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Día Mundial del Cacao: 45 mil familias mexicanas dependen de la producción de esta semilla, según datos de la FAO

México se mantiene entre los principales productores de cacao a nivel mundial, un sector con creciente demanda internacional que impacta las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética

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Granos de cacao seco esparcidos, vaina de cacao abierta con semillas de cacao y hojas verdes en el fondo.
El país produce cerca de 29 mil toneladas de cacao al año, lo que le permite ubicarse como el octavo productor de América Latina y el decimotercero a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Cacao, una fecha que busca reconocer el valor de una de las materias primas más importantes para las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. En México, esta semilla no solo forma parte de la historia y la gastronomía nacional, sino que representa el sustento de alrededor de 45 mil familias, de acuerdo con datos difundidos por el Consejo de la Comunicación, con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El país produce cerca de 29 mil toneladas de cacao al año, lo que le permite ubicarse como el octavo productor de América Latina y el decimotercero a nivel mundial. La mayor parte de la producción se concentra en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, regiones donde el cultivo sigue siendo una actividad económica clave para miles de productores.

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Además de su importancia agrícola, el cacao mexicano continúa ganando relevancia en el comercio internacional. Tan solo en abril de 2026, las exportaciones alcanzaron un valor de 101 millones de dólares, con mercados como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Bélgica, según datos de la Secretaría de Economía citados en el comunicado.

México fortalece su papel como productor de cacao

De acuerdo con el comunicado, Tabasco concentra alrededor del 68% de la producción nacional, mientras que Chiapas aporta cerca del 33%. También destacan Oaxaca y Guerrero, entidades que mantienen una producción significativa de esta semilla.

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Para Paolo Quadrini Borja, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (ASCHOCO), la cadena productiva del cacao representa mucho más que la fabricación de chocolate.

El directivo señaló que aproximadamente 45 mil familias mexicanas dependen de este cultivo y destacó que existe una mayoría femenina dentro de la fuerza laboral, lo que convierte a esta actividad en una fuente importante de empleo e ingresos para numerosas comunidades rurales.

Demanda creciente en el mundo

El cacao continúa siendo una de las materias primas más importantes para la industria alimentaria. Según datos de 360 Research Reports retomados por el Consejo de la Comunicación, más del 80% de la producción mundial se destina a la elaboración de alimentos y productos de confitería. Otro 11.3% se emplea en bebidas, productos lácteos y artículos cosméticos elaborados con manteca de cacao.

Las perspectivas del mercado también son favorables. Se estima que la industria mundial del cacao y el chocolate alcanzará un valor de 64 mil 686 millones de dólares durante 2026, mientras que para 2035 podría superar los 95 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 4.4%.

Estas cifras reflejan la creciente demanda internacional de productos derivados del cacao y la relevancia que tiene fortalecer la producción nacional para aprovechar las oportunidades comerciales y generar mejores condiciones para los productores mexicanos.

Cacao, un “superalimento”: estos son sus beneficios a la salud

Más allá de su importancia económica, el cacao también destaca por sus propiedades nutricionales cuando se consume en su forma menos procesada y con un alto porcentaje de cacao.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

  • Es rico en flavonoides, compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres.
  • Puede favorecer la salud cardiovascular, al contribuir a mejorar la circulación sanguínea y la función de los vasos sanguíneos.
  • Contiene minerales esenciales como magnesio, hierro, potasio, cobre y manganeso, importantes para diversas funciones del organismo.
  • Aporta fibra, que favorece la salud digestiva y ayuda a generar sensación de saciedad.
  • Contiene pequeñas cantidades de teobromina y cafeína, sustancias que pueden mejorar el estado de alerta y la concentración.
  • Diversos estudios han asociado el consumo moderado de chocolate oscuro (con al menos 70% de cacao) con beneficios para la salud cerebral y una posible reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, siempre que forme parte de una alimentación equilibrada.

Los especialistas también recomiendan distinguir entre el cacao natural y muchos productos comerciales con alto contenido de azúcar y grasas añadidas, ya que estos últimos reducen considerablemente los beneficios nutricionales de la semilla.

Con una historia que se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas y una creciente demanda internacional, el cacao mexicano continúa siendo un cultivo estratégico que combina tradición, desarrollo económico y valor nutricional, además de representar el sustento de decenas de miles de familias en el país.

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