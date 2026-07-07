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Receta de pollo en salsa de champiñones: prepara un platillo cremoso, fácil y lleno de sabor en casa

Una opción ideal para compartir en familia con ingredientes sencillos, una preparación práctica y una combinación de sabores que nunca pasa de moda

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Plato con piezas de pollo, salsa cremosa de champiñones, arroz blanco, ramita de tomillo, perejil picado, rodajas de pan y un tenedor sobre una mesa de madera.
El pollo en salsa de champiñones combina una preparación sencilla con una salsa cremosa de hongos y carne suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo en salsa de champiñones es una de esas recetas que destacan por su equilibrio entre sencillez y buen sabor. Su textura cremosa, el aroma de los hongos y la suavidad de la carne lo convierten en un platillo perfecto para una comida familiar, una cena especial o incluso para sorprender a los invitados sin pasar horas en la cocina.

Además de ser una preparación versátil, puede acompañarse con arroz blanco, puré de papa, pasta, verduras al vapor o una porción de pan para disfrutar hasta la última cucharada de la salsa. Esa facilidad para combinar con distintos guarniciones la ha convertido en una de las favoritas en muchos hogares.

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Otro de sus atractivos es que no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con una buena cocción del pollo y una salsa preparada con calma, el resultado es un platillo cremoso y lleno de sabor que puede formar parte del menú de cualquier ocasión.

Ingredientes y preparación

Plato con pollo y salsa de champiñones, perejil, tomillo, pan con mantequilla, champiñones crudos cortados y una cuchara en una mesa de madera.
La receta de pollo en salsa de champiñones se adapta a comida familiar, cena especial o para recibir invitados sin pasar horas en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 pechugas de pollo o 8 muslos de pollo.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 2 cucharadas de mantequilla.
  • 250 gramos de champiñones en rebanadas.
  • 2 dientes de ajo finamente picados.
  • 1 taza de crema para cocinar.
  • 1/2 taza de caldo de pollo.
  • 1 cucharadita de mostaza Dijon (opcional).
  • 1 cucharadita de tomillo seco o fresco.
  • Perejil fresco picado para decorar.

Preparación

  1. Sazona el pollo con sal y pimienta por ambos lados.
  2. Calienta el aceite de oliva en una sartén grande y cocina el pollo hasta que esté dorado y bien cocido. Retira y reserva.
  3. En la misma sartén agrega la mantequilla y sofríe los champiñones durante 5 minutos.
  4. Incorpora el ajo y cocina un minuto más.
  5. Añade el caldo de pollo y deja hervir ligeramente.
  6. Agrega la crema, la mostaza Dijon y el tomillo. Mezcla hasta integrar.
  7. Regresa el pollo a la sartén y cocina durante 5 minutos más para que absorba los sabores de la salsa.
  8. Decora con perejil fresco picado y sirve caliente.

Consejos para conseguir una salsa más cremosa y llena de sabor

Un plato blanco contiene tres piezas de pollo cocido, salsa cremosa con champiñones enteros y en rodajas, arroz blanco y hierbas verdes.
Para una salsa más cremosa, la receta recomienda dorar los champiñones y dejar que la crema reduzca a fuego bajo antes de regresar el pollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los secretos de esta receta está en cocinar los champiñones hasta que liberen su humedad y comiencen a dorarse ligeramente. Este paso ayuda a intensificar su sabor y aporta mayor profundidad a la salsa. También es recomendable no moverlos constantemente durante los primeros minutos para favorecer ese ligero dorado.

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Si buscas una consistencia más espesa, puedes dejar que la salsa hierva unos minutos adicionales a fuego bajo antes de reincorporar el pollo. De esta forma, la crema reducirá de manera natural y envolverá mejor cada pieza de carne sin necesidad de añadir otros ingredientes. Si prefieres una salsa más ligera, basta con agregar un poco más de caldo de pollo y mezclar hasta obtener la textura deseada, sin perder el equilibrio entre cremosidad y sabor.

Para servir este platillo, el arroz blanco es una de las opciones más populares porque absorbe perfectamente la salsa. También combina muy bien con puré de papa, pasta larga, vegetales salteados o incluso una ensalada fresca que aporte contraste. Cualquiera de estas alternativas permitirá disfrutar de una comida completa, equilibrada y con un toque casero que siempre conquista a la mesa.

Si deseas darle una presentación más atractiva, espolvorea un poco de perejil fresco picado justo antes de llevarlo a la mesa. Además de aportar color, su aroma complementa muy bien los sabores de la crema y los champiñones. Servir el pollo recién preparado permitirá disfrutar mejor de su textura jugosa y de una salsa caliente que conserva todo su sabor.

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