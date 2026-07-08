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La reconciliación de U2 con México, a 30 años del incidente con el hijo de Ernesto Zedillo

Un incidente con el Estado Mayor Presidencial provocó que la banda irlandesa dejara de visitar México por casi 10 años

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U2 en México, 1997
U2 en México, 1997 (Especial)

U2 lanzó este martes 7 de julio un nuevo tema que lleva por nombre ‘Street of Dreams’, canción que fue acompañada por un video grabado en la Ciudad de México, lo que consolida una reconciliación total de la banda irlandesa con el país azteca.

Durante el PopMart Tour en 1997, el segundo show de U2 en México terminó con el atropellamiento de Jerry Mele, jefe de seguridad de la banda, luego de que una camioneta conducida por un elemento del Estado Mayor Presidencial aceleró detrás del escenario; incidente que provocó que la banda dejara de presentarse en el país casi una década.

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La directora de Relaciones Institucionales y de Gobierno de Ocesa, Marcela Gómez Zalce, narró a La Revista que el episodio se desarrolló a la vista del escenario, mientras Bono continuó con el show.

El operativo VIP que cruzó zonas restringidas del concierto

U2 en México, 1997
U2 en México, 1997 (Especial)

Según el relato, entre el público asistieron Ernesto, Emiliano y Carlos, hijos del entonces presidente Ernesto Zedillo, quienes entraron a la zona VIP escoltados por el Estado Mayor Presidencial y con accesos otorgados por la productora.

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El montaje del concierto incluyó un arco de 30 metros de altura y una pantalla LED de 40 metros, además de grúas con cámaras para capturar imágenes como parte del registro del tour.

Casi al final del show, los escoltas sacaron a los jóvenes por un punto no autorizado. En el trayecto, elementos del EMP los ayudaron a brincar vallas de seguridad e ingresaron a un corredor restringido por donde pasaba el brazo de una grúa.

“Se saltan y en eso una grúa va por una imagen, justo a pegarle a uno de los jóvenes. Un productor se avienta sobre el hijo del presidente, lo tira al suelo y la cámara pasa sobre ellos”, dijo Gómez Zalce a La Revista.

U2 en México, 1997
U2 en México, 1997 (Especial)

Tras ese movimiento, el staff intervino para evitar un golpe del brazo metálico. La respuesta, según la publicación, fue que integrantes del EMP desenfundaron armas, apuntaron hacia miembros del público y golpearon en la cabeza al trabajador que derribó a Carlos, quien después requirió 12 puntadas.

El atropellamiento del jefe de seguridad y la reunión en Palacio Nacional

El recuento indicó que después el EMP metió una camioneta por otra área restringida detrás del escenario, lo que puso en riesgo la operación del espectáculo, mientras personal del staff siguió a los jóvenes sin identificar quiénes eran.

Ya con los hijos del presidente a bordo de la camioneta, Jerry Mele, jefe de seguridad de la banday quien era un veterano de Vietnam que trabajó durante años como “guardián de las estrellas”, se colocó frente al vehículo y pidió que se detuvieran.

El conductor, un militar, aceleró y arrolló a Mele. El impacto fue tan fuerte que le provocó múltiples fracturas en la columna vertebral y el cese de su carrera.

U2 Bono 1997
Tras el incidente, la banda quería una disculpa pública del Gobierno de México (Getty Images)

La misma nota, retomada por Quién, sostuvo que la banda quedó molesta, en particular Bono, quien cuestionó por qué había gente armada en el concierto. Según esa versión, el grupo consideró dar una conferencia de prensa y liberar un boletín condenando al gobierno mexicano.

La invitación de Presidencia a una reunión privada en Palacio Nacional pospuso esa conferencia. En ese encuentro,, Ernesto Zedillo atribuyó la responsabilidad al promotor y Bono se negó; aunque no existió información precisa sobre la conversación completa, el cantante salió disgustado y la banda no volvió a México en casi una década.

La reconciliación de U2 con México

Nueve años después de aquel incidente, la banda irlandesa regresó a México hasta 2006 con el Vertigo Tour, que cerró definitivamente la mala relación de U2 con el país, ya que a partir de ahí registraron varias visitas más: en 2011 la banda ofreció tres conciertos en el Estadio Azteca como parte del 360° Tour y en 2017 sumó dos fechas en el entonces Foro Sol con el The Joshua Tree Tour.

La banda ofreció una presentación musical en el balcón de un edificio en México. Este evento improvisado se realizó tras un fallo en el generador eléctrico durante su visita.

Ahora en el 2026, la banda estrena su nueva canción ‘Street of Dreams’ como adelanto de su próximo álbum, previsto para finales de año, y que incluye un video grabado en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

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