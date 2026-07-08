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La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis

Detrás de su imagen pública, Karina encarna una historia marcada por la supervivencia, los excesos y la discriminación, donde la adicción y la violencia se cruzan con la resiliencia

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La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La noche de este martes 7 de julio, Karina Torres es confirmada como la segunda participante de La Casa de los Famosos México 4.

La noticia llega a través de las señales de Televisa, ViX y las redes sociales del reality show, con la conducción de Galilea Montijo.

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Detrás de su imagen pública, Karina encarna una historia marcada por la supervivencia, los excesos y la discriminación, donde la adicción y la violencia se cruzan con la resiliencia.

Superar una etapa de adicción que la llevó al límite

Karina Torres enfrenta una adicción severa durante 14 años, misma que inicia a los 15 años. En ese periodo consume solventes, marihuana y cristal, lo que desencadena episodios graves de psicosis. Las crisis la llevan a atentar contra su vida, situación que obliga a su familia a internarla en el centro de rehabilitación Casa Gratitud de manera obligatoria. En ese espacio comienza sus primeras transmisiones en vivo, momento que marca el inicio de su camino hacia la visibilidad pública.

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Las consecuencias de su adicción incluyen vivir en situación de calle y pasar seis meses y medio en la cárcel. Karina relata que el consumo se agrava por malas compañías y una decepción amorosa. El proceso de recuperación implica enfrentar la psicosis y permanecer bajo tratamiento hasta alcanzar la sobriedad. Actualmente, lleva más de seis años sin consumir drogas y se mantiene enfocada en sus proyectos personales.

Filtran detalles de la revelación de Karina Torres como habitante de La Casa de los Famosos México a horas de su estreno (Foto: RS)
Filtran detalles de la revelación de Karina Torres como habitante de La Casa de los Famosos México a horas de su estreno (Foto: RS)

Violencia, discriminación y trabajo sexual en León

En su juventud, Karina Torres se adentra en el trabajo sexual en León, Guanajuato. Ahí experimenta abusos policiales y extorsiones, pagando cuotas a los guardias para poder ejercer. La policía la trata como delincuente por ser mujer trans, y enfrenta maltratos constantes en la calle. La hostilidad del entorno la expone a situaciones de peligro y rechazo social, agravando los episodios de depresión y las recaídas emocionales.

Durante sus presentaciones en vivo y espectáculos, Karina sufre acoso. Algunos fanáticos intentan irrumpir en su casa y recibe amenazas de muerte tras un evento en Tijuana. El estigma de ser mujer trans y trabajadora sexual la coloca en una posición vulnerable, donde la discriminación y la violencia se convierten en parte de su cotidianidad.

Complicaciones médicas por biopolímeros y cirugías de emergencia

Al proceso de sanación se suma una lucha médica. Karina decide someterse a procedimientos estéticos con biopolímeros, sustancias inyectadas que le provocan abscesos peligrosos en el cuerpo. Ante el riesgo, viaja a Colombia para retirarse los biopolímeros y someterse a cirugías de emergencia. La recuperación implica una serie de intervenciones y un nuevo enfrentamiento con su salud física y emocional.

Ícono de la comunidad LGBT+ y referente de superación

El testimonio de Karina Torres resuena en la comunidad LGBT+ y entre las mujeres trans. Su historia da voz a quienes han enfrentado adicciones, violencia y trabajo sexual. Karina se convierte en referente para las personas que ejercen la prostitución y para quienes luchan contra el alcoholismo y la drogadicción. La creadora de contenido, reconocida por su participación en el grupo de Las Perdidas, utiliza sus plataformas para hablar de su pasado y de los obstáculos que supera a diario.

“Durante 14 años estuve consumiendo drogas. Caí en la psicosis y mi familia decidió internarme para salvarme la vida”, comparte Karina en una entrevista. La frase sintetiza el punto de quiebre que la lleva a buscar ayuda y reconstruir su vida.

Karina Torres ‘explota’ contra Emilio Azcárraga y productora de La Casa de los Famosos México: “No me importa Televisa” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Karina Torres ‘explota’ contra Emilio Azcárraga y productora de La Casa de los Famosos México: “No me importa Televisa” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Sobriedad, proyectos personales y visibilidad mediática

Karina Torres mantiene la sobriedad desde hace más de seis años. En la actualidad, se enfoca en la creación de contenido digital y en el activismo, abordando temas de salud mental, derechos de las mujeres trans y personas que ejercen el trabajo sexual. Con la confirmación de su ingreso a La Casa de los Famosos México 4, su historia adquiere un nuevo alcance mediático.

La visibilidad que obtiene en redes sociales y plataformas como ViX y Televisa le permite dialogar sobre la discriminación, el acoso y la recuperación. En palabras de Karina: “Hoy puedo decir que superé mi adicción y que sigo luchando todos los días para ser la persona que quiero ser”.

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