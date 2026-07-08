Citlalli Hernández respalda la captura del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla: “Nadie está por encima de la ley”

Citlalli Hernández respaldó la actuación de las autoridades tras la detención de Víctor Rodríguez Padilla y afirmó que ningún cargo público debe representar privilegios frente a la justicia.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, expresó su respaldo a la actuación de las autoridades tras la detención del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, quien enfrenta una denuncia por presunta violencia familiar.

A través de sus redes sociales, la dirigente morenista compartió la noticia del arresto y afirmó que “nadie está por encima de la ley”. Señaló que quienes desempeñan un cargo público tienen una responsabilidad mayor frente a la sociedad y al pueblo mexicano, por lo que no deben gozar de privilegios frente a la justicia.

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Asimismo, sostuvo que cuando existe una denuncia por violencia contra las mujeres corresponde a las autoridades investigar y al sistema de justicia actuar, sin importar el nombre, el cargo o las influencias de la persona señalada.

Comunicado oficial de Citlalli Hernández.

También subrayó que las víctimas deben ser escuchadas, protegidas y contar con acceso a la justicia sin temor.

En su publicación, Hernández concluyó celebrando la actuación de las autoridades y aseguró que la no impunidad es una característica del actual proceso de transformación del país.

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Detención de Víctor Rodríguez Padilla por presunta violencia familiar

La tarde de este martes 7 de julio, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Víctor Rodríguez Padilla en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Esposado y sometido, así llegó al Ministerio Público el exdirector de Pemex acusado de violencia de género. (Foto: Especial) (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue asegurado alrededor de las 17:32 horas en el cruce de las calles Monte Albán y Diagonal San Antonio, para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público capitalino, autoridad que determinará su situación jurídica.

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La detención se realizó luego de que su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, presentara una denuncia por presunta violencia familiar ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar.

Denuncia y antecedentes del caso

El caso cobró relevancia pública después de que circularan videos en los que presuntamente se observa a Rodríguez Padilla agrediendo físicamente a su esposa mientras sus hijos se encontraban presentes.

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La denuncia fue presentada por su esposa ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México. MANDATORY CREDIT.

Las imágenes generaron diversas reacciones de condena en redes sociales.

De acuerdo con reportes, la denuncia fue presentada a finales de junio de 2026 y la comparecencia del exdirector de Pemex derivó de una orden ministerial emitida por las autoridades de la Ciudad de México.

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Así fue el caso de la denuncia a Víctor Rodríguez:

Víctor Rodríguez Padilla fue director general de Pemex durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum .

Es ingeniero , académico e investigador especializado en política energética .

La denuncia en su contra fue presentada por presunta violencia familiar .

Fue detenido el 7 de julio de 2026 en la colonia Narvarte , en la alcaldía Benito Juárez .

Actualmente permanece a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

¿Quién es Citlalli Hernández y cuál es su cargo en Morena?

Citlalli Hernández actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, responsabilidad que asumió en abril de 2026 para coordinar los procesos internos y las estrategias del partido rumbo a las elecciones intermedias.

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Citlalli Hernández actualmente encabeza la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, órgano encargado de coordinar los procesos internos del partido. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Anteriormente fue la primera titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, cargo que ocupó entre 2024 y 2026, además de haber sido senadora de la República de 2018 a 2024.

Investigación continúa; autoridades definirán situación jurídica

Hasta el momento, las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación para determinar la situación legal del exdirector de Pemex conforme al debido proceso.

Mientras tanto, el pronunciamiento de Citlalli Hernández se sumó a las reacciones públicas surgidas tras la detención, al insistir en que los casos de violencia contra las mujeres deben ser investigados y sancionados conforme a la ley, sin excepciones derivadas del cargo público o la trayectoria de las personas involucradas.

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