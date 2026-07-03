Salud

¿Lavarse la cara solo con agua es suficiente? Qué dicen 2 dermatólogos

Cristina Galmiche y Derrick Phillips, especialistas consultados por Vogue, explican cuándo el agua sola es suficiente, qué limpiador conviene según el tipo de piel y qué errores dañan la barrera cutánea

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Ilustración de una mujer con toalla en la cabeza lavándose la cara en un lavabo con un grifo negro, productos de belleza y un teléfono móvil sobre el mostrador.
La limpieza facial de la mañana se ajusta al tipo de piel y al nivel de sensibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavarse la cara por la mañana solo con agua no siempre basta, según especialistas citados por Vogue, que aconsejan ajustar la limpieza al tipo de piel.

Diversas investigaciones avalan la importancia de adaptar la limpieza facial al tipo de piel. La Academia Americana de Dermatología recomienda emplear limpiadores suaves y evitar el uso excesivo de productos para no alterar la barrera cutánea.

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Según sus guías, la higiene matinal puede requerir solo agua o un producto específico en pieles secas, mientras que en pieles grasas se aconseja un limpiador adecuado para remover el exceso de sebo.

Una mujer joven con una diadema blanca se inclina sobre un fregadero blanco, recogiéndose agua en las manos para lavarse la cara, con salpicaduras visibles.
El enjuague con agua puede ser suficiente en piel seca o con tendencia al eccema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría, una limpieza facial suave al despertar ofrece más beneficios que un simple enjuague. Aun así, en piel seca, sensible o con tendencia al eccema, puede ser suficiente usar solo agua o un limpiador en crema muy suave.

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Cristina Galmiche, fundadora de Galmiche Beauty Centre, cuestionó en el medio la idea de que la piel amanece limpia si se lavó bien antes de dormir. Según explicó, durante la noche se acumulan sudor, residuos de productos y otras impurezas.

Galmiche afirmó que esa acumulación puede obstruir los poros y favorecer la oxidación. También señaló que los restos de cremas y sérums nocturnos pueden permanecer en la piel e impedir que los productos de la mañana penetren bien.

Primer plano de una mujer en un baño lavándose la cara con las manos ahuecadas llenas de agua, con espuma blanca visible en sus mejillas y frente.
La piel grasa o mixta suele requerir un limpiador suave para retirar el exceso de sebo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo basta con agua y cuándo conviene un limpiador

Derrick Phillips, dermatólogo consultor de una reconocida marca de cosméticos, afirmó en el medio que la mayoría de las personas se beneficia de una limpieza matinal, aunque debe adaptarse al tipo de piel. Indicó que puede resultar útil sobre todo en piel grasa o mixta, y también en quienes duermen en ambientes cálidos o sudan mucho por la noche.

Phillips precisó que esa limpieza no tiene por qué ser agresiva. En piel seca, sensible o con tendencia al eccema, añadió, puede bastar un limpiador en crema muy suave o simplemente agua.

Una mujer de mediana edad con cabello gris se mira al espejo y aplica una crema blanca en sus mejillas, con productos de cuidado de la piel en el tocador.
La higiene nocturna elimina residuos del día y prepara el rostro para la rutina de tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza nocturna y el riesgo de excederse

Por la noche, el agua sola no basta, sobre todo si se vive en una ciudad, detalló Vogue al recoger la explicación de Phillips.

El dermatólogo indicó que la limpieza nocturna retira los residuos acumulados durante el día y prepara la piel para la rutina de la noche, en especial si se aplican ingredientes activos como retinoides.

El especialista añadió que la doble limpieza puede ser eficaz para retirar protector solar y maquillaje, aunque no resulta necesaria para todo el mundo. Por la mañana, precisó, una sola limpieza suave suele ser suficiente.

Vista de perfil de una dermatóloga y una paciente conversando en un consultorio. La doctora muestra imágenes de piel en una tableta, la paciente sostiene un espejo de mano.
El lavado excesivo altera la barrera cutánea y aumenta la pérdida de agua transepidérmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Phillips también advirtió que la barrera cutánea depende de un equilibrio de lípidos naturales y de un pH ligeramente ácido. Añadió que lavarse con demasiada frecuencia o con productos agresivos puede alterarla.

Un estudio publicado en Journal of the American Academy of Dermatology concluyó que el lavado excesivo o el uso de productos abrasivos puede incrementar la pérdida de agua transepidérmica y favorecer la irritación. Los autores sugieren que una rutina personalizada y el uso de agua tibia pueden minimizar estos riesgos y preservar la función protectora de la piel.

Esa alteración puede dejar la piel tirante, seca, sensible o irritada. Además, según el dermatólogo, puede dificultar el control de afecciones inflamatorias como eccema, rosácea o acné.

Reflejo en un espejo de una mujer con cabello oscuro, aplicando crema blanca en su mejilla derecha enrojecida. Sostiene un envase de crema con la mano izquierda.
La rosácea se agrava cuando la barrera cutánea se altera por lavados frecuentes o limpiadores agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar el rostro sin irritar la piel

Galmiche recomendó elegir el limpiador según las necesidades de la piel. Para piel grasa o mixta, aconsejó un gel o una fórmula espumosa con ingredientes como niacinamida o ácido salicílico, mientras que para piel seca o sensible prefirió una leche limpiadora o una crema limpiadora sin sulfatos.

La especialista desaconsejó usar discos de algodón porque pueden irritar la piel. En su lugar, propuso aplicar el producto con las manos y masajear el rostro con movimientos circulares durante 30 segundos.

Mujer adulta aplicando crema hidratante en su rostro, de pie frente al espejo del baño y con varios productos de cuidado facial sobre el lavabo.
Secar el rostro con toques suaves preserva la hidratación y disminuye la irritación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recomendó prestar atención a la temperatura del agua. El agua muy caliente puede dañar la barrera lipídica, mientras que el agua fría puede no retirar por completo el limpiador y dejar residuos.

Para secar el rostro, Galmiche aconsejó evitar la fricción con la toalla. Según Vogue, conviene retirar la humedad con toques suaves y con una toalla limpia y suave, de preferencia de microfibra, y usar agua tibia que no supere los 30 grados.

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