México

Metrobús CDMX: estaciones sin servicio en esta última hora del 6 de julio

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Guardar
Google icon
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

PUBLICIDAD

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

PUBLICIDAD

Estado del servicio de todas las líneas del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Hospital Infantil La Villa - De Los Misterios

Línea 7

Estado de servicio: Obstrucción de carril y Eventos temporales

Estación afectada: La Diana - Chapultepec y De los Misterios

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cómo es el servicio del Metrobús

El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Twitter/@MetrobusCDMX)
El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Twitter/@MetrobusCDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: capturan en Sonora a prófugo de EEUU y a pareja acusada de ejecutar a un custodio

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: capturan en Sonora a prófugo de EEUU y a pareja acusada de ejecutar a un custodio

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de julio de 2026

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 6 de julio

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 6 de julio

Plan Maestro del SAT 2026: lo que debes saber para no tener sanciones ni contratiempos, guía completa

El Plan Maestro 2026 del SAT introduce auditorías preventivas usando inteligencia artificial y da a conocer los criterios que activan una revisión. Se incluye denuncia penal y bloqueo inmediato para emisores de facturas simuladas, aplicable en todo México

Plan Maestro del SAT 2026: lo que debes saber para no tener sanciones ni contratiempos, guía completa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Procesan a implicado en la red de Genaro García Luna dedicada al desvío de recursos en cárceles

Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

MasterChef México 2026: quién fue el octavo eliminado oficial de la cocina más famosa

MasterChef México 2026: quién fue el octavo eliminado oficial de la cocina más famosa

Flea de Red Hot Chili Peppers envía conmovedor mensaje a México después de caer ante Inglaterra en el Mundial 2026

Liam Gallagher reacciona al triunfo de Inglaterra y eliminación de México del Mundial 2026

Así vivió Daniela Basso el accidente de Raúl Jiménez: “Tiene una cicatriz enorme”

Maná enciende el medio tiempo del México vs Inglaterra con “El Rey” en el Mundial 2026

DEPORTES

Memo Ochoa se despide entre lágrimas: así fue su último momento en la cancha tras la eliminación de México del Mundial 2026

Memo Ochoa se despide entre lágrimas: así fue su último momento en la cancha tras la eliminación de México del Mundial 2026

¿Qué le pasó a Santiago Giménez? El mexicano fue trasladado en ambulancia al hospital tras duelo contra Inglaterra

“And if yes”... de los gritos al silencio que enmudeció al Estadio Azteca: crónica del adiós de México en el Mundial

Los memes más crueles y divertidos que dejó la eliminación de México del Mundial 2026 tras perder contra Inglaterra

Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO: sigue en tiempo real el partido de octavos de final por el Mundial 2026