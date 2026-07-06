Plan Maestro del SAT 2026: lo que debes saber para no tener sanciones ni contratiempos, guía completa

Lleva módulos itinerantes a colonias y municipios de todo el país para que cualquier persona tramite su RFC, e.firma o Constancia de Situación Fiscal sin cita previa, mientras endurece la fiscalización con criterios de auditoría públicos, inteligencia artificial y consecuencias penales para las facturas falsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) transformó en 2026 su forma de operar en dos frentes simultáneos: lleva módulos itinerantes a colonias y municipios de todo el país para que cualquier persona tramite su RFC, e.firma o Constancia de Situación Fiscal sin cita previa, mientras endurece la fiscalización con criterios de auditoría públicos, inteligencia artificial y consecuencias penales para las facturas falsas.

Ambas medidas forman parte del Plan Maestro 2026, presentado el 26 de enero por el titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, con una meta de recaudación histórica de 5.8 billones de pesos.

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El giro más profundo en años

En 2024 y 2025, el SAT operó en modo reactivo: cobró adeudos de grandes contribuyentes, limpió el padrón de importadores e introdujo mejoras al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). El plan de 2025 organizaba sus revisiones por sectores económicos de alto riesgo.

El Plan Maestro 2026 abandona esa lógica por completo. La autoridad fiscal adoptó un modelo preventivo y predictivo, apoyado en analítica de datos masivos y aprendizaje automático, para identificar patrones de riesgo antes de que deriven en evasión consolidada. Las auditorías ya no se activan por incumplimientos detectados a posteriori, sino por señales que el sistema cruza en tiempo real contra las declaraciones y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de cada contribuyente.

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El cambio estructural más notable es que, por primera vez, el SAT publica de forma anticipada y explícita los criterios que activan una auditoría. En planes previos, los contribuyentes solo conocían los motivos de una revisión cuando esta ya había comenzado.

El programa Oficina Móvil se extiende de forma ininterrumpida a los 32 estados durante todo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae/Cuartoscuro)

Más oficinas, módulos en los 32 estados y atención en lenguas indígenas

El plan contempla la apertura de nueve nuevas oficinas en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, la expansión de infraestructura de atención más amplia desde la creación del organismo en 1997.

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El programa Oficina Móvil se extiende de forma ininterrumpida a los 32 estados durante todo 2026. Estos módulos itinerantes acercan trámites esenciales a comunidades sin acceso a oficinas permanentes, donde trasladarse a una sede fija puede implicar varias horas de viaje. El calendario de sedes se publica cada semana en sat.gob.mx: durante la semana del 29 de junio al 3 de julio, los módulos operaron en 19 estados con una meta de 8,600 trámites y atención a 4,500 contribuyentes.

El Servicio de Aclaración al Contribuyente se transforma en la Ventana Virtual de Atención para resolver controversias de forma más ágil y conclusiva. El sistema de citas se amplía para orientar a contribuyentes en proceso de auditoría sobre sus derechos y obligaciones, y se incorpora asistencia en lenguas originarias —maya, mixteco y zapoteco— para integrar a comunidades indígenas al sistema fiscal formal.

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Qué trámites ofrece el módulo y qué documentos llevar

En cada módulo itinerante los contribuyentes pueden realizar cuatro gestiones de forma gratuita y sin cita: inscripción al RFC, generación y renovación de la e.firma, emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y orientación sobre obligaciones fiscales.

El horario general de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, aunque algunas sedes operan con horarios diferenciados.

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Para cualquier trámite presencial se requiere identificación oficial vigente con fotografía —credencial del Instituto Nacional Electoral, pasaporte o cédula profesional— y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Para tramitar la e.firma por primera vez se necesita además un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y una memoria USB con al menos 1 megabyte libre. Durante la cita, el personal recaba datos biométricos: huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía y firma autógrafa.

La inscripción al RFC exige también el acta de nacimiento certificada. El formato R-1 se llena en el propio módulo.

Trámites en línea: sin salir de casa

Quienes ya cuenten con RFC y contraseña pueden obtener la Constancia de Situación Fiscal por tres canales digitales. El primero es el portal sat.gob.mx, donde basta iniciar sesión, ingresar a “Trámites del RFC” y seleccionar “Generar Constancia” para descargar el documento en PDF.

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El segundo es la aplicación SAT Móvil —disponible para Android e iOS—, que permite obtener la constancia en menos de cinco minutos. El tercero es SAT ID, que utiliza reconocimiento biométrico facial sin requerir e.firma: el contribuyente graba un video de validación y recibe el documento en su correo en un plazo de hasta cinco días hábiles.

La renovación de la e.firma, si está vigente o venció hace menos de un año, también puede realizarse en línea desde SAT ID sin cita presencial.

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A quién audita el SAT en 2026

El SAT garantiza criterios uniformes en cualquier oficina del país para partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia e importaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las revisiones se concentran en contribuyentes que encajen en alguno de 12 criterios de conducta, sin distinción de sector. Quedan bajo la mira quienes operen con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen deducciones, obtengan ingresos no declarados, abusen de estímulos fiscales o muestren inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

También activan una revisión la subvaluación en importaciones, el incumplimiento en retenciones de nómina, las operaciones con paraísos fiscales, las devoluciones improcedentes, una tasa efectiva de impuesto por debajo del promedio sectorial y el incumplimiento de regulaciones no arancelarias.

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El SAT garantiza criterios uniformes en cualquier oficina del país para partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia e importaciones. La misma operación recibe el mismo tratamiento en Ciudad de México, Monterrey o Mérida. Para quienes cumplen correctamente y a tiempo, el plan es explícito: no se emitirán actos de fiscalización en su contra.

El combate a los comprobantes fiscales apócrifos operaba en planes anteriores como un procedimiento principalmente administrativo con plazos amplios. El Plan Maestro 2026 endurece cada etapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facturas falsas: denuncia penal y 30 días para regularizarse

El combate a los comprobantes fiscales apócrifos operaba en planes anteriores como un procedimiento principalmente administrativo con plazos amplios. El Plan Maestro 2026 endurece cada etapa.

Ante una empresa detectada como emisora de facturas falsas, el SAT practica una visita domiciliaria inmediata y suspende el certificado de sello digital desde el primer día. Si se confirma la simulación, presenta denuncia ante el Ministerio Público bajo un nuevo tipo penal de defraudación fiscal calificada, sin suspender el procedimiento administrativo en paralelo.

La medida más drástica es la “muerte civil corporativa”: el SAT negará la inscripción al RFC a nuevas empresas cuyos representantes, socios o accionistas hayan participado previamente en compañías emisoras de comprobantes falsos. El antecedente persigue a las personas, no a las razones sociales.

Para quienes compraron esas facturas, el plazo es de 30 días para corregir su situación fiscal una vez declarados falsos los comprobantes. A diferencia de procedimientos anteriores, en este esquema el contribuyente no puede probar ante el SAT la materialidad de las operaciones dentro de ese lapso. Si no se regulariza, pierde su sello digital.

Beneficios para quien cumple: devoluciones más rápidas y descuento total en multas

Dos medidas sin precedente directo en planes anteriores favorecen a los contribuyentes en regla. Los plazos de devolución de impuestos se reducen a cinco días para personas físicas y 30 días para personas morales, frente a tiempos que en años previos podían extenderse por meses.

Un programa de regularización fiscal, dirigido a contribuyentes con ingresos anuales de hasta 35 millones de pesos, ofrece una reducción del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para quienes corrijan adeudos de forma voluntaria. El RESICO recibe facilidades administrativas adicionales para atraer a más contribuyentes hacia un esquema de tasas de ISR reducidas basado en flujo de efectivo facturado.