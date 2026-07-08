México

Citlalli Hernández respalda la captura del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla: “Nadie está por encima de la ley”

La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo al exfuncionario como parte de una investigación por una denuncia de presunta violencia familiar presentada por su esposa

Guardar
Google icon
Citlalli Hernández respaldó la actuación de las autoridades tras la detención de Víctor Rodríguez Padilla y afirmó que ningún cargo público debe representar privilegios frente a la justicia.
Citlalli Hernández respaldó la actuación de las autoridades tras la detención de Víctor Rodríguez Padilla y afirmó que ningún cargo público debe representar privilegios frente a la justicia.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, expresó su respaldo a la actuación de las autoridades tras la detención del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, quien enfrenta una denuncia por presunta violencia familiar.

A través de sus redes sociales, la dirigente morenista compartió la noticia del arresto y afirmó que “nadie está por encima de la ley”. Señaló que quienes desempeñan un cargo público tienen una responsabilidad mayor frente a la sociedad y al pueblo mexicano, por lo que no deben gozar de privilegios frente a la justicia.

PUBLICIDAD

Asimismo, sostuvo que cuando existe una denuncia por violencia contra las mujeres corresponde a las autoridades investigar y al sistema de justicia actuar, sin importar el nombre, el cargo o las influencias de la persona señalada.

Comunicado oficial de Citlalli Hernández.
Comunicado oficial de Citlalli Hernández.

También subrayó que las víctimas deben ser escuchadas, protegidas y contar con acceso a la justicia sin temor.

En su publicación, Hernández concluyó celebrando la actuación de las autoridades y aseguró que la no impunidad es una característica del actual proceso de transformación del país.

PUBLICIDAD

Detención de Víctor Rodríguez Padilla por presunta violencia familiar

La tarde de este martes 7 de julio, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Víctor Rodríguez Padilla en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Un hombre esposado entre cuatro personas que visten chaquetas negras con logos de Policía de Investigación PDI y AIC Morelos.
Esposado y sometido, así llegó al Ministerio Público el exdirector de Pemex acusado de violencia de género. (Foto: Especial) (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue asegurado alrededor de las 17:32 horas en el cruce de las calles Monte Albán y Diagonal San Antonio, para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público capitalino, autoridad que determinará su situación jurídica.

La detención se realizó luego de que su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, presentara una denuncia por presunta violencia familiar ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar.

Denuncia y antecedentes del caso

El caso cobró relevancia pública después de que circularan videos en los que presuntamente se observa a Rodríguez Padilla agrediendo físicamente a su esposa mientras sus hijos se encontraban presentes.

La denuncia fue presentada por su esposa ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México. MANDATORY CREDIT.
La denuncia fue presentada por su esposa ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México. MANDATORY CREDIT.

Las imágenes generaron diversas reacciones de condena en redes sociales.

De acuerdo con reportes, la denuncia fue presentada a finales de junio de 2026 y la comparecencia del exdirector de Pemex derivó de una orden ministerial emitida por las autoridades de la Ciudad de México.

Así fue el caso de la denuncia a Víctor Rodríguez:

  • Víctor Rodríguez Padilla fue director general de Pemex durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
  • Es ingeniero, académico e investigador especializado en política energética.
  • La denuncia en su contra fue presentada por presunta violencia familiar.
  • Fue detenido el 7 de julio de 2026 en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.
  • Actualmente permanece a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

¿Quién es Citlalli Hernández y cuál es su cargo en Morena?

Citlalli Hernández actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, responsabilidad que asumió en abril de 2026 para coordinar los procesos internos y las estrategias del partido rumbo a las elecciones intermedias.

Citlalli Hernández actualmente encabeza la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, órgano encargado de coordinar los procesos internos del partido. (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Citlalli Hernández actualmente encabeza la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, órgano encargado de coordinar los procesos internos del partido. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Anteriormente fue la primera titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, cargo que ocupó entre 2024 y 2026, además de haber sido senadora de la República de 2018 a 2024.

Investigación continúa; autoridades definirán situación jurídica

Hasta el momento, las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación para determinar la situación legal del exdirector de Pemex conforme al debido proceso.

Mientras tanto, el pronunciamiento de Citlalli Hernández se sumó a las reacciones públicas surgidas tras la detención, al insistir en que los casos de violencia contra las mujeres deben ser investigados y sancionados conforme a la ley, sin excepciones derivadas del cargo público o la trayectoria de las personas involucradas.

Temas Relacionados

Citlalli HernándezPemexVíctor RodríguezFGRMaría Felicia JiménezDetenciónPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las mejores plantas para absorber la humedad y que no dañan a tus mascotas

Existen varias opciones que, además de regular la humedad, son seguras y fáciles de cuidar

Las mejores plantas para absorber la humedad y que no dañan a tus mascotas

Conoce el clima de este día en Guadalajara

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Conoce el clima de este día en Guadalajara

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Monterrey

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Monterrey

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mérida

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mérida
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Pistolas doradas, rifles y miles de dólares: las imágenes de la vida de “Carlitos Rugrats” presentadas por EEUU

La guerra interna del Cártel de Sinaloa devora a una generación: jóvenes como carne de cañón en el conflicto más sangriento del estado

FGR catea refaccionaria en la Gustavo A. Madero y halla toma clandestina junto con más de 2 mil litros de huachicol

Marina asegura 259 millones de pesos en cocaína dentro de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Angélica María vuelve a Televisa después de 13 años en medio de conflicto con Lucía Méndez

Angélica María vuelve a Televisa después de 13 años en medio de conflicto con Lucía Méndez

Liam Gallagher defiende a Louis Tomlinson tras incitar abucheo contra México

Festival Internacional de Cine de Guanajuato llega con homenajes a las grandes mujeres de la industria

La reconciliación de U2 con México, a 30 años del incidente con el hijo de Ernesto Zedillo

La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis

DEPORTES

Fan Fest del Zócalo CDMX estará cerrado este miércoles 8 de junio por esta razón

Fan Fest del Zócalo CDMX estará cerrado este miércoles 8 de junio por esta razón

Protagonista de Bridgerton envía mensaje a Gilberto Mora para que juegue en el Liverpool después del Mundial 2026

Andrés Guardado y Alfredo Talavera a punto de volver a la Selección Mexicana: se sumarían al cuerpo técnico de Rafa Márquez

Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah

Cuántas personas viajaron en el Metro durante los partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México