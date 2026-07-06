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Euro hoy en México: cotización de apertura del 6 de julio

La moneda europea registró una caída en su valor respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,96 pesos mexicanos, registrando una variación del -0,16% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,99 pesos, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,05, aunque su variación interanual muestra una caída del -8,98%.

En los últimos días, el tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando su primer descenso consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 1,76%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 5,59%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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