blood Saga", dándole la oportunidad a todas sus seguidoras de pasar un increíble momento después de años de espera.

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Los conciertos se realizarán el próximo sabado 11, domingo 12 y martes 14 de julio en la Arena Ciudad de México, sumando una participación especial en el Fan Fest de Campo Marte junto a la banda Santos Bravos.

Hora y lugar de la venta de mercancía oficial de Enhypen

De acuerdo a la información brindada, los productos estarán disponibles al exterior y al interior del recinto donde se llevará a cabo el espectáculo. La venta contará con distintos días para que todas las seguidoras tengan la oportunidad de conseguir sus artículos favoritos.

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Venta intermedia (exterior)

  • Lunes 13 de julio de 2026 de 10 am a 5 pm (CST)

Venta día del concierto (exterior)

  • Sábado 11 de julio de 2026 de 10 am hasta una hora después de finalizar el concierto (CST)
  • Domingo 12 de julio de 2026 de 10 am hasta una hora después de finalizar el concierto (CST)
  • Martes 14 de julio de 2026 de 10 am hasta una hora después de finalizar el concierto (CST)

Ubicación

  • Entrada G3

Venta día del concierto (interior)

  • Sábado 11 de julio de 2026 desde la apertura de puertas hasta una hora después de finalizar el concierto (CST)
  • Domingo 12 de julio de 2026 desde la apertura de puertas hasta una hora después de finalizar el concierto (CST)
  • Martes 14 de julio de 2026 desde la apertura de puertas hasta una hora después de finalizar el concierto (CST)

Ubicación

  • Entrada G2, G3, G4

“Para garantizar un funcionamiento fluido, la venta podrá suspenderse desde una hora antes de la apertura de puertas hasta la hora de apertura”, señaló la compañía surcoreana en el comunicado.

Seis miembros de la banda de k-pop ENHYPEN, vestidos de negro, posan contra un fondo metálico. Debajo, texto blanco "BLOOD SAGA" y "ENHYPEN WORLD TOUR IN MEXICO CITY"
Los integrantes de ENHYPEN posan para promocionar su esperada gira mundial 'Blood Saga', que incluirá una parada en la Arena CDMX para deleite de sus fans mexicanos. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

Beneficios para las ENGENE que adquieran los productos oficiales

  • Una photocard aleatoria (una de doce) por cada 1,400 pesos en la compra de productos oficiales de ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN MEXICO CITY.
  • No es posible sumar el total de varios comprobantes de compra. Los beneficios se entregarán de forma acumulativa en función del importe de cada comprobante de compra. (Ej., recibirá dos si compra más de 2,800 pesos)
  • Los regalos para los compradores están disponibles en cantidades limitadas y pueden agotarse antes de lo previsto.
  • Los productos Official Light Stick Ver.2, Official Light Stick Ver.2 Keyring, Batteries quedan excluidos del importe total.

Información adicional

  • Método de pago: Se podrá pagar en efectivo o con tarjeta. (Es posible que no se permita el pago con algunas tarjetas debido a las condiciones de la entidad bancaria).
  • Límite de compra de productos oficiales.

Productos que estarán disponibles del grupo de K-pop

  • OFFICIAL LIGHT STICK VER.2
  • OFFICIAL LIGHT STICK VER.2 KEYRING
  • Baterías triple A
  • OFFICIAL LIGHT DECO SET(VER.2 ONLY)
  • Pasaporte de sellos
  • Sello
  • Playera
  • Sudadera
  • Top
  • Playera corta
  • Bandana
  • Picket
  • Lucky Draw
  • Slogan
  • Set de fotos
  • Playera CHARCOAL VER.
  • Playera WHITE VER.
  • Chamarra
  • Gorra
  • Frazada
  • Collar

Setlist de Enhypen

Según con sus primeros dos conciertos realizados en KSPO DOME en Corea del Sur, como parte del inicio de su gira, estas podrían ser las canciones que cantarían en sus tres shows en la capital del país.

  • Knife
  • Daydream
  • Outside
  • Brought The Heat Back
  • No Way Back
  • Big Girls Don’t Cry
  • No Doubt
  • Sleep Tight
  • Bills
  • Moonstruck
  • Paranormal
  • Blockbuster
  • Go Big or Go Home
  • Future Perfect (Pass the MIC)
  • Stealer
  • Drunk-Dazed
  • Bite Me
  • Fate
  • Criminal Love
  • Lost Island
  • XO (Only If You Say Yes)
  • Blind
  • Helium
  • SHOUT OUT
  • Paranormal (Encore)
  • Knife (Encore)

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