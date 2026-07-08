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Las mejores plantas para absorber la humedad y que no dañan a tus mascotas

Existen varias opciones que, además de regular la humedad, son seguras y fáciles de cuidar

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Sala interior luminosa con ventanas, varias plantas en macetas, estanterías, mesa de madera, un sillón, un perro y un gato.
Un perro y un gato descansan apaciblemente en una sala luminosa de diseño minimalista, rodeados de diversas plantas de interior en macetas blancas y terracota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el hogar libre de humedad es un reto común, especialmente en zonas con clima cálido o lluvioso y una alternativa natural y decorativa, aunque poco conocida, es recurrir a plantas de interior que ayudan a absorber el exceso de humedad en el ambiente.

Sin embargo, para quienes conviven con perros y gatos, es fundamental elegir especies que no representen riesgo para las mascotas.

Existen varias opciones que, además de regular la humedad, son seguras y fáciles de cuidar, ideales para mejorar la calidad del aire sin comprometer la salud de los animales del hogar.

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Dormitorio con cama, mesilla de noche y lámpara. Ventana con luz solar. Múltiples plantas de interior en macetas decoran la habitación.
Un dormitorio moderno con plantas de interior recibe luz solar directa que ingresa por una ventana junto a la cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores plantas para absorber la humedad y que no dañan a las mascotas

Las plantas que absorben la humedad y son seguras para mascotas (perros y gatos) incluyen varias especies que ayudan a regular el ambiente en interiores sin representar riesgo si los animales las muerden o tocan.

Entre algunas de las opciones que más suelen recomendarse por especialistas en plantas y flores, se encuentran las siguientes:

  • Palma bambú (Chamaedorea elegans): Además de absorber humedad, es efectiva para purificar el aire y no es tóxica para perros ni gatos.
  • Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata): Absorbe humedad y es seguro para mascotas. Ideal para baños o habitaciones con poca luz.
  • Calatea (Calathea spp.): Es conocida por su capacidad de regular la humedad y no representa peligro para los animales domésticos.
  • Areca (Dypsis lutescens): También llamada palma amarilla, es excelente para absorber humedad y es no tóxica.
  • Planta cinta o lazo de amor (Chlorophytum comosum): Además de controlar la humedad, es muy resistente y segura para mascotas.
  • Pilea (Pilea peperomioides): Ayuda a mantener el ambiente húmedo y no es tóxica.

Aunque estas plantas no son tóxicas, se recomienda colocar las macetas fuera del alcance directo de los animales para evitar que las muerdan en exceso o las desentierren, lo que puede causar desorden o molestias digestivas menores.

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Un perro, un gato atigrado, estante blanco, sofá beige, mesa de madera, palma bambú, helecho de Boston, calatea, areca, planta cinta, pilea en macetas, alfombra.
Un perro y un gato duermen relajados en el suelo de una luminosa sala de estar con múltiples plantas de interior seguras para mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de las plantas para combatir la humedad del hogar

Los principales beneficios de utilizar plantas para combatir la humedad en el hogar son:

  • Absorción natural de humedad: Algunas plantas toman el exceso de agua del ambiente a través de sus hojas y raíces, ayudando a reducir la sensación de humedad en habitaciones cerradas.
  • Prevención de moho y hongos: Al mantener los niveles de humedad bajo control, disminuye la probabilidad de que aparezcan manchas de moho o proliferación de hongos en paredes, techos y muebles.
  • Mejor calidad del aire: Muchas de estas plantas también filtran contaminantes y partículas suspendidas, lo que contribuye a un aire más limpio y saludable dentro de la casa.
  • Ambiente más fresco y cómodo: La presencia de plantas que regulan la humedad ayuda a crear espacios más confortables, especialmente en temporadas de calor o lluvia.
  • Decoración funcional: Además de sus beneficios ambientales, estas plantas aportan un toque estético y natural, haciendo que los espacios luzcan más agradables y acogedores.
  • Solución ecológica: Usar plantas para controlar la humedad es una alternativa sostenible y económica frente a deshumidificadores eléctricos o productos químicos.
Macetas con plantas, toallas blancas enrolladas, cuenco de cerámica sobre repisa de madera. Azulejos grises con gotas de agua. Gato blanco sentado al fondo.
Un baño moderno con azulejos grises y gotas de agua presenta una repisa de madera que sostiene plantas, toallas y un cuenco de cerámica, con un gato blanco en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos beneficios hacen que las plantas sean una opción práctica y segura para mejorar el ambiente interior del hogar.

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